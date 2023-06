Třetina europarlamentu jsou batůžkáři a tvrdí aktivisté. A Komise vážně touží budovat říši. Vondra líčil, jak se dnes tlumí šílenosti

Nejhorší Evropská komise za dobu existence EU. Zelení aktivisté, baťůškáři, ovlivňují chod starého kontinentu na desítky let dopředu. Už i staré zakládající státy, kteří donedávna razily progresivismus, toho, zdá se, mají již také dost. O situaci přijel do Plzně besedovat europoslanec za ODS Alexandr Vondra. Hlavně o štěpce, jakožto obnovitelném zdroji na energii pro Plzeňskou teplárenskou, pak diskutoval vlivný plzeňský člen ODS Roman Jurečko.

reklama

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 13263 lidí

Na akci bylo přítomno zhruba dvacet lidí, vesměs členů ODS, a to i mladých konzervativců.

Za rok bude změna?

„Volební účast do EP byla nižší, byla asi 19 procent a před pěti lety nějakých 29 procent. Je to málo, ale zároveň křivka ukazuje, že si lidé začínají uvědomovat, že to ovlivňuje život daleko více, než si to běžný smrtelník připouští,“ uvedl na začátku akce Vondra a pokračoval: „Blíží se volby do EP, budou v červnu příštího roku a na podzim jsou volby do krajských zastupitelstev a do Senátu. My cítíme, že je důležité o tom začít komunikovat. Ještě nevíme, v jakém složení tam půjdeme.“

„Já se celý život dominantně věnoval zahraničním, bezpečnostním a obranným věcem. Když jsem se dostal do EP – a já jsem tehdy kandidoval někde úplně ze zdola, když jsem se tam vykroužkováním dostal úplně nahoru, tak to pro mne bylo příjemné překvapení – samozřejmě starší člověk to ocení, my chlapi jsme ješitní a vážíme si toho, když nám někdo naznačí, že nepatříme do hrobu. A přemýšlel jsem, co v EP, protože v agendě, kterou jsem tady dělal, se tam nedá moc profitovat. Kompetence jsou ještě slabé. Sice EP produkuje každý čtvrtek nesmírné množství různých rezolucí, kde se vyjadřuje úplně ke všemu ve světě. Já jsem si říkal, že tohle nemá cenu, že je to taková cestovní kancelář a přihlásil jsem se do výboru pro životní prostředí. Kdysi jsem studoval na přírodních vědách, ale to bylo ještě za dob komunismu a já jsem se vykašlal na vědeckou kariéru, protože jsme dělali v podzemí samizdaty, takže v oboru nebylo pro mne možné působit,“ za vzpomínal bývalý disident.

„Ale na stará kolena jsem si říkal, že agenda Green Dealu tady ovlivňuje všechno v dobrém i špatném, tak jsem se tam přihlásil, a jsem tam koordinátor za naši frakci Evropských konzervatistů a reformistů. Snažím se tam přinášet realističtější pohled na věc.“

Hůř být nemůže?

Podle Alexandra Vondry to není jednoduché. „Je tam z mého pohledu úplně nejhorší složení EP co si pamatuji, takže tam jasně dominuje většina levicově zelená. Z toho je třetina skuteční aktivisté – to je ráj baťůžkářů. Další třetina sliní prst a zkoumá, kde je sláva, moc a peníze a ta si k nim přidává a pak je tam ta naše třetina, která trochu říká – přátelé pozor, tady je slepá ulička. Zvažme to ještě trochu… A sem patřím já.“

„Dominantní figurou jsou Zelení, kteří sice nejsou součástí koalice, ale vede je Holanďan, velmi chytrý a talentovaný politik, akorát že je v podstatě úplně jinde, než jsme my. Ten disonuje strategii udělat dohodu s tím, kde je levice a kde je tedy Kateřina Konečná z KSČM. Ta je jediná rudá a ostatní jsou totálně brčálově zelení a to jsou lidé, z nichž se rekrutují ti lepiči na silnicích nebo stříkači na obrazy. Také tam jsou socani, ale to nás nesmí mást, my si ještě pamatujeme, že jsou na jedné straně jako Miloš Zeman nebo Hašek a na druhé straně takoví mladí Dienstbierové. Dnes vlastně západní sociální demokraté jsou z velkých měst, jsou to takoví hodně progresivně a zeleně naladění často mladí lidé. Ti úplně proměnili svůj elektorát. Už to není, že by reprezentovali dělníky a měli někde odbory – ty jsou dnes velmi obecně slabí, s výjimkou Francie,“ vysvětloval europoslanec za ODS.

„Pak jsou tam takzvaní liberálové a ty vytvořil Emanuel Macron, který udělal revoluci ve francouzské politice. Do čehož nasál i francouzské Zelené. A tato skupina, která už má velmi těsnou většinu, tak přijde k lidovcům a řekne jim – tak se připojte nebo to prohlasujeme bez vás. A evropští lidovci, což je vlastně CDU s dědictvím Angely Merkelové, která to tam sama posunula, tak se vzdali.“

Nyní se podle Vondry situace mění. Blíží se volby „…a i na tom Západě lidé začínají poznávat, že už to není v peněžence jako dříve. A teď dekarbonizace, což bylo těžké pro nás – my, Slováci, Poláci, Němci jsme průmyslové země, které byly založeny na karbonu. Uhlí bylo levné. Takže posun vyžaduje enormní nároky na restrukturalizaci průmyslu s tím, že reálně hrozí únik někam jinam, kde energie bude levnější. A to jsou ti, co to táhli. A Holanďané, kteří mají větrníky, Švédové a Rakušané mají velký hydropotencionál z vodní energie. Nebo jsou také jižní státy, které mají hodně sluníčka. Ty na to hodně tlačily, protože by na tom hodně získaly, jde o přerozdělení bohatství. Proto to šlo tak hladce. Takže tady byl nějaký garantovaný zisk opřený o dotace. A zákazník, který si kupuje koncový produkt, to je třeba auto, tak to pozná až třeba za pět let. Takže to teď není nějaká bouře.“

Už to dolehlo i na Švédy!

„Ale nyní se to přesunulo do oblasti zemědělství a lesnictví. Najednou ti, co nás tam čtyři roky mistrují – Holanďani, Švédové, tak najednou se to začíná dotýkat také jich. Teď říkají Švédům – nesmíte dělat holoseče. Protože oni tam na ten les přijedou jako na kukuřici, všechny stromy jsou stejně velké, oni to pokácejí a šoupnou to do nábytkářských firem. A najednou jim chtějí zavrhnout holoseče.“

„A Holandsku a Dánsku, aby obnovovaly přírodu, ale podívejte se, jak to tam vypadá. Tam je hustota obyvatel pětkrát větší než u nás. Takže najednou se trochu začínají bouřit, k tomu to zemědělství. Pravice má bázi v Polsku na venkově. U nás to jsou města, protože komunista venkov totálně zničil. A najednou se jich to začíná dotýkat. Takže CDU začíná měnit politiku.“

„Je naděje, že příští období už bude lepší, že tam už nebude tahle jednoduchá hra zelených ideologů a že můžeme získat většinu. Těch 21 českých europoslanců je kapkou v moři, ale je šance to udělat trochu realističtěji tak, aby to pro nás nebylo nevýhodné,“ uvedl optimisticky Vondra. „S tím souvisí i Evropská komise, která je úplně nejhorší, co si pamatuji. Vždy byla spojencem menších a středních států, dbala na dodržování pravidel, aby ty velké státy nemasakrovaly ty menší. Jenomže teď se to změnilo, oni chtějí budovat říši, je to vize silné federální vlády. Smršť legislativ, a to už často nejsou ani směrnice, které musejí schválit národní parlamenty, ale přímá nařízení, kde lidé vůbec ani nevědí, co se chystá.“

„Pro nás všechny je důležité, aby projekt EU nezbankrotoval. Jsme republika, která je závislá na tom, co tu vyrobíme, tak z 80 procent vyvezeme. Pro studenty je vždy důležité studovat venku. Vždy se budeme cítit lepší někde v Benátkách nebo Amsterodamu než v Moskvě. Jezdíte na dovolenou tam, ne tam. Za prací jezdíte tam, ne tam.“

Spojené království nám udělalo pápá…

„Přišli jsme o Velkou Británii, která byla pro nás ze všech hledisek strašně důležitá. Držela rovnováhu – Francouz, Němec, Angličan. Mohl tam z Česka přijet premiér Standa Gross, který neuměl anglicky ani pípnout, nepromluvil, a přesto výsledek pro nás nebyl tragický. Protože jsme byli v určité rovnováze, kdy Angličan tomu dával nějakou vojenskou sílu, byznysový drive. Němec zas pořádek a důraznost a Francouz zase dobrou kuchyni. A to už není. Angličané chybí, a to proto, že se šilo sako, do kterého se prostě nevešli. A místo toho, aby se Evropa trochu zklidnila – vždyť i ty, kteří z toho chtějí udělat mocnost, tak těm dnes scházejí jaderné ponorky.“

„Když se to bude štengrovat, ta saka se bude chtít dát na všechny, tak může přijít výbuch a přijdeme o to. Což by byla pro nás Čechy strašná škoda. Protože že bychom byli nějaké Švýcarsko, které si poradí se vším, tak tomu nevěřím. A i oni už mají dnes problémy a jsou pod globálním tlakem. Nemáme uznanou neutralitu. Když bylo vakuum, tak tu začal pochodovat Němec a pak zase Rus. Takže EU je pro nás optimální.“

Čeho máme dost jakobychom neměli

Se svým názorem se podělil s ostatními dlouholetý člen ODS Roman Jurečko: „Tady se dějí věci směrem k obnovitelným zdrojům. Životní prostředí, lesy, zemědělství…nikdo v tomto státě nespočítal, kolik se může produkovat štěpky. Věřím, že by to žáci základní školy ze sedmé třídy spočetli. Volkswagen dostane od státu dvoumiliardovou pobídku na to, aby tady stavěl nějaká zelená auta, která zelená nejsou. Dnes Plzeňská teplárenská, díky povolence, je zatížena 90 eury za povolenku CO2. Já si pamatuji, že když se v teplárenství řeklo 40 euro, tak to byla smrticí hranice,“ vysvětloval Vondrovi Jurečko.

„My tady v Plzni nespálíme ani kilo uhlí, ale vozíme štěpku odněkud a když jsme začínali, tak jsme hovořili o dosahu kolem 60 kilometrů. Jak je možné, že každé ministerstvo – průmyslu, životního prostředí a zemědělství – má svoji tiskovku a na ní každý říká něco úplně jiného. Tady se říká – my vám dáme na zelený kotel. A my máme premiéra, neodnesou to ti Piráti, kteří chtějí referendum a poplivou nám Blažka. Já biju na poplach.“

Dřina a lopota

Vondra reagoval slovy: „Je velice těžké z toho něco prosadit. Já jsem se přihlásil do výboru pro životní prostředí ne proto, abych chránil svoje ptáky, i když se k nim hlásím, ale dominantně pro to, abych se snažil ty šílenosti tlumit a brzdit. Já jsem se soustředil na dvě věci, které si myslím, že by se daly uhrát. Jednak je to jádro. Když jsem tam byl v roce 2019 zvolen, tak jsem se tam trochu náhodou stal stínovým zpravodajem opozice. To byla taxonomie zelených financí, což je šílený komunismus. Tam se klasifikují ekonomické činnosti podle toho, jaký mají dopad na životní prostředí. A podle toho se rozhoduje, jestli ta firma, která chce investovat, bude vůbec schopna sehnat úvěr, pojistit se. Já se ptal na jádro. A oni na mě – to se tady vůbec nesmí vyslovit, to je zakázané slovo. Tak to prosadili Němci a Rakušané. Dva roky mně to trvalo, založili jsme platformu. Tam je skupina přátel pro každou pitomost. Dva roky mně trvalo dostat na palubu Francouze, kteří to jádro mají v životním zájmu. Aby našli odvahu. Podařilo se nám tam to jádro zakomponovat. Takže se povedlo, když tu někdo postaví reaktor – ať malý, nebo velký, že nebude znevýhodněn. Na uhelnou elektrárnu vám nikdo nepůjčí.“

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Druhá věc jsou podle Alexandra Vondry auta. „Ta Euro 7, co navrhla komise, tak je likvidační pro automobilový průmysl. U nás. Buď to musíme opravit nebo totálně vykostit – a myslím, že se to povede. Tady vláda dobrý. Musím moc pochválit Martina Kupku. To je jeden z mála ministrů, který pochopil, jak se to má hrát. Prostě, jak říkal Paroubek – bez nás si ruce neumyjou.“

Premiér šikula

„Kdyby tam nebyla paní ministryně Hubáčková, která tomu vůbec nerozuměla… Byly tam země, které vždycky něco uplatí. Typicky Itálie, ale třeba také Polsko. Pak zůstaneme a oni nás přehlasují. To už není jednomyslné hlasování. Mně se tam povedlo ještě něco urvat pro teplárny, asi tak 30 milionů, ale nebylo by ani to. Vyžadovalo to telefonáty mezi Petrem Fialou a Macronem. V unii se povedla operace Greta, zhysterizovali západní veřejnost. Volkswagen je můj největší problém, protože oni dostali na zadek kvůli diesel gatu. Tam byl ekologický aktivista, ne průmyslník. Naštěstí už jej vyhodili. Takže alespoň zatím natahujeme přechodná období a on na to – nám stačí dva roky. Tak co chcete dělat se Škodovkou?“

Jurečko poté pokračoval: „My nemáme ani moc větru, skoro žádné sluníčko. Z obnovitelných zdrojů máme tady nejvíce tu štěpku. A my jí ještě nedávno dovážíme do Polska. Ze Šumavy jede vlak za Varšavu. Totální nesmysl. Mine plzeňský kotel, kde můžeme spálit 300 000 tun.“

Vondra zahlaholil: „Vozí se štěpka z Kanady do Británie!“

… ten Síkela… achich

A Jurečko pokračoval: „ My jako ODS nemáme na třech zmíněných ministerstvech silného zástupce. Vy velmi dobře pracujete v Evropě. Potřebujeme se přesunout na náš parket. Vždyť vláda musí vidět, že jediný obnovitelný zdroj, co tu máme je štěpka. Máme státní lesy, soukromé lesy a vojenské lesy a je v tom celkem pořádek. Takže bych vás poprosil, aby se potkali tři náměstci, byl nějaký koordinátor a do dvou měsíců by se dalo dát na papír, kolik je tu hmoty. A ta by se měla spálit v České republice – za každou cenu.“

Vondra: „Je třeba, aby byznys začal komunikovat s politikou. Už vloni, kdy bylo jasné, že jdeme do průseru, tak jsem řekl, že bychom měli regulovat. Síkela se k tomu rozhoupal až v září. ODS dělá, co může… To je problém koalice pěti stran,“ povzdechl si pak europoslanec Vondra.

Psali jsme: ODS: Europoslanci Vrecionová a Vondra na cestě po Plzeňském kraji „A budeme v prd*li.“ „Jsi úchylka.“ Boj ve SPOLU už nelze skrýt Kniha varování před ruskou lží. Přispěli i Fiala s Vondrou ODS: Programový tým pro zemědělství uspořádal konferenci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.