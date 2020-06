Toto se řešilo kvůli koronaviru už začátkem roku. Do médií to neuniklo. Šéf záchranky a muž od Babiše promluvil

reklama

„Já jsem si svůj proslov rozdělil do několika kapitolek. Co se týká začátku epidemie, chtěl bych přiznat, že skutečně zde byl v lednu návrh od pana docenta Svobody, kterého si jako kolegy velmi vážím. Návrh nového bodu programu tehdy nepřišel, ale měl se týkat epidemiologické situace v čínském Wu-Chanu,“ spustil Mašek na čtvrteční mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny.

Přestože se tento bod nakonec neřešil, neznamená to podle Maška, že se nic nedělo. „Měl jsem možnost komunikovat s ministrem Vojtěchem a s náměstkem Prymulou a už v tu dobu si bylo ministerstvo těchto hrozeb vědomo. Hned se uvažovalo nad zákazem návštěv v ústavech nebo v nemocnicích, kde je chřipková epidemie. Byli jsme si vědomi, jaké jsou nejohroženější skupiny, a to zafungovalo hned od začátku,“ má jasno Mašek.

„Připravovaly se další kroky, jako vyčlenění lázeňských objektů, kde by se nakažení případně mohli shromažďovat. Tyto věci nepronikly do médií, protože by to v té době bylo možná bráno jako šíření poplašné zprávy. Dělalo se mnoho dalších kroků, například pan premiér Babiš navštívil v únoru firmu Batis, která vyrábí ochranné prostředky, a řešilo se navýšení výroby,“ vracel se Mašek do doby před vypuknutím krize.

Poté pokáral opozici a zejména ODS, která podle něj prosazovala konání biatlonového světového poháru v Novém Městě na Moravě a také byla proti zákazu cestování do Itálie a do Rakouska. „V té době lidé na jarní prázdniny hojně cestovali do Itálie a do Rakouska, kde už ta situace začínala být velmi vážná. A právě opozice, která neustále opakuje, že to chtěla řešit již v lednu, tak v březnu tady obhajovali právo cestovních kanceláří na jejich fungování a právo občanů volně cestovat,“ udeřil Mašek. „Jsem rád, že ten biatlon se podařilo nepustit, protože by nás navštívili turisté, desítky tisíc turistů z Itálie a z Rakouska. Politika a upřednostňování podnikatelských plánů do řešení epidemie nepatří,“ dodal.

Co se týče připravenosti, Mašek zdůrazňuje, že nepřipraven a zaskočen byl celý svět. „Připravenost IZS v České republice je na světové úrovni a již od epidemií SARS a MERS je tento systém každoročně dotvářen a personál proškolován,“ ubezpečoval všechny Mašek.

Ochranné prostředky musely být, podle Maška, nakoupeny urychleně v režimu nouzového stavu a bez dlouhých výběrových řízení. „Toto bychom neměli politizovat a neměla by to posuzovat žádná komise složená z poslanců, kteří jsou členy konkrétních stran a mají své politické cíle. Měli bychom mít důvěru v zaměstnance NKÚ,“ hodnotí snahu opozice o vznik parlamentní komise na vyšetření podezřelých nákupů.

„Největší rezervy vidím v komunikaci, kdy platí, že méně je někdy více. V krizovém stavu by měla nastat i krizová komunikace. Neměla by probíhat kontinuální 24hodinová komunikace, ale měly by být jasné časy, kdy se předloží lidem výstupy z jednání vlády a krizového štábu. Novináři oslovovali mnoho opravdových odborníků, kteří ale svými názory mohli narušovat řešení té konkrétní krize. Tam je velká rezerva, měla by být jasná, přímá, věcná komunikace,“ opřel se Mašek také do novinářů.

„Nestalo by se tak to, že když padly termíny jako promořování, návrat dětí do škol, pendleři a podobně, tak se zdvíhaly vlny dotazů, lidé se cítili ohrožení, protože byli vybláznění z těch pořadů, kde probíhaly všelijaké diskuse a kde mnozí odborníci znevěrohodňovali vládní kroky,“ dodal Mašek, s tím, že toto je do příště zapotřebí optimálně zajistit.

