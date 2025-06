Tragédie v Štýrském Hradci: Střelcem měl být bývalý student

Starostka Štýrského Hradce Elke Kahrová podle informací Deutsche Welle uvedla, že při střelbě na střední škole bylo zabito deset lidí včetně podezřelého pachatele. Mezi oběťmi jsou učitelé i studenti.

Rakouské ministerstvo vnitra potvrdilo, že mezi oběťmi jsou děti ve věku 14 až 18 let. Pachatel je rovněž mrtvý a škola byla zajištěna, uvedlo ministerstvo a rakouská policie.

Média uvedla, že podezřelým střelcem měl být 22letý bývalý student školy. Policie uvedla, že se domnívá, že střelec jednal sám. Motiv podezřelého pachatele je zatím nejasný.

Na sítích se zatím šíří záběry z místa tragédie.

?????? Multiple fatalities in Graz, Austria as gunman goes on shooting rampage in school - reports of 30-40 shots fired.



This is unbearably horrific - Europe is not ok !? pic.twitter.com/Tn7akHUF6a