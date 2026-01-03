Trump ovládne Madurovu ropu? V Česku nastal i jásot

03.01.2026 13:27 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ve Venezuele, v zemi, kterou lze označit za ropného velikána, to vře. Prezident USA Donald Trump oznámil, že speciální americké síly zajaly tamního autoritářského prezidenta Nicolase Madura a údajně ho již odvezly ze země. Co bude dál? Stomatolog Roman Šmucler tvrdí, že pro Česko to nevěstí nic dobrého. V souvislosti s americkou akcí ve Venezuele také padla jedna jednoduchá otázka.

Trump ovládne Madurovu ropu? V Česku nastal i jásot
Foto: Repro Youtube
Popisek: Nicolas Maduro, de facto prezident Venezuely

Prezident USA Donald Trump spustil ve Venezuele vojenskou operaci. V noci bylo v Caracasu, hlavním městě jihoamerického státu slyšet výbuchy, a zdá se, že do akce byly nasazeny i speciální síly, které údajně zajaly tamního autoritářského prezidenta Nicolase Madura. Trump tvrdí, že Maduro už je mimo Venezuelu. Na Trumpovo prohlášení upozornila např. agentura Reuters.

 Venezuelská vláda tvrdí opak.

Ale ať už je pravda na jedné, nebo na druhé straně, podle stomatologa Romana Šmuclera vojenská akce ve Venezuele nevěstí pro Česko nic dobrého.

„USA jsou nejspíš po dohodě s Ruskem blízko ovládnutí největších ropných polí na světě. Zvýší za pár let těžbu a ovládnou asi i trh EU. Podaří se odstavit země na východ od Německa z levné výroby a geopolitiky. Britové se před 10 lety začali stahovat z Prahy. ‚Tady business končí‘, říkali. Měli pravdu, jako skoro vždy,“ napsal Šmucler na sociální síti X.

reakce na americký zásah ve Venezuele

Ale zatímco Šmucler nevěstí po americkém zásahu ve Venezule pro Česko nic dobrého, marketér Šimon Ehrlich, který spravuje účet Jie Tien-ming na sociální síti X a který v minulosti spolupracoval např. s exministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09), zajásal.

„Tak tohle je naprosto neironicky skvělý. Maduro svrhnutý během několika hodin a zbytek života stráví v americkém vězení. Go, USA, go!!“ napsal marketér.

reakce na americkou akci ve Venezuele

Právník Pavel Hasenkopf, který v minulosti pracoval na Hradě pro Václava Klause, si v souvislosti s americkou operací ve Venezuele položil jednoduchou otázku. „Čím se liší speciální vojenská operace USA ve Venezuele od speciální vojenské operace Ruska na Ukrajině?“

reakce na americkou akci ve Venezuele

Zdroje:

https://www.reuters.com/world/us/live-trump-says-us-has-captured-venezuela-president-maduro-2026-01-03/

Diskuse obsahuje 28 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Vietnam, Irák, Lybie, Afganistán, Srbsko, plus další speciální vojenské operace..., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseřadový dezolát , 03.01.2026 14:11:50
Při bránění amerických zájmů na té naší planetě. Trump pokračuje kontinuálně v americké politice. Jediný rozdíl dnes je, že v tehdejších konfliktech využíval pomoci svých západních přátel, kteří ho v těchto agresích podporovali. Dnes však musí počítat, že bude muset čelit hněvu evropských hodnotových politiků, a možná i nesčetným balíčkům jejich sankcí. Naštěstí to vypadá, že po ukázce, kdy Rusové předvedli své odhodlání bránit posunu NATO na východ, a po ukázce bojových schopností Číny při cvičení kolem Tchaj wanu, předvedl, že je také velký kluk s velkým klackem. Že Rusko si má pořešit Ukrajinu, Čína Tchaj wan a Amerika si pořeší západní polokouli. Jak se to bude líbit latino Američanům je ovšem otázka.

|  5 |  0

