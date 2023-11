Třetí světová válka, pohrozil Zelenskyj britskému bulváru

reklama

Washingtonský Institut pro vedení války (ISW) oznámil, že se Rusko snaží vyvolat migrační krizi na hranici s Finskem.

„Finské úřady uzavřely čtyři hraniční přechody na finské jihovýchodní hranici s Ruskem 18. listopadu poté, co finská pohraniční stráž oznámila, že k finské hranici z Ruska od té doby dorazilo asi 300 žadatelů o azyl, většinou z Iráku, Jemenu, Somálska a Sýrie. Finská pohraniční stráž zaznamenala 89 přechodů migrantů během dvoudenního období někde mezi 7. a 14. listopadem — což je prudký nárůst z 91 přechodů zaznamenaných od poloviny července do 12. listopadu,“ uvedl ISW.

Finský deník Iltalehti napsal, že se vede debata o možném úplném uzavření hranice s Ruskem, protože finský premiér má zas to, ž ruští pohraničníci migrantům v přechodu hranice aktivně pomáhají.

„Finský premiér Petteri Orpo 14. listopadu uvedl, že ruští pohraničníci doprovázejí nebo přepravují migranty na finské hranice, a finská vláda 16. listopadu uvedla, že existují náznaky, že ‚cizí orgány nebo jiní aktéři‘ sehráli roli při pomoci lidem nelegálně překračovat hranice,“ uvedl ISW.

Finové si budou v roce 2024 volit nového prezidenta s kandidát na hlavu státu za Zelné kandidáta Pekky Haavisto se k uzavření hranic staví kriticky. Netvrdí ale, že by se hranice s Ruskem zavírat neměly. Naopak říká, že současná finská vláda měla hranici s Ruskem uzavřít ještě o týden dřív.

„Nechápal jsem (vládní) logiku, když se myslelo, že (přechody) Salla a Raja-Jooseppi zůstanou otevřené, protože teď se zdá, že se to děje přesně tak, jak se to dalo předvídat, že uprchlíci a migranti, kteří chtějí být přesunuti do Finsko přejdou od jednoho hraničního přechodu ke druhému,“ řekl Haavisto, který byl do červan 2023 ministrem zahraničí Finska a který také býval předsedou Zelených. Vládu kritizoval i za to, že do Moskvy neposlala nótu, ve které by se ohradila proti situaci v pohraničí.

Stávající finský prezident Sauli Niinistö vyjádřil naději, že se migrační politiku podaří řešit na celoevropské úrovni.

ISW v této situaci upozorňuje, že Kreml důrazně odmítá, že by byl v dění na finské hranici aktivní. Mluvčí Kremlu Dmitri Peskov reagoval 17. listopadu na oznámení o uzavření čtyř kontrolních bodů a uvedl, že Finsko zvolilo cestu konfrontace, kterou Peskov označil za „velkou chybu“. „Peskov také 20. listopadu uvedl, že Finsko případné rozhodnutí uzavřít celou hranici ‚nezpůsobuje nic jiného než hlubokou lítost‘ a tvrdil, že ‚rusofobní‘ postoj Finska poškodil finsko-ruské vztahy už v minulosti,“ uvedl institut.

ISW napsal, že Kreml podobnou taktiku rozhodně nepoužil poprvé. Podle analytiků institutu se Rusko už v roce 2021 aktivně podílelo na vyvolání migrační krize na polsko-běloruské hranici. Podle ISW Rusko možná tuto krizi přímo řídilo.

Mezitím na Ukrajině dál teče krev. Americký ministr obrany Lloyd Austin přislíbil Ukrajině další v její obraně proti ruským agresorům.

„Austin se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ukrajinským ministrem obrany Rustem Umerovem a zopakoval dlouhodobou podporu USA Ukrajině. Nový balíček obsahuje vojenské vybavení v hodnotě až 100 milionů dolarů, včetně protiletadlových střel Stinger; jeden systém HIMARS a doplňkovou munici,“ uvedl institut.

Ministr zahraničí Antony Blinken podle agentury AFP poznamenal, že "pomoc Ukrajině bránit se a zajistit její budoucnost jako suverénního, demokratického, nezávislého a prosperujícího národa je v souladu s našimi národními bezpečnostními zájmy". Ministrovo vyjádření převzal také server Kyiv Post.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro britský The Sun poznamenal, že Rusko fakticky rozdmýchává různá ohniska napětí, čímž se podle jeho názoru fakticky chystá na třetí světovou válku.

„Všechno není jednoduché... Ukrajina je dnes v centru těchto globálních rizik třetí světové války. A opravdu si myslím, že Rusko bude tlačit, dokud jim Spojené státy a Čína společně velmi, velmi vážně neřeknou, aby opustili území…,“ poznamenal ukrajinský prezident.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

