Troubové si mnou ruce. Jenže pak přijdou na řadu oni. Ivan Vyskočil všem, co podporují Palestinu a Hamás

„Tentokrát vynechám Dozimetr i prášení sedmilháře Fialy. Vše to zastínily události posledních dnů,“ říká na úvod Ivan Vyskočil a pokračuje.

„Není to tak dlouho, co jsem psal v posledním Nedělním ránu o vybičovávané nenávisti k Rusku a všemu ruskému. Také jsem psal o tom, kam až to může vést a jako bychom zapomínali dějiny. Neuplynulo více než pár dní a jako čistá hrůza vnikla do našich domovů zpráva o přepadení Izraele. Ty strašné věci, které se tam děly, byly také důsledkem dlouho bičované nenávisti Palestinců vůči Izraelcům. A to, bohužel, už od školních let,“ pokyvuje smutně Ivan Vyskočil, a ještě smutněji podotýká. „Mnozí z nás vůbec nejsou schopni přijmout, že taková zvěrstva se mohou dít v našem „osvíceném“ 21. století. Palestinští teroristé vtrhli na izraelské území s rozkazem páchat ty nejodpornější krutosti. Postupně se dovídáme, že úkolem nebyl ani tak boj s izraelskými vojáky, ale zabíjení bez rozdílu snad všeho, co se hýbe. Žen a dětí, kojence nevyjímaje.“

Komu to slouží?

„Člověk nemusí být ani mezinárodním expertem ani konzumentem konspiračních teorií, aby ho nenapadla ta obyčejná justiční otázka – CUI BONO? Tedy – komu to slouží? Přece je jasné, že akce takového rozsahu nešla stoprocentně utajit. Informace o tom, že se něco chystá, musely prosáknout, zejména při schopnostech izraelských i ostatních tajných služeb. A já nepochybuji, že někde v těch kruzích, kam my obyčejní smrtelníci nepatříme a které hýbou celým světem, se zcela jistě něco vědělo a zcela jistě byl i zájem, aby k tomu došlo,“ domnívá se Ivan Vyskočil a dodává.

„Je naprosto hrozné, že lidé z těchto kruhů ani neznají slovo empatie. Jim je jedno kolik krve poteče, kolik bude zabito lidí, kolik zabito a zmrzačeno dětí, Nelitují žádného, a to bez rozdílu na které straně konfliktu. Kolik smutku, bolesti a další nenávisti s sebou takové události přinesou. Spravedlivé by bylo právě tyto hybatele událostí namočit do první linie takových konfliktů. Nechat je na vlastních tělech i duších pocítit to, co musí prožívat ti zranění, umírající i bolest matek objímajících své umírající dítě. To se, bohužel, nepovede a nevede se to již celá staletí lidské historie. Dnes, čím dál více, jsou tito strůjci bolestí dobře zajištěni a vzdáleni všemu utrpení prostých. Jich se to netýká. Oni to pouze způsobují.“

Téměř ďábělský záměr….

„Ale ponechme stranou ono cui bono. Ono to časem stejně vyplave na povrch!“ věří Ivan Vyskočil a pokračuje.

„Je nyní na mně, abych vysvětlil, proč jsem plně na straně Izraele. Izrael je nejvíce citlivý na útoky proti vlastnímu obyvatelstvu. Ochrana vlastních občanů je v Izraeli na prvním místě a palestinské řádění mělo zasáhnout Izrael právě v tom nejcitlivějším bodě. Postupně vidíme, že to byl téměř ďábelský záměr. Byl samozřejmě namířený proti izraelské mezinárodní prestiži. Účelem bylo jasně vyvolat ze strany Izraele odvetu,“ říká a vysvětluje.

„A tady je právě ten zásadní rozdíl. Zatímco Izrael se snaží ze všech sil své obyvatel chránit, Palestina a jmenovitě Hamás si ze svých obyvatel dělá pouze lidské štíty. Proto se velitelství Hamásu staví pod nemocnice, pod školy, školky a tržnice. Při útoku na tyto uzly Hamásu samozřejmě umře i spousta nevinných obětí. A to je opět voda na ten odporný mlýn teroristického Hamásu. Je to cynismus, který vlastně vítá každé mrtvé palestinské dítě, aby ho mohl s hysterickým pláčem ukazovat světu,“ kroutí zděšeně hlavou herec a dodává. „To pochopitelně izraelskému státu škodí a vyvolává to ve světě antisemitské reakce. Jistě, že je mi líto židovského dítěte stejně, jako palestinské holčičky, která s terorismem nemá vůbec nic společného, dokonce ani nejspíše neví, co se kolem ní a proč děje. Na všechny tyhle odporné politické hry všude na světě doplácejí jenom ti nejnevinnější a nejzranitelnější bytosti“.

Téměř vše jde na zbraně, podzemní tunely….

„Nechávám stranou to cynické zacházení s vlastními občany ze strany Hamásu. Každému je přece jasné, že veškerá pomoc proudící do Gazy vůbec neslouží pro zlepšení života obyčejných Palestinců. Téměř všechno jde na zbraně, podzemní tunely a luxusní život předáků Hamásu, kteří ovšem žijí mimo Pásmo Gazy,“ pokračuje dál herec a podivuje se.

„Copak si tohle všechno neuvědomují studenti prestižních škol, kteří se přidávají k propalestinským demonstracím po celém světě. Nyní se v plné nahotě ukazuje ta bláznivá politika, kdy si země jako Francie, Švédsko, Německo a další nasadily pátou kolonu, se kterou dnes už nemohou nic dělat. Ovšem ani ve snu mě nenapadlo, že se dočkám propalestinských demonstraci s otevřeným antisemitismem také v Praze,“ žasne Ivan Vyskočil.

P. S. Ivana Vyskočila

„I u nás na internetu vyhřezl antisemitismus z toho nejspodnějšího společenského dna. Všem doporučuji vynikající knihu Petra Hampla Prolomení hradeb, pojednávající právě o tomto problému,“ říká Ivan Vyskočil a na závěr vzkazuje. „A já chci všem říci, že přidávání se k této islamistické vlně antisemitismu je nejenom neprozíravé, ale doslova hloupé. Někteří troubové si s radostí mnou ruce, jak islamisté zničí ty ,židáky'. Jen si ti troubové neuvědomují, že hned po nich přijdou ke zničení na řadu oni sami! Islamistické plány na zničení a ovládnutí celé Evropy už přece nejsou žádným tajemstvím. Nedopusťme to!“

