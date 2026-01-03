Trump ovládne Madurovu ropu? V Česku nastal i jásot

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Venezuelská vláda tvrdí opak.
Ale ať už je pravda na jedné, nebo na druhé straně, podle stomatologa Romana Šmuclera vojenská akce ve Venezuele nevěstí pro Česko nic dobrého.
„USA jsou nejspíš po dohodě s Ruskem blízko ovládnutí největších ropných polí na světě. Zvýší za pár let těžbu a ovládnou asi i trh EU. Podaří se odstavit země na východ od Německa z levné výroby a geopolitiky. Britové se před 10 lety začali stahovat z Prahy. ‚Tady business končí‘, říkali. Měli pravdu, jako skoro vždy,“ napsal Šmucler na sociální síti X.
Ale zatímco Šmucler nevěstí po americkém zásahu ve Venezule pro Česko nic dobrého, marketér Šimon Ehrlich, který spravuje účet Jie Tien-ming na sociální síti X a který v minulosti spolupracoval např. s exministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09), zajásal.
„Tak tohle je naprosto neironicky skvělý. Maduro svrhnutý během několika hodin a zbytek života stráví v americkém vězení. Go, USA, go!!“ napsal marketér.
Právník Pavel Hasenkopf, který v minulosti pracoval na Hradě pro Václava Klause, si v souvislosti s americkou operací ve Venezuele položil jednoduchou otázku. „Čím se liší speciální vojenská operace USA ve Venezuele od speciální vojenské operace Ruska na Ukrajině?“
