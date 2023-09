Tři čtvrtiny uhlí jdou do Číny a Indie. Babiš obžaloval EU

Někdejší premiér Andrej Babiš (ANO) není dlouhodobě spokojen se zelenou politikou Evropské unie. I nyní se do ní obul, a to kvůli tomu, že se Evropa podle něj naprosto ničí, zatímco v Číně a Indii se ostošest staví uhelné elektrárny. „Uhlí proudí do Číny a Indie jako nikdy předtím. Uhelné elektrárny tam staví čím dál víc. Mezi tím se Evropa totálně ničí, aby o trochu snížila emise. Je to, jako kdyby si chtěla amputovat nohy, než poběží maraton,“ napsal na svém facebookovém profilu.

reklama

„Evropa se rozhodla svým Green Dealem spáchat sebevraždu, zničit průmysl a podporovat energetiku, která vlastně nemá smysl. Evropa má jenom 9 procent emisí. A snižování emisí je v Evropě, ano, to je ta mantra, ale ostatní na to kašlou. Takže tady mám článek, že přeprava uhlí láme rekordy. V tomhle roce se přepraví milion 335 tisíc tun uhlí, co je víc než v roce 2019 a celkově poptávka je 8,39 milionu tun uhlí. A z toho tři čtvrtiny dodávek míří do Číny a Indie, která spotřebuje – Čína – 56 procent veškerého uhlí, takže staví další uhelné elektrárny a rychlejším tempem,“ poznamenává expremiér Babiš na sociální síti.

„Takže odstavovat máme jenom my a ostatní staví. Takže Green Deal není nic jiného než snaha prolobbovat a dotovat naprosto nekonkurenceschopné a neefektivní energetické odvětví, dokonce i jádro se nelíbí komisi, a tak Evropa si dobrovolně amputuje nohy a chce běžet maraton. Čína a Indie, tam se smějí, až se za břicha popadají. Fakt na hlavu. A doufejme, že v evropských volbách tyhle šílence vyženeme. Ano. Podporovat přírodu, životní prostředí, jasně, vodu, určitě, ale ne za cenu, že zničíme všechno, že tady budeme mít všude nezaměstnané a že se vrátíme do jeskyní,“ dodal Babiš.

Expremiér Andrej Babiš se obul do Evropské unie za její zelenou politiku a zejména neústupný postoj k zákazu spalovacích motorů již v minulosti. Podle něj dochází k ničení evropské ekonomiky a navíc dochází k napomáhání expanzi čínských elektromobilů. A vinu prý nese i premiér Petr Fiala, který to v rámci předsednictví v EU prosadil. „Ti šílenci v Parlamentu prosazují elektroauta, aby to Číňan dodával, tak to jsou na hlavu,“ prohlásil Babiš.

V prosinci loňského roku pak Babiš zhodnotil ve svém komentáři pro MF Dnes vládu Petra Fialy (ODS) v roli českého předsednictví v Evropké unii. Domnívá se, že kabinet předvedl matný a málo aktivní výkon, podle něj příliš ustupoval zelené ideologii a tápal v energetické krizi.

„České předsednictví je to nejzelenější v historii. Kope za zelenou ideologii. Konkrétní podobu Green Dealu schválilo české předsednictví a česká vláda v Bruselu. Já jsem na summitu v roce 2019 vyjednal podmínku, že pokud máme mít vyšší klimatické cíle, tak tyto cíle má mít Evropa jako celek, ne konkrétní státy. To znamená, že některé země mají za úkol snižovat emise rychleji, protože mají lepší výchozí podmínky (např. u nich neexistuje těžký průmysl), ale jiné země – včetně České republiky – mají být osvobozeny od tohoto radikálního zeleného přechodu,“ poznamenal Babiš úvodem svého komentáře.

Psali jsme: Aleš Borovan pro PL: Vlády jsou nejvíce nebezpeční šiřitelé dezinformací. Vazby, které se nezmiňují Vích (SPD): Stamiliardový nákup amerických stíhaček F-35 jde do finále „Nepodepsali jsme.“ Vyplulo, co bylo těsně před válkou na Ukrajině Bez Ruska ne. Svět o nové obilné dohodě a Ukrajině

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE