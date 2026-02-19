Kaprálová (PRO): Názorově flexibilní kariérní komouši

Divá Bára…
Přátelé, myslím, že to Bára Štěpánová za svůj nešťastný výstup v DVTV na téma „děti, zvířátka, Babiš versus Hitler a Stalin“ schytala již dostatečně a koneckonců i za video, kterým oblažila internet se vskutku hlubokým vzkazem: „Když dva dělají totéž, není to totéž.“ Vysvětlovala tímto mravoučným rčením rozpor mezi svou až patetickou kritikou Andreje Babiše a jeho zálibou ve fotografování se s dětmi a zvířátky, zatímco tutéž zálibu blahosklonně omlouvala u prezidenta Pavla. Její zdůvodnění, že zatímco Babiš děti k fotografování vyhledává a zneužívá…Petra Pavla vyhledávají děti samy, protože to ony se s ním chtějí vyfotit, bylo samozřejmě úsměvné a dětinské.
Přátelé, já se nechci zaobírat ve svém příspěvku „kopáním“ do dámy, která to evidentně nemá v hlavě v pořádku.
Ale chci jenom upozornit na to, kdo „vládne“ v současné době našemu mainstreamu a koho jsou schopni občané v této zemi považovat za tu „správně názorově ukotvenou“ část společnosti. Bez toho, aniž by se byli ochotni zamyslet nad tím, co slyší – třeba na takovém Seznamu či v ČT – nebo si, nedej bože, občas něco ověřit.
To, že paní Štěpánové někdo nakuká, že jeden je hodný a druhý zlý a ona tu hru hraje, je vzhledem k jejímu mentálnímu stavu pochopitelné…
Ale dostala mě například taková Bastlová, říkám jí „gestapačka Seznamu“, která v DVTV pronesla: „Kritická novinařina se nesmí nechat převálcovat…“ Přátelé, to prohlásí někdo, kdo vůbec netuší, co je novinařina, někdo, kdo novinářem nikdy nebyl. To prohlásí hloupá liberálně progresivní aktivistka, která si plete moderování diskusního pořadu s pavlačí!
DVTV je ostatně opravdu „výživné“ prostředí. To vám rozum nebere. Třeba takový ten rezavý podvodníček, který je placen globalisty za to, že bude dělat v České republice „majdany“ a rozvracet tam demokratický systém. Minář se jmenuje. Vypustil z úst větu, která aspirovala na ránu pěstí, řekl: „Lidi žene do ulic vláda vzniklá na mafiánském principu…“ To, přátelé, řekne někdo, kdo nehnul ani brvou, když tu šéfoval ministerstvu vnitra boss mafioso Rakušan…za kterým stojí nejenom rozkrádačky…ale i spousta mrtvol.
„Prezident je vzácný člověk…,“ to zase pronesla Čvančarová. Tak paní Čvančarová, musím vás vyvést z omylu. Vzácný rozhodně není. Takových kariérních komoušů, kteří jsou názorově flexibilní podle toho, jaký postoj jim aktuálně skýtá profit, je kolem nás hodně. Vzácní jsou lidé s rovnou páteří. Takové vy znát nebudete.
Tak tohle je, přátelé, ten náš „sbor světlonošů“…
Bylo by to vtipné… kdyby to nebylo smutné…
Mgr. Eva Kaprálová, MBA
