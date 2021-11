Tolik hněvu na Fialu a spol. Za covid. To půjde daleko

reklama

V rozhovoru Válek uvedl, že považuje za důležitější naočkovat seniory třetí dávkou než dokončit očkování ještě neočkovaných seniorů. „Já prostě chci, aby Česká republika byla v rámci Evropy v pohodě, aby naši neměli problémy s cestováním, studenti se zahraničními pobyty atd. Abychom byli pokud možno na stejné úrovni jako Němci nebo Rakušani,“ řekl a dodal, že stále věří, že se podaří přesvědčit dostatečnou část veřejnosti. Ale pokud ne, tak jsou věci, které by jako ministr prý nevydýchal.

Z jeho strany zazněl i odhad: „Myslím, že v druhé půlce listopadu se začne omezovat péče a do konce listopadu bude mít většina nemocnic velké problémy. Nebudou se operovat kyčelní klouby, zase pár lidí umře na kolorektál nebo na různé nádory, protože holt pro ně budou uzavřené jipky. Chronici půjdou do kytek. Ovšem, ano, nebudou tolik umírat lidi na covid. A stejně to pak bude na jaře a příští rok na podzim zase a pořád dokola. Dokud se nenaočkujeme.“

Nastoleno bylo také téma očkování dětí, které prý prosazuje předseda české vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. „Chlíbek je schopen o řadě věcí diskutovat. V řadě věcí se poučil, tak jako my všichni. A současně já taky chci mít naočkovaných pokud možno co nejvíc lidí. A když, Kriste pane, EMA schválí vakcínu pro děti, tak proč ne děti?“ namítal Vlastimil Válek.

Podle něho bez tlaku na očkování bude o vakcínu menší zájem, byť chápe ty, kdo nechtějí nikoho do očkování nutit. A varuje, že zrušit všechny restrikce je rizikovější než v jiných zemích, protože je zde méně očkovaných. Na to, že je Česko promořenější, namítl, že o tom ještě musí přesvědčit své kolegy imunolog Vojtěch Thon.

Jak bude postupovat, ještě neví, vyčká prý na názor nově složené skupiny odborníků. Ale v krátkodobém horizontu neočekává nějaké rozvolnění. „Věřím, že se dají zavádět poměrně snesitelná preventivní opatření s dostatečným předstihem: Například roušky a mnohem větší důraz na jejich vymáhání v obchodech a všude tam, kde hrozí větší riziko šíření, což epidemiologové dokážou určit. Nechci taková plošná opatření, která stejně nikdo nedodržuje a která jsou v řadě případů nesmyslná,“ uvedl. Roušky ve školách jsou podle něho nesmysl. Ovšem tzv. covid pasy v restauracích prý fungují všude na světě. Válek by byl pro to, aby se prodloužila doba, po kterou je ten, kdo prodělal covid, uznáván jako bezinfekční.

Od Válka pak zazněla další prognóza. „Já už nechci přijít o další Vánoce, o další Velikonoce. Ale teď to tím smrdí. Pokud budeme mít do konce listopadu 15, 20 tisíc pozitivních denně, pokud budeme mít, tak jak Duškovi z nejpesimističtějších predikcí vychází, v nemocnicích a na jipkách polovinu čísel z nejhorších loňských měsíců, tak skutečně hrozí, že na Vánoce zase budou zavřené obchody a všechno. Protože Vánoce, kdy se lidé navštěvují, jsou podložím pro nárůst infekcí. Systém musí být připravený na to, že po Vánocích se zvýší počet pozitivních, a on to zachytí.“ Hranice má být podle něho na 800 pacientech na JIP.

A potom? „Může se stát cokoli, může se to kompletně zavřít. Jinak riskujete, že se zase kompletně zhroutí zdravotnictví a v nemocnici vám nevezmou havárku. Ano, situace je lepší než posledně, co do počtu mrtvých. Ale ve chvíli, kdy vám covidoví pacienti zahltí část systému, může dojít k regionálnímu kolapsu,“ odpověděl možný ministr. Preventivní opatření se tak podle něho musí zavést s předstihem, aby k tomuto scénáři nedošlo.

A pokud jde o to, kdy už budou moci opatření zmizet, Válek řekl, že na to teď neexistuje odpověď. „Dnes už se experti ve všech zemích bojí říct i to, jaké je to procento proočkovanosti, a všichni se bojí slíbit, že třetí dávka bude poslední,“ odpověděl. Vyloučeno prý není ani to, že se bude přeočkovávat ještě za deset let nebo ještě déle.

Na internetu už slova předpokládaného ministra kolují. To, že Válek připustil, že by na Vánoce mohlo dojít k situaci, kdy bude vše zavřeno, je dáváno v kontrast se slibem koalice SPOLU, která na plakátech prohlašovala „Nedopustíme další lockdown“. Dodejme, že Válek v rozhovoru uvedl, že aby se tomuto scénáři zabránilo, tak je třeba zavést preventivní opatření s dostatečným předstihem.

„A je to tady. Nejdříve slibovali, že žádný lockdown nebude a teď začínají couvat. Moc dobře věděli, že to nedokážou splnit, a přesto to všude říkali. Populismus v celé své kráse,“ kritizoval člen Přísahy David Žofka.

A je to tady. Nejdříve slibovali, že žádný lockdown nebude a teď začínají couvat. Moc dobře věděli, že to nedokážou splnit, a přesto to všude říkali. Populismus v celé své kráse. https://t.co/jfezRtHGoD — David Žofka (@DavidZofka) November 2, 2021

„Lockdown nebude, neee, nedopustíme to. Jak již bylo stokrát omíláno (a to pravdivě): Nerozhoduje politika, ale virus...“ přidal se Libor Tomeček.

Lockdown nebude, neee, nedopustíme to.

Jak již bylo stokrát omíláno (a to pravdivě): Nerozhoduje politika, ale virus... pic.twitter.com/xK8xxeC2YI — Libor Tomeček ???? (@LiborTomecek) November 2, 2021

„Takový to, když ti smrtící virus sere na tvý ideologický přesvědčení získaný četbou Thatcherové a Nozicka,“ vysmál se SPOLU externí komentátor Seznam Zpráv Daniel Zeman.

Takový to, když ti smrtící virus sere na tvý ideologický přesvědčení získaný četbou Thatcherové a Nozicka. pic.twitter.com/vFd6r1L0gx — pan magistr Daniel Zeman ?? (@DanielWZeman) November 2, 2021

Ironií sršela i bývalá poslankyně Tereza Hyťhová. „Místo Ježíška přijde na Vánoce opět lockdown. Veselme se, radujme se...“

Místo Ježíška přijde na Vánoce opět lockdown ??.?????? Veselme se, radujme se... pic.twitter.com/ADW93BRTXZ — Tereza Hyťhová (@THythova) November 2, 2021

