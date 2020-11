Trump má klíčové spojence pro válku. Tyhle volby jen tak neskončí, nové informace

reklama

Twitter se rozhodl omezit dosah prezidenta USA Donalda Trumpa, co nejvíce to jde. „Se započtením legálních volebních hlasů jednoduše vyhraji ve volbách. Pozorovatelům nebylo dovoleno dělat svoji práci a proto musí být hlasy přijaté během tohoto období považovány za nezákonné. Nejvyšší soud USA by měl rozhodnout!“ napsal prezident na Twitter. Sociální síť se však rozhodla, že neumožní šíření tohoto statusu.

Tweet byl označen poznámkou, že obsah sdílený ve tweetu může být sporný a zavádějící. Pro to, aby se člověk dostal k samotnému příspěvku Trumpa, musel kliknout uživatel na tlačítko „zobrazit“.

I easily WIN the Presidency of the United States with LEGAL VOTES CAST. The OBSERVERS were not allowed, in any way, shape, or form, to do their job and therefore, votes accepted during this period must be determined to be ILLEGAL VOTES. U.S. Supreme Court should decide! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Příspěvek navíc není možné olajkovat ani okomentovat. „Snažíme se zabránit tomu, aby tweet jako tento, který porušuje pravidla Twitteru, se dostal k dalším lidem, proto jsme deaktivovali většinu způsobů, jak na něj reagovat,“ neskrýval Twitter.

Nejde o jediný takto označený tweet. Twitter se snaží omezit dosah několika posledních příspěvků prezidenta. Twitter též pohrozil Trumpovi, že pokud bude zvolen Biden novým prezidentem, tak může smazat účet Donalda Trumpa. https://www.businessinsider.com/trump-could-face-twitter-removal-after-office-per-twitter-rules-2020-11

Obhajující viceprezident Mike Pence též oznámil, že stojí za prezidentem Trumpem. „Musíme počítat každý legální hlas,“ uvedl.

I Stand With President @realDonaldTrump. We must count every LEGAL vote. — Mike Pence (@Mike_Pence) November 6, 2020

Podobně se vyjádřil i předseda republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell. Zdůraznil, že každý legální hlas by měl být započítán. „Jakékoliv nelegální hlasovací lístky nesmí,“ napsal. Soudy jsou tu prý od toho, aby řešily spory a aplikovaly zákon. „Tak rozhodnou americké hlasy o výsledku,“ dodal.

Here’s how this must work in our great country: Every legal vote should be counted. Any illegally-submitted ballots must not. All sides must get to observe the process. And the courts are here to apply the laws & resolve disputes.



That's how Americans' votes decide the result. — Leader McConnell (@senatemajldr) November 6, 2020

Novinář Ben Shapiro, který neváhal kritizovat Trumpa za to, že se již ve středu ráno prohlásil za vítěze voleb, se tentokrát za prezidenta Trumpa postavil. „Každý legálně odevzdaný hlas by měl být započítán. Každý nezákonný hlas by neměl. Konec příběhu,“ napsal.

Every legally cast vote should be counted. Every illegally cast vote should not. End of story. — Ben Shapiro (@benshapiro) November 6, 2020

Britský politický aktivista a bývalý šéfredaktor Breitbart News Raheem Kassam okomentoval příspěvek, že Biden vyhrál v Pensylvánii, díky čemuž by dosáhl dostatečného počtů volitelů a stal by se dalším prezidentem. „Ověřte hlasy. Jo počkejte, demokraté ani neumožní lidem v pozorování. Je to katastrofa jak pro demokraty, tak pro republikány. Budou mít podvodného a nelegitimního prezidenta a zemi dále rozdělí,“ myslí si Kassam.

Leftist tweets a President does not make.



Verify the votes.



Oh wait, Dems won’t even let folks observe!



Tbh this is a disaster for Dems as much as it is for Rs. They’ll have a fraudulent and illegitimate President and divide the country further. https://t.co/sOAcYoubNR — Raheem Kassam (@RaheemKassam) November 6, 2020

Kassam ve svém starším tweetu sdělil, že jsme ještě nikdy neviděli v moderních dějinách tak velké nadšení ze všech stran Ameriky pro prezidenta USA, jako zrovna pro Donalda Trumpa. „Nikdy jsme neviděli tak velkou apatii ke kandidátovi demokratů. Ale média vám říkají, že Biden získal dokonce více hlasů než Obama. Zůstanete sedět a věřit tomu?“ tázal se novinář.

You’ve never seen such enthusiasm from across all strands of America for a modern Republican President.



You’ve never seen such apathy for a Democratic Party candidate.



But the media is telling you Biden got more votes than even Obama did.



You gonna sit there and believe it? — Raheem Kassam (@RaheemKassam) November 6, 2020

S Raheemem Kassamem je skrz kariéru v Breitbartu spojený Stephen Bannon. Ten působil jako hlavní stratég Donalda Trumpa. Twitter mu dnes nadobro zablokoval účet na sociální síti. Prý vyzýval k vraždě epidemiologa a člena krizového štábu Bílého domu pro boj s epidemií Anthonyho Fauciho a ředitele FBI Christophera Wraye. Bannon řekl, že by oběma měla být useknuta hlava. Bannon působil u Trumpa až do srpna 2017, kdy byl odvolán z funkce poradce pro strategické otázky.

