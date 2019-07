Toto jméno na Facebook rozhodně nepiště, nebo... Ekonomka Šichtařová odhaluje případ umlčeného právníka

Známá ekonomka a matka šesti dětí na svém facebookovém profilu sdílela fotku Lorda Voldemorta s následujícím statusem:

„Na vědomí všem přátelům a známým Pavla Hasenkopfa se tímto dává, že na Facebooku ho již více (minimálně v dohledné době) nespatří. Jeho účet byl deaktivován po srážce s Facebookem poté, co v legraci navrhnul, že by Britové mohli dát milost „tomu, jehož jméno nesmíme vyslovit“. (Kdo ví, ten ví – kdo neví, může hádat, ale stejně to zde patrně nikomu nepoví, aby nedopadl stejně…)

Pavel se odmítá dál účastnit takové nedůstojné tragikomedie, kterou jsme zažívali před rokem 1989, kdy jsme museli mluvit v jinotajích.“

Zde se jedná patrně o narážku na problémového aktivistu, kdy se v poslední době objevilo nepřeberné množství lidí, kterým byl zablokován účet na Facebooku či odstraněn příspěvek, ačkoliv dle výpovědi mnohých neporušoval pravidla sociální sítě Marka Zuckerberga. A za co že jim byl příspěvek smazán? Proč jim byl dán tzv. ban? Co to má společného právě s exporadcem prezidenta Václava Klause Pavlem Hasenkopfem? Společného to má to, že napsali do svého příspěvku dvě závadná slova: Tommy Robinson. Na blokaci příspěvku však nebylo třeba to psát v nějaké souvislosti, stačilo napsat na svůj účet opravdu tato dvě slova a facebookový algoritmus si již na vás došlápl. To samé se tedy nejspíše stalo Pavlovi Hasenkopfovi.

Reakce komentujících jsou následovné:

Eliška Líznerová zhodnotila současnou dobu takto: „To nastala zase debilní doba.“

Roman Fx Kapitán se však o osud Pavla Hasenkopfa nebojí: „Však on se vrátí…“ napsal komentující.

Filip Schirer má jasno: „Toto je Orwellův svět. Dobře víme, jaké je zakázané jméno!“

Ivo Slavík by nejraději poslal celou věc k soudu: „Pojďme podat hromadnou žalobu na FB pro porušování ústavního pořádku ČR. Co na to Klára Samková, Jiři Jiří Navrátil a další právníci?“

Nakonec Michala Dlouhá se obává o osud oblíbené dvojice: „Jestli to na FB půjde takhle dál, tak se začínám bát, aby jednou nedeaktivovali třeba Vás i manžela a všechny uživatele, kteří si dovolí vyjádřit svůj názor nebo legrácku?? Nebyl přeci FB myslen zprvu jako sociální síť, a nikoliv cenzurni?“ na což je jí odpovězeno Pavlem Hönigschmiedem, který Michale odpověděl: „Byl a je míněn jako nástroj sběru dat.“

