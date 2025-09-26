Trh s bydlením slouží developerům, ne lidem. Stačilo, říká Prokop a chce změnu

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

26.09.2025 15:26 | Monitoring

Vítek Prokop, lídr kandidátky hnutí STAČILO! v Pardubickém kraji, se znovu ostře vymezil vůči současnému přístupu státu k bytové politice. Podle něj je systém neefektivní, krátkozraký a slouží primárně developerským a spekulačním zájmům – nikoliv běžným lidem, kteří dnes čelí nejvyšším nájmům a cenám nemovitostí v historii.

Trh s bydlením slouží developerům, ne lidem. Stačilo, říká Prokop a chce změnu
Foto: Stačilo!
Popisek: Vítek Prokop

„Když se podíváme na ten balík pomoci na to bydlení, které my jako stát vydáváme, to je nějakých asi 22 miliard ročně. Tak to není málo, je to nějaká střední úroveň, když se to srovnává s ostatníma evropskýma státama,“ říká Prokop.

Podle něj je ale hlavní problém v tom, že většina peněz je nalévána do nesystémových podpor, které problém neřeší, ale jen oddalují jeho dopady. „Drtivá většina, asi 17 miliard, jde dnes na ten příspěvek na bydlení. A zase – není to systémový strukturální řešení. Ten problém se opakuje, opakuje a bude se přirozeně prohlubovat,“ varuje.

Podle Prokopa je klíčové pochopit, že samotný volný trh v oblasti bydlení situaci nezlepší. „Ten volnej trh v uvozovkách ten problém neřeší. Jo, on to řeší pro ty developery – ty mají jako velký zisky. Pro ty spekulanty, ty jsou taky spokojení. Ale ty obyčejný lidi na tom trpí.“

Východisko Prokop vidí v aktivní roli státu, která by navázala na osvědčené modely ze zahraničí i z historie: „Vždycky říkám: Francie a Švédsko, druhá polovina 20. století – velký stavební programy, ve kterých hrál aktivní roli stát. Nemusel třeba přímo stavět přes nějakou firmu, ale byly tam velký dotační programy. A to fungovalo.“

Z Prokopova pohledu má Česká republika možnosti, jak situaci řešit. Nechybějí peníze, ale politická vůle. „My máme historický příklady, máme domácí, máme i ze zahraničí. Když chceme, tak to jde. Musí se ale změnit přístup. Dneska stát jen reaguje na krize. My chceme, aby stát přestal hasit a začal stavět.“

Hnutí STAČILO! proto volá po zásadní změně bytové politiky. Nejen zvýšení dostupnosti nájemního bydlení, ale i veřejné výstavby a zacílené podpory obcí. „Tohle nemá být trh pro spekulanty. Má to být zajištěná potřeba každého člověka – mít kde bydlet,“ uzavírá Prokop.

Psali jsme:

Vítek Prokop: Jsem socialista, ale i vlastenec. Lidi chtějí, abychom za nimi přijeli do menších obcí
„Musíme konečně zastavit mafiánizaci státu,“ burcuje Prokop ze STAČILO!
„Chci, aby měl Plzeňský kraj svého levicového poslance.“ Mladý lídr STAČILO! o kampani, bytech pro lidi, Babišovi i důvěře od Kateřiny Konečné
Prokop (Stačilo!): Blbá nálada výsledkem Fialova vládnutí

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

bydlení , developeři , Prokop , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je třeba být přísnější na developery?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jan Procházka

Ing. Petr Beitl byl položen dotaz

Důvěra

Jak si vysvětlujete, že podle dat OECD věří této vládě jen 19 procent občanů? Analytici i politologové se shodují, že za tím stojí kombinace faktorů – finanční nejistota, pocit politického odcizení i přetrvávající vnímání korupce. Co vy na to? Upřímně mě přijde, že jste si sami vědomi, že nejste moc...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Cesta k lepší postavě vede do ložniceCesta k lepší postavě vede do ložnice Podzimní jídla z jednoho hrnce hotová do půl hodinyPodzimní jídla z jednoho hrnce hotová do půl hodiny

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Konečná je mi bližší než celé vedení KDU-ČSL. Semín se vymezil proti biskupům

15:47 Konečná je mi bližší než celé vedení KDU-ČSL. Semín se vymezil proti biskupům

Konzervativní publicista, spoluzakladatel spolku Svatopluk a katolík Michal Semín v komentáři pro Pa…