Na začátku května proletěla Německem zpráva, že v Berlíně vzplála hala společnosti Diehl Metal Applications. Server deníku Bild napsal, že vyhořela všechna čtyři patra budovy a objekt se částečně zřítil. A již tehdy se vyrojily spekulace, zda nemohlo jít o ruskou sabotáž.

O pár týdnů později server deníku Bild v článku nazvaném „Požár ve zbrojovce“ naznačil, že německý kancléř Olaf Scholz a jeho kolegové z kabinetu mohli leccos tušit.

„Podle deníku Bild dostala německá vláda vysoce výbušný tip na útok kremelského diktátora Vladimira Putina v Berlíně,“ uvedl server listu.

„V Berlíně hoří společnost, která vyrábí zbraně i pro Ukrajinu. Téměř ve stejné době se objevuje tajný dokument NATO, který varuje před ruskými sabotážemi, útoky a kybernetickými útoky. Shoda okolností? Nebo je zde souvislost? Příčina požáru je stále nejasná,“ uvedl server deníku již na počátku května s tím, že i norská tajná služba na jaře rozbila síť, která připravovala sabotážní útoky na území EU. Ale podle německého listu nelze vyloučit ani možnost, že halu zbrojní firmy zapálili levicoví extremisté. „Stejně jako útok na zahradní domek šéfa společnosti Rheinmetall Armina Pappergera,“ podotkl Bild.

Ale pokud jde o halu zbrojní firmy, Bild připouští, že se možná nikdy nepodaří příčinu požáru nade vší pochybnost objasnit. Nepodaří se prokázat, zda šlo o ruskou sabotáž.

