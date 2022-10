Tohle už nezastaví, zaznělo plným Václavákem. „Rakušan vás nazval šmejdy!“ dostal lidi do varu Paroubek

reklama

V den oslav 104. narozenin republiky je na Václavské náměstí ohlášena další demonstrace pořádaná Ladislavem Vrabelem.

Na první demonstraci konanou pod heslem „Česká republika na 1. místě“ přišlo 3. září přes 70 tisíc lidí. Druhá demonstrace pod stejným heslem proběhla v Den české státnosti 28. září. Na druhou akci dorazila asi polovina účastníků z první demonstrace.

Fotogalerie: - Fialenko, idi na chuj!

A dnes před 14. hodinou odpoledne začali na Václavské náměstí v Praze lidé přicházet potřetí. Nesli si s sebou české vlajky a transparenty, na kterých požadovali demisi vlády Petra Fialy (ODS). Na akci zaznělo, že prezident republiky Miloš Zeman může na základě článku 62 Ústavy České republiky odvolat celou vládu.

Akci svým zpěvem s kytarou zahájil písničkář Pepa Nos. A hned, jak dozpíval, neslo se Václavským náměstím skandování: „Demisi, demisi, demisi, demisi, demisi, demisi, demisi!“.

„Karle Kryle, už zase ryjeme držkou v zemi,“ stálo na jednom z transparentů, které byly k vidění na akci.

„Toto je nové národní obrození a jeho cílem je, by byla Česká republika samostatná,“ zahájil akci Vrabel. Poté oznámil, že vystoupí i astrolog Antonín Baudyš, vedle toho aktivista Slávek Popelka, předsedkyně komunistů Kateřina Konečná, místopředsedkyně Švýcarské demokracie Penelope Cimprychová a Luboš Volný.

Než jako první promluvil astrolog Baudyš, oznámil Vrabel, že je třeba stranit se provokatérů. „Ale jak vidím narvaný Václavák dolů, tak tohle už nikdo nezastaví,“ nechal se slyšet organizátor akce.

Z pódia také zaznělo, že účastníci demonstrace jsou vlastně v pozicích Blanických rytířů. „Ti rytíři jste všichni vy, kteří jste se rozhodli uzdravit Českou republiku spolu s námi.“

A pak konečně došlo na projev astrologa Antonína Baudyše, který poslal vzkaz do Brna, kde se také demonstrovalo proti vládě Petra Fialy. „Moravo a Slezsko, miluje tě Česko!“ volal spolu s účastníky demonstrace Baudyš, který podle svých vlastních slov mluvil také za historiky.

Promluvil o vzniku Československa a zdůraznil, že ještě v roce 1917 si lidé neuměli představit, že o rok později vznikne svobodná republika. Ale stalo se tak.

„Už je to 104 let a my jsme museli o naši závislost stále s někým zápasit,“ pravil Baudyš s tím, že o svou nezávislost Československo zápasilo s Německem, s Maďarskem i se Sověty. „Nyní čelíme upadající euroatlantické hegemonii a bůhví čemu budeme čelit příště, ale my si musíme říct, že Česká republika nám stojí za to!“ volal Baudyš. A tím se rozloučil.

Po něm si vzal slovo expremiér za ČSSD Jiří Paroubek.

„Já sice nevidím na konec Václavského náměstí, ale policie řekla, že tu jsou nižší desítky tisíc lidí. Ale já bych chtěl říci, že je tady 50 a možná až 70 tisíc lidí. Takže bychom si to měli říci, abychom i řekli pravdu. Česká televize by totiž zveřejnila cokoliv, co je ve prospěch vlády, ale co je v její neprospěch, tak o tom nemluví!“ hřměl Paroubek na Václaváku.

Odpovědí mu bylo mohutné volání „Demisi, demisi, demisi!“.

A Paroubek zmínil, že „je dnes raději ztroskotancem, než aby byl jakkoli spojován s vládou pětikoalice a s radami, že mají lidé nosit více svetrů, pokud jim je zima, nebo sedět doma při svíčkách“. A proti těmto lidem postavil fakt, že se budou zvedat platy poslanců.

Podotkl, že v roce 1989 cinkal klíči a doufal ve změnu, ale teď má pocit, že se tak nějak vracíme do minulosti.

„Česká televize už zase lže. Kvůli pádící inflaci jsou znehodnoceny naše úspory a Česko chudne. Obávám se, že kvůli hazardérské energetické politice české vlády a Bruselu zkrachuje velké množství firem a na dlažbě se ocitnou desítky tisíc lidí. To přece nechceme!“ hřímal Paroubek.

A rozzlobení demonstranti s ním pokřikem souhlasili.

Paroubek vládě vyčetl, že chce koupit 24 amerických stíhaček F-35 za 80 miliard, i když 14 švédských gripenů dokáže přeletět celé Česko za 6 minut. K tomu se uvažuje i o koupi nových bojových vozidel pěchoty. „Ve vládním výčtu armádních nákupů chybí ještě ponorky do Vltavy,“ ironizoval vládu Paroubek.

Ale s vážnou tváří dodal, že kvůli armádním nákupům nebude dost peněz na školství, zdravotnictví či na dopravu. „Prostě si musíme vybrat – a tahle vláda si vybrala,“ zmínil Paroubek.

„Klíčem k ukončení drahoty je ukončení války na Ukrajině. Přátelé, tam je to, jako kdybychom se my vraždili se Slováky. Ale vláda proti tomu nic nedělá. I když jsme předsednickou zemí EU. Vláda nehájí národní zájem, hájí zájmy některých svých přátel. A proto musíme této neschopné, arogantní a zpupné vládě vzkázat: My už si to nenecháme líbit. Nejsme ovce. Vládo, jděte pryč!“ volal Paroubek.

A na Paroubkova slova reagovali demonstranti opět voláním „Demisi, demisi, demisi, demisi!“.

Po Paroubkovi se postavil na pódium prezidentský kandidát a europoslanec zvolený za SPD Hynek Blaško.

„Drazí proruští švábové a dezoláti, jak nás nazval náš nejmilostivější premiér Petr Fiala.“ Zdůraznil, že Česko není ve válce, ale vláda válku využívá jako výmluvu pro všechny problémy, které neřeší. Česká armáda se neúčastní bojových operací na Ukrajině, český průmysl není převeden na válečnou výrobu, není zaveden přídělový systém a nebyla vyhlášena částečná mobilizace. Přesto vláda tvrdí, že je válka.

„Jedná se o kecy národních představitelů, které ovšem oni podporují miliardami posílanými na Ukrajinu a zbraněmi posílanými na Ukrajinu,“ pravil Blaško. Pokud by se stal prezidentem, účastnil by se prý jednání vlády a upozorňoval by všechny ministry, že jsou ministry pro to, aby se starali o české občany, a až potom o blaho Ukrajiny.

A Blaško pokračoval v palbě. „Je možné, aby byl někdo zadarmo takhle blbej? Zavírají se naše doly v Ostravě, horníci přicházejí o práci, ale uhlí se vozí z Austrálie. Je to normální?“ ptal se Blaško demonstrantů. A dozvěděl se od demonstrantů, že nikoli.

Volal po tom, aby se Česko odstřihlo i od energetické burzy v Lipsku. „Máme toho dost, máme toho dost, máme toho dost,“ odpověděli Blaškovi demonstranti.

Po Blaškovi dostala slovo předsedkyně komunistů Kateřina Konečná, která promluvila jen krátce. Ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) sdělila, že česká vlajka patří všem.

„Naše vlajka a naše země patří nám. A já bych chtěla panu Rakušanovi vzkázat jediné: – mlčte alespoň v tento sváteční den. Nebo ještě lépe, rychle odstupte, což jste měli udělat už dávno!“ hřímala z pódia předsedkyně komunistů Konečná.

Jedinou cestou, jak ztížit vládě situaci, je zvolit takového prezidenta, který udělá Fialově vládě čáru přes rozpočet. Takovým prezidentem podle Konečné může být Josef Skála.

Skála zdůraznil, že je třeba vytvořit jednotný blok politických sil zleva doprava a postupně dotlačit vládu k demisi. „Protože teď se děje něco neuvěřitelného. Teď nás tlačí do války s jadernou mocností, to se ještě nikdy v dějinách nestalo.“ „Fialovej hnus, fialovej hnus, fialovej hnus,“ volali v odpověď demonstranti. A Skála se přidal: „Fialovej hnus, fialovej hnus, fialovej hnus!“

Také Skála volal po odchodu Česka z lipské burzy, volal po odstřižení se od sil nadnárodního kapitálu. A nakonec zdůraznil, že nový prezident se bude moct opřít o „moc bezmocných“, kteří na Fialovu vládu mohou tlačit tak dlouho, dokud kabinet nepadne. Skála se dožadoval míru.

Kateřina Konečná pak demonstranty vyzvala, aby se podepsali pod prezidentskou kandidaturu Hynka Blaška i Josefa Skály.

Poté si znovu vzal slovo Vrabel a konstatoval, že vláda Petra Fialy dohnala republiku na pokraj války s jadernou mocností – s Ruskem, a že republika potřebuje prezidenta, který tomu zabrání. A který zabrání energetickému kolapsu tak, že podepíše smlouvu o přímém nákupu plynu s Ruskou federací. Tak to vidí Ladislav Vrabel.

„V podstatě potřebujeme prezidenta, který nebude poslouchat příkazy z Washingtonu, z Bruselu, ani z Kyjeva, ale bude poslouchat lidi na Václavském náměstí!“ volal Vrabel.

