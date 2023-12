Trable Lidlu: Kvůli slevě hledat občanku. To se vám na to... Důchodci nespokojení

Sleva v Lidlu se nesetkala s dobrou odezvou. 10 % minus na nákup seniorům je podle mnohých málo. „Je to trapné a pro Čechy potupné,“ vyjádřila se potenciální zákaznice s tím, že pro slevu si nepřijde. Obchodní řetězec v rámci kampaně „Přesilovka proti inflaci“ plánuje i snížení cen na vybrané potraviny od začátku nového roku.

reklama

„SLEVA PRO SENIORY JE ZPĚT!“ avizoval na své facebookové stránce Lidl. Vzhledem k tomu, že většina seniorů sociální sítě nepoužívá, žádal obchodní řetězec mladé, ať o slevě své prarodiče informují. „Řekněte o ní své babičce a dědovi! Stačí, když se před zaplacením prokážou dokladem s fotografií a datem narození. Slevu je možné kombinovat s jinými akcemi a využít ji opakovaně,“ informoval Lidl.

Sleva 10 % na nákup pro seniory starší 65 let platila od 14. do 17. prosince. Ve sdíleném letáku se usmívali dva spokojení senioři a Lidl sliboval slevu na čerstvé citrusy, čerstvé ryby i vánoční sladkosti.

Ani tímto vstřícným krokem se však Lidl nedokázal zavděčit všem. Mnohé uživatele facebooku tato akce pobouřila a zdála se pouze jako manipulativní způsob, jak do obchodu nalákat více důchodců. A to navíc ve chvíli, kdy stále přibývá respiračních onemocnění.

„V tuto dobu plnou respiračních nákaz, kdy si senioři mají chránit zdraví, zbytečně se nevystavovat frontám a nechali se opečovávat rodinou, která jim může nakoupit nebo ti modernější si objednali dovoz potravin domů, tak jdete úplně opačným trendem!“ kritizovala Lidl v komentářích jedna z uživatelek facebooku, paní Alice. Sama prý již Lidl nenavštěvuje. „Dávno k vám na nákup nechodím, kvalita šla dolů a pohled na seniory, jak honem hledají občanský průkaz, aby mohli dostat tuto ubohou slevičku, to by mi dobře nedělalo, je to nedůstojné!“ usoudila uživatelka.

Lidl paní Alici nicméně odpověděl. Ve zkratce vysvětlil, že senioři jsou stále zákazníky obchodu, kteří se do prodejen Lidlu na nákup vydávají na základě vlastní vůle a svobodného vyjádření. Nevnímáme poskytnutou slevu jako způsob, jak je k nákupu přinutit, pakliže nechtějí… Argument, že takto na seniory nějak tlačíme a nutíme je vstupovat do centra epidemie, je poněkud silná nadinterpretace. Totéž k předkládání dokladů. Zákazník je kompetentní si sám rozhodnout, zda slevu využije či nikoli. Pokud má někdo z této akce jakýkoli negativní pocit, může přece nakoupit bez ní,“ vzkázal Lidl všem, kteří se slevou vyjádřili své nespokojení.

„Kvůli 10 % fakt ne,“ nesouhlasila se slevou ani další z uživatelek. „Ze stovky ušetřím deset korun a k tomu se budu ponižovat, žebrat o slevu. Je to nedůstojné,“ uvedla uživatelka důvod, proč slevy nevyužije.

Že je sleva potupná, uznala i seniorka Lenka: „Jako seniorka vám na tu PŘEDNOSTNÍ slevu kašlu, milý Lídle!!! Je to trapné a pro Čechy potupné! Děláte z nás žebrotu?!“

Podobných komentářů bylo pod příspěvkem Lidlu spousta. „Jsem senior, ale styděla bych se prokazovat doklady, že mám nárok na slevu. Těch pár korun mě nevytrhne,“ napsala další uživatelka sociální sítě. Jiný uživatel se zas dotazoval, proč se sleva neuplatňuje i na všechen pracující lid. Podle jiných zas sleva pouze prohlubuje „příkop mezi mladými a důchodci“.

„Myslím si, že ta sleva je zanedbatelná, kolik si toho senioři koupí a pak nakonec je to třeba sleva jen o pět korun a děláte z toho reklamu, jako kdyby to byla stovka,“ stěžoval si v komentáři další potenciální zákazník Lidlu. I tomuto člověku Lidl neváhal odpovědět, a to s připomenutím, že „procentuální sleva se pochopitelně odvíjí od celkového nákupu“.

Celou situaci shrnuje tento komentář: „Kolik lidí, tolik chutí... ale jak je někde sleva, tak se u nás musí národ pohádat. Pro někoho málo, pro někoho fuj, pro někoho nic... tady vůbec nemá cenu dělat nějaké akce. Pro dobrotu na žebrotu.“

Společnost Lidl též slíbila, že promítne snížení DPH z 15% sazby na 12% sazbu do cen potravin v rámci boje proti vysoké inflaci. Kampaň s názvem „Přesilovka proti inflaci“ má za cíl zákazníkům poskytovat vysokou kvalitu potravin za co nejnižší možné ceny. K tomu navíc Lidl zlevní i dalších 1000 produktů 3% slevou ze sazby daně a daňová sazba se tak u těchto produktů sníží z 15 % na 9 %.

V poskytnutém seznamu potravin, kterých se bude sleva týkat, se nachází například lovecký salám Herkules, různé druhy ovocných jogurtů, vejce i pečivo. 6% snížení DPH se do cen promítne od 2. ledna 2024.

„Chceme podpořit české zákazníky a zároveň tak bojovat s inflací. Jsme si vědomi toho, že inflace je pro české domácnosti velkou zátěží. Proto jsme se rozhodli pro tento krok, který by měl zákazníkům pomoci snížit náklady na jejich každodenní nákupy,“ říká jednatel společnosti Lidl.

Psali jsme: 400 procent rozdíl v cenách. Prodejny v Německu se otřásají a krachují „Je mi líto Fialy.“ Babiš vyhlášen vítězem, kavárna roztrpčena Nenažraní důchodci mají nejvíc? Bum, tady máte čísla. Jurečkovi se líbit nebudou Poslední případ bylo Tesco. „Čas přestat dovážet,“ zní. Kvůli nakaženému kuřecímu z Ukrajiny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE