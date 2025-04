Trump podpořil Le Penovou. Připomněl „šílence“, co chtěli zavřít jeho

Marine Le Penovou francouzský soud odsoudil za zpronevěru z peněz Evropského parlamentu. Peníze určené na placení asistentů v Evropském parlamentu Le Penová využívala k podpoře své politické strany. Zpronevěřeny měly být čtyři miliony eur. Spolu s Le Penovou bylo souzeno dalších dvacet lidí.

Le Penové se zastalo několik politiků i v Česku. Kupříkladu Tomio Okamura (SPD), který o Marine Le Penové v minulosti opakovaně hovořil jako o své kamarádce.

„NEODVOLÁM! V Evropě končí demokracie a nastupuje diktatura. Francouzský soud zakázal kandidovat vlastenecké favoritce prezidentských voleb Marine Le Pen. Podle agentury Reuters Marine nyní v průzkumech pro nadcházející prezidentské volby vede... Braňme demokracii proti diktatuře! Když liberálové a neomarxisté nedokážou ani přes obrovskou podporu nadnárodních korporací a médií zvítězit nad vlastenci ve volbách, tak se je snaží kriminalizovat či jim zakázat kandidovat. Vidíme případy Donalda Trumpa, rumunského kandidáta na prezidenta Calina Georgesca, Mattea Salviniho, předsedy SPD a nyní Marine Le Pen. Braňme se proti nové unijní liberální totalitě! Euro-elity perzekuují vlastence, bojovníky proti islamizaci a proti diktátu Bruselu,“ napsal Okamura před pár dny na svém facebooku.

Nejznámějším zastáncem Marine Le Pen je však prezident USA Donald Trump.

„Hon na čarodějnice proti Marine Le Penové je dalším příkladem toho, jak evropští levičáci využívají lawfare k umlčení svobody slova a k cenzuře svého politického oponenta. Tentokrát zašli tak daleko, že svou oponentku posílají do vězení,“ napsal Donald Trump na své sociální síti Truth Social.

„Je to stejný scénář, jaký proti mně využila skupina šílenců a ztroskotanců, jako jsou Norm Eisen, Andrew Weissmann a Lisa Monaco. Posledních devět let nemysleli na nic jiného a SELHALI, protože lid Spojených států pochopil, že jsou to jen zkorumpovaní právníci a politici,“ nebral si Trump servítky v narážce na bývalého amerického velvyslance v Česku Eisena a další představitele dnes opoziční Demokratické strany.

Trump připomněl, že Marine Le Penová byla favoritkou prezidentských voleb, které mají ve Francii proběhnout v roce 2027. Po odsouzení se však těchto voleb nebude moct zúčastnit.

„Marine Le Penovou neznám, ale oceňuji, jak tvrdě po mnoho let pracovala. Utrpěla ztráty, ale pokračovala dál, a teď, těsně před tím, co by bylo velkým vítězstvím, ji odstaví za drobné obvinění, o kterém pravděpodobně nic nevěděla. Zní mi to jako ‚účetní‘ chyba. Pro Francii a velký francouzský lid je to celé špatně. Bez ohledu na to, na jaké straně, na čí straně (ten či onen Francouz) stojí. OSVOBOĎTE MARINE LE PENOVOU!“ zvolal Trump. Na sociální síti své zvolání zesílil s využitím velkých písmen.

Americký novinář Erik Best, který již dlouhá léta žije v Česku, přidal k tématu vtip. Německy psaný vtip, v němž francouzský soud odsuzuje Marine Le Penovou „k výraznému růstu voličské podpory“.

Odsouzení by Marine Le Penové skutečně mohlo pomoct k nárůstu voličské podpory.

