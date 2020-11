Trump chystá smršť žalob: Všude, kde vyhraje Biden, to zpochybníme. Jsou na to důkazy

Anketa Jste pro umožnění korespondenčního hlasování při volbách v České republice? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 5082 lidí



V Georgii již soud zamítl Trumpovu stížnost na údajné nedodržování zákona ve vztahu ke korespondenčnímu hlasování. Odmítavě se již postavil i soud v Michiganu.



Soudy se současný americký prezident chystá oslovit i v dalších státech, pokud v nich získá většinu Biden. „Všechny státy, které nedávno získal Biden, se chystáme právně zpochybnit kvůli volebním podvodům. Je na to dost důkazů, stačí se podívat na média. Vyhraje! Amerika na prvním místě!“ sdílel Trump na svém Twitteru.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First!