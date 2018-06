Totální válka v goebbelsovském stylu. Útok Merkelové je podle docenta Valenčíka součást širší akce globálních elit

Angela Merkelová se ve středu v Berlíně při vzpomínce na oběti vysídlení nechala slyšet, že nebylo pro poválečný odsun Němců ze zemí střední a východní Evropy morální ani politické ospravedlnění. „Vyhnání a útěk Němců byly především bezprostředním následkem Němci započaté druhé světové války a nevýslovných zločinů nacionálněsocialistické diktatury... To ale nemění nic na tom, že pro vyhnání neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění,“ řekla kancléřka.

Valenčík proto připomněl obsah Česko-německé deklarace, která klade pevný a nezpochybnitelný základ pro rozvoj dobrých vztahů mezi oběma zeměmi a kterou svými slovy Merkelová doslova podrazila. Deklarace hned v úvodním bodu zdůrazňuje, že obě strany jsou si zároveň vědomy, že společná cesta do budoucnosti vyžaduje jasné slovo o minulosti, přičemž příčina a následek ve sledu událostí nesmějí být opomíjeny.

A aby se nějaký chytrák od sebe nepokusil jakýmkoli způsobem odtrhnout nesrovnatelně větší zlo od zla následného a řádově menšího, tak původní a následné zlo jsou z hlediska historických reálií popsány podle Valenčíka v navazujících dvou bodech.

První říká, že německá strana přiznává odpovědnost Německa za jeho roli v historickém vývoji, který vedl k Mnichovské dohodě z roku 1938, k útěku a vyhánění lidí z československého pohraničí, jakož i k rozbití a obsazení Československé republiky. Lituje utrpení a křivd, které Němci způsobili českému lidu nacionálněsocialistickými zločiny. Německá strana vzdává čest obětem nacionálněsocialistické vlády násilí a těm, kteří této vládě násilí kladli odpor.

V dokumentu také stojí, že německá strana si je rovněž vědoma, že nacionálněsocialistická politika násilí vůči českému lidu přispěla k vytvoření půdy pro poválečný útěk, vyhánění a nucené vysídlení.

V Česko-německé deklaraci se dále píše, že česká strana lituje, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny. Zejména lituje excesů, které byly v rozporu s elementárními humanitárními zásadami i s tehdy platnými právními normami, a nadto lituje, že bylo na základě zákona č. 115 z 8. května 1946 umožněno nepohlížet na tyto excesy jako na bezprávné a že následkem toho nebyly tyto činy potrestány.

Ve čtvrtém oddílu pak obě strany prohlašují, že se shodují v tom, že spáchané křivdy náleží minulosti, a že tudíž zaměří své vztahy do budoucnosti. Právě proto, že si zůstávají vědomy tragických kapitol svých dějin, jsou rozhodnuty nadále dávat při utváření svých vztahů přednost dorozumění a vzájemné shodě, přičemž každá strana zůstává vázána svým právním řádem a respektuje, že druhá strana má jiný právní názor. Obě strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.

Valenčík poukázal na to, že Česko-německá deklarace zcela zjevně a zřetelně zdůrazňuje nejen časovou a historickou posloupnost, ale i následnost právě v rovině morální a politické odpovědnosti, té odpovědnosti, kterou se Merkelová snaží svým výrokem popřít. „Frau Merkel po něčem takovém přijde, aby zasáhla Česko-německou deklaraci v nejcitlivějším místě. A to v době, kdy svou politikou napáchala Německu velké škody, kdy uvedla nejen EU, ale i Bundes na cestu rozkladu a kdy její ministryně zahraničí volá po preventivním jaderném úderu proti ruským městům,“ dodal nechápavě s tím, že to vše navíc v předvečer výročí přepadení Sovětského svazu hitlerovským Německem v časných ranních hodinách 22. června 1941.

Nyní si prý Valenčík klade otázku, jak je možné, že Merkelová došla až tak daleko. „Není jiné vysvětlení než to, že je vydíratelným slouhou jádra současné globální moci, které zdegenerovalo a vede totální válku v goebbelsovském stylu,“ odpověděl si a zmínil, že žádný z představitelů tzv. demokratické opozice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN) nevyjádřil protest proti nehoráznému výroku. „Není to ‚demokratická opozice‘, ale jsou to obyčejní slouhové slouhů či poskoci současné globální moci,“ uzavřel s tím, že doufá, že Ministerstvo zahraničí pozve k vysvětlení nehorázných výroků německého velvyslance a bude informovat veřejnost o výsledcích.

Premiér Babiš na vyjádření Merkelové reagoval s tím, že slova „jitří staré rány“. Prezident Miloš Zeman prostřednictvím svého mluvčího zase uvedl, že s výrokem německé kancléřky „hluboce nesouhlasí“.

autor: nab