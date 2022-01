Traktory jezdí denně, smál se ministr Nekula protestům zemědělců

reklama

Nekula zažívá poměrně ostrý start – v ministerské funkci je sedmnáct dní a část zemědělců již podruhé protestuje, nelíbí se jim návrh vlády na rozdělování peněz pro roky 2023–2027. „To, že jezdí traktory, to je normální, zemědělci používají svou techniku každodenně,“ komentoval nezainteresovaně ve studiu dnešní záběry traktorů na silnicích s velkými nápisy „protest“.

Moderátorka Světlana Witowská jej upozornila, že traktory zdobí velmi specifické nápisy. „To přece normální není,“ zaskočilo ji, že člen vlády tento fakt cíleně přehlédl. „Eh... podívejte, malinko jsem to chtěl odlehčit. Můj nástup do vlády byl opožděný, řada věcí tak zůstala stát a čekala na mne. Nemohl to za mě vyřešit Marian Jurečka, který mě v mezičase zastupoval,“ podotkl.

Na to moderátorka obratem poznamenala, že by to nebylo tak nereálné, když Jurečka velmi rychle – v době, kdy byl pověřen vedením ministerstva – vyřešil i odvolání ředitele státního podniku Lesy ČR. „Sám jsem chtěl, aby rozhodování u klíčových parametrů zůstalo na mně,“ řekl, že si přál, aby některé věci v rámci dotací pro zemědělce počkaly až na něj.

Čekal od zemědělců tak velký odpor? „Podívejte, já to vnímám jako určitou formu komunikace a myslím, že je docela nešťastná, protože tohle není místo k řešení. S částí zástupců Agrární komory a Zemědělského svazu jednám a plánuji s nimi jednat i nadále. V podstatě se vlamují do otevřených dveří,“ řekl Nekula, jak vnímá ministerstvo argumenty zemědělců.

Demonstrující zemědělci si však stěžují, že rozhodli „o nich bez nich“, nechtějí prý škodit, ale jsou zoufalí. Nekula řekl, že dobře věděli, co přijde: „Je tu ale delší úsek, kdy se strategický plán připravoval, připravovala jej předchozí vláda. Vláda Petra Fialy jasně dopředu deklarovala, i v rámci předvolební kampaně, co bude následovat. Tzn., že není pro nikoho překvapením politika, kterou v současné době prosazujeme a budeme realizovat. Je to určitá forma hry na překvapení,“ sdělil k protestům zemědělců.

Nechal se slyšet, že odmítá ustupovat nátlaku ze strany zemědělců, mohli si podle něj demonstraci „odpustit“. Kdyby došlo k jednání, mohly být jejich argumenty vnímány intenzivněji, uvedl ministr zemědělství. „Znamená to, že jste je potrestali za to, že si dovolili vyjít do ulic? Ono to tak trochu zní,“ zajímala se Witowská. „Ne, ne, ne! Tak to možná někdo vnímá. Mohli si to ale odpustit a mohli být intenzivněji vnímáni,“ zopakoval Nekula svá slova.

Čeho by tedy mohli zemědělci dosáhnout, pokud by nakonec do ulic nevyšli? „Ty jejich argumenty předtím byly vnímány. A já jsem je nabádal, ať jednají se všemi členy koalice,“ uvedl. Witowská byla zaskočena: „Nejste vy ten hlavní člověk, koho mají oslovit, než aby obcházeli pět zástupců koalice? To si neumím představit, přece vláda jedná jako celek,“ pousmála se. „V rámci dvouměsíční rozpravy se zemědělci tu byla pestrost názorů, zástupci stran se lišili v tom, s jakými variantami byli komfortnější,“ reagoval ministr.

Která strana měla tedy nakonec to hlavní slovo, které v rozhodnutí padlo? „Dospěli k velmi dobrému kompromisu, nikdo nezvítězil,“ řekl, že vládní strany došly ke konsenzu.

Na změně dotačních pravidel pro roky 2023 až 2027 se minulý týden shodli zástupci vládní koalice. Ministerstvo zemědělství původně počítalo s určením maximální výše dotace velkým zemědělským podnikům. Nakonec od toho ustoupilo, zvýšilo ale podíl peněz určených pro menší zemědělce. Rovněž omezilo maximální výši investičních dotací ze 150 na 30 milionů korun.

S vládou podle místopředsedy Zemědělského svazu Jaroslava Vaňouse bylo těžké vyjednat kompromis. „Rok a půl se s minulou vládou projednával Strategický plán českého zemědělství a během čtrnácti dnů se těžko vydobytý kompromis zruší bez dalšího projednání s nevládními zemědělskými organizacemi. Všichni jsme se už museli smířit s tím, že naše příjmy poklesnou díky zavedení Green Dealu do praxe,“ řekl.

