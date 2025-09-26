Trh s bydlením slouží developerům, ne lidem. Stačilo, říká Prokop a chce změnu

„Když se podíváme na ten balík pomoci na to bydlení, které my jako stát vydáváme, to je nějakých asi 22 miliard ročně. Tak to není málo, je to nějaká střední úroveň, když se to srovnává s ostatníma evropskýma státama,“ říká Prokop.
Podle něj je ale hlavní problém v tom, že většina peněz je nalévána do nesystémových podpor, které problém neřeší, ale jen oddalují jeho dopady. „Drtivá většina, asi 17 miliard, jde dnes na ten příspěvek na bydlení. A zase – není to systémový strukturální řešení. Ten problém se opakuje, opakuje a bude se přirozeně prohlubovat,“ varuje.
Podle Prokopa je klíčové pochopit, že samotný volný trh v oblasti bydlení situaci nezlepší. „Ten volnej trh v uvozovkách ten problém neřeší. Jo, on to řeší pro ty developery – ty mají jako velký zisky. Pro ty spekulanty, ty jsou taky spokojení. Ale ty obyčejný lidi na tom trpí.“
Východisko Prokop vidí v aktivní roli státu, která by navázala na osvědčené modely ze zahraničí i z historie: „Vždycky říkám: Francie a Švédsko, druhá polovina 20. století – velký stavební programy, ve kterých hrál aktivní roli stát. Nemusel třeba přímo stavět přes nějakou firmu, ale byly tam velký dotační programy. A to fungovalo.“
Z Prokopova pohledu má Česká republika možnosti, jak situaci řešit. Nechybějí peníze, ale politická vůle. „My máme historický příklady, máme domácí, máme i ze zahraničí. Když chceme, tak to jde. Musí se ale změnit přístup. Dneska stát jen reaguje na krize. My chceme, aby stát přestal hasit a začal stavět.“
Hnutí STAČILO! proto volá po zásadní změně bytové politiky. Nejen zvýšení dostupnosti nájemního bydlení, ale i veřejné výstavby a zacílené podpory obcí. „Tohle nemá být trh pro spekulanty. Má to být zajištěná potřeba každého člověka – mít kde bydlet,“ uzavírá Prokop.
autor: Jan Procházka