Tomáš Klus sdělil, jak ,,dostává" kvůli dětem z Řecka. A hned znovu vyzval...

Zpěvák Tomáš Klus měl dnes proslov o malých dětech v uprchlických táborech v Řecku v rámci tiskové konference humanitárních organizací. „Je to takový sen, že bych se chtěl co největší měrou podílet na tom, aby se v blízkosti uprchlických táborů postavila nějaká česká centra, minimálně alespoň jedno,“ prohlásil s tím, že by šlo o „krásnou vlaštovku ze srdce Evropy“. Každý post o uprchlících na Facebooku ho prý stojí tisíce sledovatelů. A že se z lidí utíkajících před válkou dělá politikum, mu přijde nechutné.

Že zpěvák Tomáš Klus patří k těm, kteří podporují převzetí nedoprovázených dětí z uprchlických táborů, jsme vás již informovali. Nyní ale spojil síly s iniciativami, které naléhají na českou vládu, aby přijetí dětí z řeckých táborů umožnila, jako je např. Češi pomáhají či Organizace pro pomoc uprchlíkům.

Zastánci přijetí dětí měli totiž dnes od půl jedenácté tiskovou konferenci, jejímž hostem byl i Tomáš Klus. „Já jsem tady měl představit konkrétní plány, protože já jsem se s Češi pomáhají dal dohromady na základě toho, že jsem chtěl odjet někam do tábora a na vlastní zkušenost si prožít a zažít to, o čem tady mluvíme, respektive spíš nechceme mluvit v naší společnosti. Ale už v tuhle chvíli jsem měl být zpátky z tábora Chios, ale bohužel mi do toho skočil Covid, takže ten konkrétní plán je spíše takovou vizí,“ uvedl na začátek zpěvák.

„Je to takový sen, že bych se chtěl co největší měrou podílet na tom, aby se v blízkosti uprchlických táborů postavila nějaká česká centra, minimálně alespoň jedno. Kde by dobrovolníci, kterých je spousta a já mezi nimi mám spoustu kamarádů, mohli mít nějaké zázemí, aby tam bylo centrum první pomoci, aby tam psychologové, psychiatři nebo medici měli kde přespat, aby se tam daly skladovat zásoby. Myslím, že to by byla taková krásná vlaštovka z toho srdce Evropy, které tady reprezentujeme do Evropy jako takové,“ formuloval jedno z přání Klus.

„Hlavně bych chtěl poděkovat vám, co tu dnes jste, protože já z vlastní zkušenosti vím, co tohle téma dělá s veřejností. A věřím, že jestli pánbůh a šéfredaktor dá a na toto téma vyjde několik článků, tak je to zatím to nejlepší, co pro celou situaci můžeme udělat. To je tzv. popularizace toho tématu, demýtizace toho tématu,“ dodával Klus a pokračoval: „Protože mně přijde na celé té věci nejvíc nechutné, že se tady z dětí a lidí, kteří utíkají před válkou, dělá politický náboj, a chtěl bych tomu nějakým způsobem zabránit. A nejlepší cestou k tomu jste vy, protože vy máte v rukách ten střet mezi lidmi, kteří jsou tam a kteří jsou tady, a kteří nevědí, co je ta pravda. A vy tu pravdu vlastně reprezentujete, takže já vám děkuji, že tu odvahu máte, protože mě osobně každý příspěvek na Facebooku ohledně uprchlíků stojí až tisíc ‚followerů‘ (sledovatelů – pozn. red.) a neumím si představit, co to znamená pro redakci,“ obracel se zřejmě na přítomné novináře.

„Ty děti, které přijmeme, neznamenají to nebezpečí,“ vypíchl Klus své hlavní prohlášení. „Nebezpečí znamenají ty děti, které nepřijmeme. Protože ty podmínky, ve kterých je necháváme být, z nich mohou ty fanatiky, ze kterých máme strach, vychovat. Takže prosím, udělejme něco,“ vyzval umělec.

Video z konference, Klusův proslov začíná v čase 19.15.

Není překvapivé, že odkaz na konferenci sdílela zastánkyně přijetí nedoprovázených mladistvých migrantů, europoslankyně Michaela Šojdrová za KDU-ČSL.

