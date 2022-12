Toto musíme. Zwyrtek Hamplová naléhavě k Vánocům

reklama

„Přátelé, chtěla bych vám popřát krásný Štědrý den, a nejenom ten, krásné Vánoce,“ zahájila senátorka své facebookové přání. A projevila dojetí z toho, kolik lidí jí posílalo blahopřání nejen elektronicky, ale i dopisem. „Jsou jich stovky. Chtěla bych vám moc poděkovat za vaši podporu, přání zdraví. Musím říct, že všechny vaše rady si beru velmi k srdci, a že se občas naučím i odpočívat,“ slíbila Zwyrtek Hamplová. O ni měli nedávno její příznivci obavy, když ji ze Senátu odvezla sanitka, jelikož tam vyčerpáním omdlela.

„K svátkům bych vám chtěla popřát hlavně hodně pocitu sounáležitosti ve vašich rodinách, mezi vašimi přáteli, ve vašich regionech, na tradičních akcích. Budu na vás moc myslet, byť se některých akcí nemohu účastnit, jak jsem měla v plánu, protože si beru k srdci rady lékařů,“ pokračuje senátorka.

Jelikož se jí lidé často dotazují, co by si přála nejvíce pod stromeček, sdílela veřejně svou odpověď: „Přála bych si, abychom v České republice našli opět to, co většinou nacházíme ve svých rodinách. To znamená, abychom se naučili držet spolu, táhli za jeden provaz. Abychom přestali v České republice vytvářet znepřátelené skupiny pod jakoukoli záminkou, abychom se naučili držet spolu, táhli za jeden provaz. Abychom přestali v České republice vytvářet znepřátelené skupiny pod jakoukoli záminkou, abychom se přestali urážet a hledali co nejlepší řešení na všechny problémy, které nás čekají. To znamená, abychom hledali nejlepší lidi u nás, kteří věci skutečně rozumí, a začali věci řešit,“ říká advokátka.

A dodává: „Jinými slovy bych si přála, abychom opět našli pud sebezáchovy, který, mám pocit, jako by se někde ztratil,“ všímá si členka horní parlamentní komory. „Neuškodilo by si uvědomit, že to vše děláme pro sebe, že to není žádná politika. Je to jen vytváření takového domova, jaký ho chceme mít. A ne, jaký nám nutí česká novodobá vrchnost nebo nějaká vrchnost ze zahraničí, často i nesmyslně a proti zdravému rozumu,“ říká politička.

V souvislosti s tím zmiňuje i otevřenou diskusi s prostorem pro různé názory, ale s cílem najít to nejlepší a společné řešení. „Přála bych si, abychom za Českou republiku, aby kopal každý z nás. A když se někdy neshodneme, abychom pokládali na stůl argumenty a našli to nejlepší řešení,“ dodává Zwyrtek Hamplová.

Dárkem pro celé Česko by podle jejích slov bylo i přiznání si, jak na tom skutečně jsme. „Nemá význam si říkat, že je to super a na palubě se může tančit a hrát, když do podpalubí se už valí voda všemi směry,“ upozorňuje senátorka.

Nabrali sílu lze právě o Vánocích, o svátcích klidu, aby ty další mohly být lepší. „Vánoce jsou na to skvělé, protože jednak si musíme říct: Jaké budou ty příští Vánoce v roce 2023? Já bych si přála, aby byly o kousek lepší než v tomto roce. A to v tom, že si uvědomíme, že Česká republika opět našla sama sebe, přestala plnit přání jiných a začala plnit přání svých občanů,“ věří, že pokud najdeme národní jednotu, může být příští sváteční období krásné.

Dalším přáním Zwyrtek Hamplové je i to, aby Česká republika našla uvážlivost. „Já nechci žít v zemi, která se sžírá chudobou a podobnými věcmi. Která nemyslí na sebe a dělá někdy unáhlené a nesmyslné kroky. Abychom počítali napřed do deseti, než něco uděláme,“ dodává. A že by ráda, aby se v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, prostě všude, probudilo to, co je v nás nejlepší. „Vždy jsme se v těžkých chvílích dokázali opravdu podržet, dokažme to znovu,“ nabádá senátorka.

„Odmítněme cestu nepřátelství v rámci České republiky. Ono se to totiž někomu strašně hodí, ale jakmile dokážeme držet spolu v základních věcech, jako je zmíněný pud sebezáchovy, abychom sami pod sebou nepodřízli větev, tak s námi nikdo nic nezmůže,“ opakuje, že jakmile budou lidé rozhádání a nenávistní, tak si jiní budou mnout ruce a budou na tom těžce vydělávat.

„Myslím, že máme sílu na to, abychom pocity z Vánoc, tu sounáležitost, potkávání se, obejmutí a myšlenky na to, abychom rodinu nepoškodili, přenesli na půdu České republiky. Většina z nás už to chce. Až přijde ta pravá chvíle, budeme to muset dát najevo. S tím vstupujeme do dalšího roku,“ podotýká senátorka.

„To krásné na tom všem, co říkám, je, že to, jak tu budeme žít, máme v rukou jenom my! To bychom si měli tvrdě obhájit a tvrdě si zatím stát. Ta chvíle přijde, a na tu o Vánocích naberme sil. Nikdo jiný nám do toho mluvit nemůže. Jsem přesvědčena, že Vánoce 2023 můžou být pak o kousíček jistější a lepší,“ uzavírá Jana Zwyrtek Hamplová a přeje všem, aby přes to vše i ty letošní Vánoce byly krásné.

