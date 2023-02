Toto si nedovolujte ke mně... Opozice se bouřila, sněmovnu vzala do rukou Kovářová

Vládní návrh na snížení červnové valorizace penzí, který bude Sněmovna projednávat na mimořádné schůzi od příštího úterý 28. února, vyvolal dnes mezi poslanci ostré spory. Opozice se marně snažila o sněmovní debatu o návrhu vlády na snížení červnové valorizace penzí. V rozpravě vystoupila opoziční poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO), která zkritizovala vyhlášení stavu legislativní nouze ke schvalování důchodové novely a dostala se do střetu s místopředsedkyní Sněmovny Věrou Kovářovou (STAN). Do hádky se pak vložila i poslankyně Alena Schillerová (ANO).

Mračková Vildumetzová v rámci dění kolem důchodů na plénu odmítla využití stavu legislativní nouze ke schvalování důchodové novely. „V rámci sněmovního tisku, který tedy bude na mimořádné schůzi 28. února a s největší pravděpodobností bude projednán, mě tedy zvedlo velmi ze židle, že bude projednán ve stavu legislativní nouze

Tak máme tady komunální volby, máme tady senátní volby, máte tady prezidentské volby, takže si počkáme, až všechny tyto volby proběhnou, a teď najednou rychle předložíme návrh tohoto zákona. Návrh zákona, který se dotýká dvou milionů sedmi set tisíc lidí, občanů této republiky. A tato vláda ho neprojedná, aby se sešla, aby nad tím návrhem komunikovala a projednávala, ale schválí si ho per rollam!“ glosovala postup Fialovy vlády.

Její řeč se snažila přerušit místopředsedkyně Věra Kovářová, která jednání řídila, aby ji upozornila, že má navrhovat nový bod. Mračková Vildumetzová ji upozornila, že se k němu postupně dostane. „Ale před tím návrhem jste se chtěla vyjádřit k tomu, o čem zde bylo hovořeno, nejsme v rozpravě, navrhujeme nový bod, tedy se táži, zda je to součástí odůvodnění,“ tázala se dále Kovářová. Odpovědí jí bylo, že jde o součást odůvodnění bodu, který chce navrhovat.

Následně se Mračková Vildumetzová na Kovářovou ohradila, že ji v řeči přerušuje: „Byla bych moc ráda, kdybyste mi do toho příště, paní místopředsedkyně, nevstupovala,“ obrátila se na místopředsedkyni Sněmovny.

Té se chování Mračkové Vildumetzové dotklo a opět si převzala slovo: „Prosím pěkně, toto si nedovolujte ke mně,“ napomenula poslankyni hnutí ANO. „Tak já si spíš myslím, že pokud tady hovořím k nějakému bodu a chci přeřadit ten bod, tak ho zdůvodňuji. A myslím si, že byste mi do toho neměla vstupovat. Já bych si to jako místopředsedkyně nikdy nedovolila,“ uvedla Mračková Vildumetzová, že skákání do řeči považuje za zbytečné.

To ale zažehlo ještě větší slovní střet. Kovářová se do Mračkové Vildumetzové opět pustila s tím, že se pouze dotazovala, zda téma souvisí s novým bodem, který chce na sněmovní jednání navrhovat. Načež ji opozičnice poučila, jaká jsou pravidla jednacího řádu: „Já jsem tedy přesvědčena, že váš postup opravdu není, paní místopředsedkyně, v souladu s jednacím řádem, vy nemáte vstupovat, dnes je zahájena nová schůze, všichni řečníci tady mohou vystupovat, já vystupuji k tomu bodu, který chci předřadit, hovořím tady k němu a mám na to plné právo podle jednacího řádu,“ argumentovala.

„Samozřejmě, paní poslankyně, na to plné právo máte, máte ovšem zdůvodňovat bod, který navrhujete případně přesunout, nikoliv se vyjadřovat k tomu, co zde bylo projednáváno v rámci přednostních práv. Vy už přednostní právo nemáte,“ oponovala Kovářová a sklidila potlesk z řad koalice.

„Opravdu si myslím, že váš postup není v souladu s jednacím řádem, a klidně paní místopředsedkyni zatleskejte, možná to jednou bude obráceně, ale já se nikdy k takovýmto manévrům, které tady teď z toho pravého spektra jsou, nikdy se k nim nesnížím. Myslím si, že z vaší strany jsou to takové neférovosti, že to nemá už opravdu obdoby,“ kontrovala Mračková Vildumetzová, kterou potleskem odměnili poslanci z hnutí ANO.

Poté Mračková Vildumetzová dala návrh na předřazení bodu číslo 49, což je sněmovní tisk 54 – návrh poslance Andreje Babiše na zmrazení platů politiků.

Druhý bod, který chtěla zařadit nově, byl s názvem Stav legislativní nouze. „Jsem přesvědčena o tom, že nejsou podmínky k vyhlášení stavu legislativní nouze, a jsem přesvědčená o tom, že tím, že paní předsedkyně Poslanecké sněmovny včera poslala všem poslancům, že vyhlašuje stav legislativní nouze, tak že § 99 odst. 1 jasně říká, že Sněmovna může stav legislativní nouze zrušit. Vy zastáváte názor, že by to mělo být prostřednictvím bodu. Proto si dovolím tento bod zařadit s názvem Stav legislativní nouze,“ uvedla Mračková Vildumetzová.

Následně znovu dala procedurální návrh a požádala Kovářovou, aby dala bezprostředně hlasovat o zrušení stavu legislativní nouze.

Kovářová ji upozornila, že to není možné: „Abychom si to ujasnili, paní poslankyně. Vy navrhujete předřadit sněmovní tisk číslo 54, což je návrh zákona o platech. Dále navrhujete zařadit nový bod, který má název Stav legislativní nouze, jako druhý bod dnes, tamto by byl bod první, je to tak, dnes? A zároveň navrhujete... Ale to mám pocit, že nelze... Procedurální návrh, který je podle mého názoru nehlasovatelný, protože procedurální návrhy můžou dávat pouze ti, kteří mají přednostní právo. Chcete na to reagovat někdo s přednostním právem?“ dodala Kovářová po krátké poradě u předsednického stolu.

S jednacím řádem poté přišla k řečnickému pultíku šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová a spustila: „Paní místopředsedkyně. Já vím, že tady máme dneska takové trošku školení a edukační okénka na téma výklad jednacího řádu. Ale tak pojďme si říct, když budete tak hodná a řídíte schůzi, tak nám odcitujte, podle kterého ustanovení jednacího řádu nemohla moje ctěná kolegyně Jana Mračková Vildumetzová v rámci svého vystoupení dát procedurální návrh?“

Kovářová až po delších dohadech postup vysvětlila: „Tento návrh se může vznést v případě, kdy na pořadu schůze je zařazen ten bod, s kterým legislativní nouze souvisí, což není tento případ. Také jsme se shodli – a teď mi promiňte ten výraz – vybruslili jsme z toho tím, že jsme nechali hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího. Ale zároveň jsme si jasně řekli, že toto bude možné až v okamžiku, kdy na pořadu schůze bude návrh zákona, s kterým legislativní nouze souvisí. A já jsem toto považovala, a myslím, že i ostatní kolegové byli svědky toho, že je to vyřízeno a budeme tento postup nebo vy budete tento postup opakovat až na schůzi, kdy bude zákon o valorizaci důchodů zařazen na program a budete jednat o legislativní nouzi.“

„Ano, taková byla dohoda, ale vy jste to měla takhle odůvodnit. A kdybyste to řekla hned v reakci na vystoupení kolegyně Mračkové Vildumetzové, tak jsme už dávno tady řešili jiné věci. Řekla jste, promiňte, že ona nemá právo to vznést, protože nemá přednostní právo. Teď jste to narovnala. Já netrvám na žádné už další námitce,“ uzavřela Schillerová dohady.

