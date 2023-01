Toto nedělejte. Ovčáček se ohradil proti Pavlovi

reklama

V druhé předvolební debatě prezidentských kandidátů na serveru Blesk.cz přišla řeč na Babišovu návštěvu Kostela Pražského Jezulátka. Chrám totiž po zprávách v médiích, že Babiš na místo zavítá, prostory raději na dopoledne uzavřel, aby se prý Pražské Jezulátko nestalo součástí Babišovy kampaně.

To ale Babiš odmítl. „Chodím tam delší dobu. Mrzí mne, že jsem to řekl médiím a pak ten kostel zavřeli. Co na to říct?“ reagoval na uzavření kostela Babiš. „Udělal jsem chybu. Byl jsem tam 12. ledna. Nikdy jsem nikomu neřekl, že tam chodím. Novináři nás pronásledují od rána do večera. Nebylo to součástí kampaně, nedovolil bych si to zneužít,“ dodal Babiš.

Generál Pavel zavření kostela prý chápe. „Dočetl jsem se, že důvodem bylo, že nechtěli, aby se kostel stal místem politické kampaně. Takovému zdůvodnění rozumím a je to na nich, já to samozřejmě nijak neovlivňuju,“ uvedl Pavel s tím, že on sám není praktikujícím věřícím.

„Jsem pokřtěný, ale celý život nepraktikující. Do kostela chodím spíš jenom jako do místa, kde je klid a kvůli architektuře, ale ne, abych se pomodlil,“ dodal Pavel a rýpl si do Babiše s tím, že „náhlý příklon k víře z nikoho neudělá charakterního člověka". V té souvislosti ale Pavel zmínil ještě hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka.

„Byť respektuji svobodu vyznání, tak ani náhlý příkon k víře z nikoho charakternějšího člověka neudělal. Můžeme to vidět třeba na Jiřím Ovčáčkovi,“ prohlásil Pavel.

To nenechal Ovčáček bez povšimnutí a na svém Facebooku se proti slovům Pavla tvrdě ohradil. „Převelice bych uvítal, kdyby pro příště pan generál Pavel neoperoval s mojí vírou v předvolebním boji. Nikdy jsme spolu nemluvili, nezná vůbec můj život, především však neví nic o mém vztahu s Bohem. Děkuji,“ reagoval mluvčí Hradu.

