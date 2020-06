Toto slyšel od Roberta Šlachty. Dosud nezveřejněno. Duševně chorý, dodal

reklama

„Prý jsem posedlý Robertem Šlachtou. Tvrdí on. Ale bál se se mnou mluvit. Dali jsme mu prostor k vyjádření. Veliký, jsme totiž otevřené médium,“ napsal mimo jiné na svůj twitterový profil Jan Hrbáček. „V závěru rozhovoru mi tato osoba normálně a bez skrupulí vyhrožuje,“ uzavřel.

Šlachta se o Hrbáčkovi rozhovořil poté, co v rozhovoru dostal otázku na výsluhu a odměny u Celní správy. „O tom jsme již psali. Jaká je tedy její výše?“ ptal se Šlachty redaktor Jiří Reichl.

„To se dá jednoduše spočítat, ale rozhodně není pravda, že jsem měl nejvyšší odměny u Celní správy, aby se mi zvýšila výsluha, jak psal váš kolega. Když jsem viděl ten žebříček odměn, tak přední místa mně určitě nepatřila. Takže snahy pana Hrbáčka vzbudit závist, že Šlachta má nejvyšší rentu, jsou nesmyslné,“ míní Šlachta.

„Ekonomický deník se mi dlouhodobě věnuje a já bych chtěl čtenářům vašeho deníku jen říct, pokud si to vůbec uvědomují, od roku 2018 váš redaktor pan Hrbáček o mně napsal 64 článků. Všechny jsou negativní. Z celkového jeho počtu 264 článků, které napsal pro celý Ekonomický deník, tak 64 článků bylo jenom o mně, o ÚOOZ, Celní správě. Což je samozřejmě zajímavé. A možná by bylo dobře, kdyby se vaši čtenáři podívali na ty články a zamysleli se, co v nich je pravda a jaký je pak výstup. Jestli to, co ty články tvrdily, je pravda, nebo se to vůbec nějak zakládá na pravdě. K panu Hrbáčkovi bych jen podotkl, že by bylo dobré se podívat do roku 2012, 13, kdy byla kauza soudce Havlína – a já ni upozorňuji v knížce – na vystupování vašeho pana redaktora Hrbáčka a jeho roli v tomto případu. Hrbáček psal lživé články za určité protislužby. Což bylo naším útvarem zadokumentováno. Proto si musím klást otázku, proč jsem teď já jeho středobodem zájmu. Já to vím naprosto přesně, proč to je a doufám, že to budu schopen brzy dokázat. Vím, že mám mnoho bohatých nepřátel,“ zmínil také Šlachta.

„Ještě bych se krátce vyjádřil k rozhovoru Hrbáčka s Nečasem. Nejsem sice žádný odborník, ale když jsem si jej přečetl, bylo mi zcela jasné, že ten, kdo odpovídal, byl fakticky i ten, kdo kladl otázky. Způsob Hrbáčkovy ‚práce‘ je podle mě úplným dnem, kam až může novinář klesnout,“ uzavřel.

Hrbáček následně na svém Twitteru prozradil i další informace. „Na jedné akci se v minulosti potkali Robert Šlachta a Vojtěch Filip. Vřelý rozhovor RŠ ukončil potěšením ruky a přáním: Přeju vám pane předsedo, abyste vyhráli volby," napsal Hrbáček. A zhodnotil i skutečnost, kterou Šlachta řekl o expremiérovi Petru Nečasovi. „Král kmotrů. Tohle může o Petrovi Nečasovi vypustit z úst jen duševně chorý člověk," uvedl.

