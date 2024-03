Topolánek: „Najednou jsem ten špatný.“ EU mu už tolik nevoní

Evropská unie už není ta, jakou jsme si vysnili, ztratila nepřítele a vytváří umělé ideologie, uvedl někdejší premiér a expředseda ODS Mirek Topolánek v podcastu Brocast. Vysvětloval, proč je proti přijetí eura, je to podle jeho slov cesta k tomu, mít federální stát, který nechce, jelikož Evropa je „pytel blech“. V souvislosti se snahami o zrušení práva veta varuje, že ztrácíme svobodu, protože nám někdo chce diktovat, co máme dělat.

Evropská unie je podle Topolánka dnes zcela jiná než ta, do které jsme dříve chtěli vstoupit. „Evropská unie je úplně jiná, než jsme si vysnili. Najednou, když padla železná opona, tak Západ ztratil přirozeného nepřítele a tu přirozenou výhodu a ekonomickou převahu, proti tomu nevýkonnému RVHP bylo strašně snadné uspět. Ztratil nepřítele, ztratil paradigma té politiky, tak si zašel naprosto zástupnou umělou ideologii, třeba jako klimatické změny. Řeší se, zda jsou dvě pohlaví, nebo jich je osmdesát. Připadá vám to jako úplně umělý problém, ale není, promítá se do konkrétní politiky. Takže se to začíná lámat na nějakém tom více liberálně konzervativním principu, což vytváří úplně nová bizarní spojenectví,“ uvedl Mirek Topolánek v rozhovoru pro Brocast.

Věnoval se také otázce přijetí společné evropské měny, která v české společnosti rezonuje čím dál víc; vysvětlil, proč euro nechce: „Úroveň dnešní politiky je – ‚Jo, vy jste pro euro, jo? Fašisti, rusofilové, vy jste ruští švábové‘. Já nejsem pro euro, protože nevidím žádný specifický český příběh. Český specifický příběh je skepticismus k euru, protože tu máme od Františka Josefa stále stejnou měnu. Všechny vlády, i ty bolševické, držely strašně obezřetně tu korunu v kondici, až možná na ty poslední dvě vlády,“ pokračoval Topolánek.

Euro je podle jeho slov cesta k federálnímu státu. „Já nechci být v nějakém superstátě se společnou měnou a s jedním centrem moci, euro je prostředek státu. My to euro v podstatě i máme, já beru spoustu příjmu v eurech, v jedné kapse mám koruny, v druhé eura, je to trochu nepraktické, jsme navázáni na Německo takovým způsobem, že to euro tu je, ty ekonomiky spolu dýchají. Teď spíše tedy ve zlém než v dobrém. Takže jde jim jen o to, mít federální stát, a najednou jsem ten špatný, protože to nechci,“ podotkl bývalý předseda vlády.

Na otázku, proč nefederalizovat více, Topolánek sdělil následující: „Evropa je pytel blech. To je vidět už dnes. Vždy jsme si zakládali na tom, že daňové otázky, sociální otázky a zahraniční politika jsou čistě v ruce národní vlády. To se ale mění a postupem času jsou tu tendence jako volání po zrušení práva veta, kvůli Orbánovi, ale znamená to, že nám tu bude vládnout tandem Německo–Francie. A my budeme pak dělat co? Ne všechno, co oni dělají a hlásají, je dobře. Ve svatém nadšení si Němci zlikvidují celou ekonomiku jenom proto, že chtějí být pionýry Evropy a chtějí být nejzelenější. Vsadili celou svou budoucnost na dodávkách levného plynu z Ruska a na dodávkách zboží do Číny. Asi se soudruzi z NDR v něčem zmýlili – a my se mýlíme s nimi,“ upozornil.

Podobně jako někteří politici naznačuje, že se zrušením práva veta by v podstatě přišel bruselský diktát. „V momentě, kdy skončí právo veta a kdy nebudeme mít euro, tak už ani nebudeme do toho mít moc co mluvit,“ upozornil Mirek Topolánek.

„Pro mě byl úplně klíčový rok 1990, vstup do NATO, to byla pro mě srdeční záležitost, a to byl cíl. Kdežto vstup do Evropské unie byl pro mě pouze prostředek. Ztrácíme svobodu, někdo nám teď říká, co máme dělat, protože oni to ví přece nejlíp. Ale my, co jsme zažili toho bolševika, jsme na ztrátu té individuální svobody, ve prospěch nějakých kolektivních práv a na ztrátu té svobody v kontextu té suverenity, neskutečně citliví. To není o tom, že je někdo dezolát,“ řekl Topolánek, a že není pro vystoupení z EU, protože nemáme jinou možnost.

