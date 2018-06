Topka nemá budoucnost, napsal čtenář knížeti Schwarzenbergovi. A přišla odpověď, kterou nečekal

Hned v úvodu ve své řeči, kterou Schwarzenberg pronesl před čtyřmi týdny v Poslanecké sněmovně poukázal na to, že již za starého Rakouska byl podivný zvyk českých poslanců, kteří během týdne pobývali ve Vídni, rokovali na říšské radě a objížděli ministerstva. „Zdá se, že se tyto mravy zachovaly a nyní lidé bouří proti bruselské byrokracii. A pak jedou do Bruselu a pak hovoří jiným jazykem. Tento zlozvyk existuje,“ dodal.

Poté podotkl k Marrákešskému protokolu, že si jen těžko může představit úmluvu, která by byla na jednu stranu závazná a na druhou stranu nezávazná. „Něco odpřísáhnout a pak se na to vysrat? I to se opakuje. Migrace vždy byla a vždy bude,“ řekl jasně s tím, že je opravdu prvotní zájem, aby toto neprobíhalo živelně, nýbrž v jistých pravidlech a legálně.

„Musíme počítat s fakty a podle toho se chovat a ne si myslet, že se tomu vyhýbáme Ti, co si myslí, že se tomu vyhneme, vědomě lžou,“ zdůraznil Schwarzenberg, podle kterého se budeme muset chovat jako ostatní evropské národy. „Můžeme brzdit, můžeme protestovat, ale nevyhneme se tomu. Prosím, aby čeští politici mluvili stejně v Bruselu jako v Praze,“ vyzval expředseda TOP09.

V souvislosti s tím mu pak na profil Parlamentích listů přistal dotaz, ve kterém čtenář sice připouští, že v mnohém má v tomto směru Karel Schwarzenberg sice pravdu, problém však ale vidí v tom, že je ve svém názoru tak nějak osamocen. „A Topka, řekněme si to na rovinu, budoucnost nemá. Vám lidé rozumí, ale zbytku? A když tvrdíte, že jinak mluví politici u nás a v Bruselu, jste si vědom, že tam má své zástupce i vaše strana? Dokonce tam sedí Pospíšil,“ tázal se čtenář.

Jeho slova ale Schwarzenberg vyvrátil s tím, že s budoucností TOP 09 to vidí zcela jinak. „Vážený pane, že Topka nemá budoucnost je jen váš názor. Samozřejmě jsem si vědom, že máme své zástupce v Bruselu, tam ale mluví stejně jako zde,“ ujistil jej na závěr kníže.

