Trump má podporu i v Praze. Průvod prošel z Václaváku až k ambasádě

Zhruba sedmdesátka demonstrantů se odpoledne shromáždila na Václavském náměstí, kde se zprvu vyjádřili k aktuální koronavirové situaci. V projevech se vymezili zejména vůči očkování proti covidu-19 a několik lidí mělo na sobě připnutou i Davidovu hvězdu s nápisem „Neočkovaný”, připomínající tu, kterou nacisté označovali židovské obyvatelstvo.



Následoval pochod Prahou, po němž po 16. hodině dorazili k velvyslanectví Spojených států na Malé Straně. U budovy za mávání vlajek podporujících Trumpa křičeli hesla jako „Ať žije Trump”.

Outside the US Embassy in Prague today, a protest in opposition of COVID restrictions (and in support of Donald Trump...) pic.twitter.com/5Xwrw5yk73

Dalšími cíli přítomných byla též bubenečská rezidence amerických velvyslanců, ale došlo i na velvyslanectví Slovenska. Kromě vyjádření nesouhlasu s vládou a podpory Trumpovi totiž došlo i na připomínku někdejšího slovenského policejního prezidenta Milana Lučanského, který zemřel na konci loňského roku po pokusu o sebevraždu ve vazbě. Přítomní dávali najevo, že si nemyslí, že by se jednalo o sebevraždu. Fotogalerie: - Trump, Lučanský a rouškofašisté

Pochod proběhl bez větších problémů, policisté řešili jen to, že většina z přítomných neměla nasazené roušky. Těm, kteří neuposlechli výzev, byla zkontrolována jejich totožnost s tím, že případná porušení opatření budou řešena cestou správního řízení.

Protestors with #Trump and Confederate flags walked from Wenceslas Square to the US embassy in Prague this afternoon, just days after supporters of the outgoing U.S. stormed the Capitol Building in Washington.



(Photos: Raymond Johnston) pic.twitter.com/GfGsBmKQk2