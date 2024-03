Trump bez soupeře. „Biden ničí zemi“. Ale druhý senior se nedal...

reklama

„Nyní nastal čas, abych pozastavila svou kampaň. Řekla jsem, že chci, aby hlasy Američanů byly slyšet. To se mi podařilo. Nelituji toho,“ řekla Haleyová po porážce v Jižní Karolíně. „I když už nebudu kandidovat, nepřestanu bojovat za věci, kterým věřím,“ doplnila. A na sociální síti Facebook pak prozradila víc.

„Svou kampaň ukončuji stejnými slovy, jako jsem ji začala. Z Knihy Jozue. Směruji je ke všem Američanům, ale hlavně k tolika ženám a dívkám, které vložily svou víru v naši kampaň. ,Buďte silní a odvážní. Nebojte se. Nenechte se odradit. Neboť Bůh bude s vámi, kamkoli půjdete.‘ V této kampani jsem viděla velikost naší země. Z celého srdce – díky Ameriko. Bůh vám žehnej,“ ukončila svou kandidaturu americkým způsobem Haleyová.

Hned po ohlášení konce kandidatury Nikki Haleyové prezident USA Joe Biden pustil do svého rivala Donalda Trumpa, který tak má nominaci strany do listopadových voleb takřka jistou. „Pokud se Donald Trump vrátí do Bílého domu, je veškerý pokrok v ohrožení. Pohání ho křivda a podvod, zaměřený na vlastní pomstu a odplatu, ne na americký lid. Je odhodlán zničit naši demokracii, vytrhnout základní svobody, jako je schopnost žen dělat vlastní rozhodnutí o zdravotní péči, a prosadit další kolo miliard dolarů na daňové škrty pro bohaté – a udělá nebo řekne cokoliv, aby se dostal k moci,“ zkonstatoval na Facebooku Biden a po superúterý, kde Haleyová odstoupila, pravil, že pro její voliče je mezi demokraty pro listopadové volby místo.

A jak komentoval svůj úspěch a neúspěch rivalky Donald Trump? Velmi bojovně.

„Nikki Haleyová byla vyřazena, a to rekordním způsobem, navzdory skutečnosti, že demokraté z neznámých důvodů mohou volit ve Vermontu a v různých dalších republikánských primárkách. Velká část jejích peněz pocházela od radikálních levicových demokratů, stejně jako mnoho jejích voličů, podle průzkumů téměř 50 %. V tuto chvíli doufám, že zůstane součástí boje za republikány a bude s námi bojovat až do konce! Rád bych poděkoval své rodině, přátelům a velké Republikánské straně za to, že mi pomohli vytvořit zdaleka nejúspěšnější superúterý v historii, a dále bych rád pozval všechny příznivce Haleyové, aby se připojili k největšímu hnutí v historii našeho národa. Biden je nepřítel, ničí naši zemi. Udělejme znovu Ameriku velkou!!!“ rozepsal se bývalý prezident USA Donald Trump na sociální síti Social Truth, kterou po prohraných volbách a po zablokování na sociálních sítích Twitter a Facebook nechal založit.

Volby na post prezidenta Spojených států amerických se odehrají 5. listopadu 2024. Usilovat o hlasy budou, pokud se nestane neočekávatelná událost, současný prezident Joe Biden a Donald Trump, který prezidentské místo zastával mezi lednem 2017 a lednem 2021. A to po volbách, kde porazil kandidátku Demokratické strany Hillary Clintonovou.

