Trump může slibovat. Ale elektromobily prý zastavit nemůže. Jen zpomalit

Stačí zmínit miliardáře Elona Muska, který se veřejně postavil za kandidaturu Donalda Trumpa a obecně vystupuje proti establishmentu Demokratické strany. Netřeba připomínat, že Musk je majitelem společnosti Tesla, nejúspěšnější americké automobilky zaměřené na elektromobilitu.

Trumpův vztah k elektromobilitě byl ještě nedávno spíše nejasný. V rozhovoru pro Bloomberg například uvedl, že „proti elektromobilům nic nemá“. Před volbami ale najel na kritickou notu a na elektromobilech mu vadí zejména jejich vysoká cena nebo menší dojezdová vzdálenost.

„Ukončím mandát pro elektromobily hned první den,“ říká nyní na svých předvolebních akcích. Reaguje tím pravděpodobně na plán Bidenovy administrativy, aby do roku 2030 byla polovina prodejů nových automobilů elektrická.

Trump se zatím vyjadřuje nejasně o tom, jak by jeho budoucí administrativa chtěla elektromobilitu brzdit. Odborníci tvrdí, že existuje jen několik pák, za které by exekutiva mohla zatáhnout. A tyto páky podle nich budou mít pravděpodobně jen malý vliv na prodej elektromobilů a společnosti uvádějící na trh nové modely.

Nigro a další tvrdí, že nejsnadnějším cílem elektromobilního průmyslu, na který by se dalo z Oválné pracovny udeřit, by byly spotřebitelské pobídky, konkrétně daňové slevy v hodnotě až 7 500 dolarů na elektrické vozidlo, které poskytuje zákon o snížení inflace. Trump by se buď pokusil najít dostatečnou podporu pro zrušení legislativy v Kongresu, nebo by mohl ztížit nárok na tyto úlevy v případě, že se součástky elektromobilů vyrábějí mimo USA. Druhá Trumpova administrativa by také mohla jednostranně zrušit daňové úlevy pro elektromobily na leasing.

Bílý dům však nemá žádnou kontrolu nad pobídkami, které poskytují jednotlivé státy a energetické společnosti zaměřené na zelený průmysl. Finanční pobídky pro elektromobily nabízí sedmnáct států napříč USA, přičemž některé z nich dokonce převyšují federální příspěvek. Například řidiči v Coloradu mohou získat 5 000 dolarů za nákup vozidla na baterie a 6 000 dolarů za výměnu starého auta na benzín.

Prezident nemá příliš velký vliv ani na cenu elektromobilů, kterou se vedoucí představitelé automobilek snaží snížit. Od srpna 2022, kdy byl podepsán zákon o snížení inflace, klesla průměrná cena elektromobilu o 7,4 %. Průměrný elektromobil je sice stále dražší než typický vůz na benzín, ale to je dáno především tím, že se automobilky z velké části zaměřily na luxusní modely.

V poslední době ale probíhají snahy předvádět elektromobily, které budou dostupnější než průměrný benzínový vůz. „Pro mě a pro miliony Američanů odstraňují elektromobily každodenní potíže a připomínají nám, proč rádi jezdíme autem,“ říká ředitel automobilky Ford Motor Jim Farley, který je velkým fanouškem elektromobility.

Akumulátorová auta jsou prý už nyní levnější na údržbu a na dlouhých cestách už nejsou na obtíž. V USA je nyní více než třicet modelů elektromobilů, které na jedno nabití ujedou téměř 500 km a roste počet dobíjecích stanic.

„Podle mě, ať už je to demokratická, nebo republikánská administrativa, je to buď malý urychlovač na cestě, nebo malý hrbol na cestě. Ale ať už se stane cokoli, nic to nemůže změnit,“ uvedl Rick Wilmer ze společnosti na vytváření sítě dobíjecích stanic. „Ředitelé automobilek vědí, že je to budoucnost,“ dodal Wilmer.

Trumpův možný boj proti elektromobilitě určitě narazí na vedoucí představitele automobilek, které již do přechodu na elektromobilitu investovaly miliardy dolarů. Podle Atlas Public Policy se automobilky a jejich dodavatelé v USA zavázali k výstavbě nebo rozšíření 485 amerických továren a zařízení určených k výrobě elektromobilů a jejich komponentů v hodnotě 312 miliard dolarů. Tyto výdaje jsou spojeny s vytvořením 285 000 pracovních míst. Proti jejich rušení by případně vystupovaly i velké zástupy místních republikánských politiků.

Trump ve svých projevech v těchto dnech často uvádí na adresu elektromobilů: „Všechny se vyrábějí v Číně. Tak to je.“ Ve skutečnosti ale téměř tři ze čtyř elektromobilů zakoupených v USA tento rok byly vyrobeny v USA. Ať už jde o vozy Mercedes, Ford, Volkswagen nebo Tesla, jejíž model Y je nejprodávanější elektromobil na světě.

Někteří zákonodárci Republikánské strany již nyní usilují o ochranu pobídek pro elektrická vozidla ve svých obvodech. Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson obdržel v srpnu dopis podepsaný osmnácti republikánskými zákonodárci, v němž ho vyzývají, aby si nezahrával s dotacemi na čisté technologie, zakotvenými v zákoně o snížení inflace. Přitom většina z nich hlasovala proti přijetí tohoto zákona.

„Jsou to obrovské investice. Být proti větším ekonomickým příležitostem pro lidi ve vašem městě nebo státě není životaschopná politická pozice,“ vysvětlil Albert Gore, výkonný ředitel Asociace pro dopravu s nulovými emisemi.

Asi největší Trumpovou pákou na elektromobily by bylo zrušení nových limitů znečištění ovzduší, které v březnu vydala Agentura pro ochranu životního prostředí a které podle skupin ropného průmyslu nezákonně nutí výrobce automobilů prodávat elektromobily a které 25 států vedených republikány napadlo u soudu.

Jak bylo řečeno, automobilky se ale přizpůsobují a investovaly do elektromobility miliardy dolarů. „Automobilky investovaly tolik, že se nebudou chtít vrátit zpět. A každá významná automobilka je alespoň na dvou ze tří hlavních trhů s elektrickými vozidly,“ uvedla Elaine Buckbergová, bývalá hlavní ekonomka General Motors.

