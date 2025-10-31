Trump se dohodl s Čínou. Farskému ze STAN to nevoní

Podle Trumpa šlo o „úžasné“ setkání, které „přinese světu stabilitu“. Si Ťin-pching mluvil zdrženlivěji, ale naznačil, že Čína „je připravena na spolupráci, pokud bude založena na vzájemném respektu“.
Podle informací serveru Euronews.com Spojené státy souhlasily se snížením cel na čínské zboží o deset procentních bodů, zhruba z 57 na 47 procent. Tento krok má ulevit americkým dovozcům i spotřebitelům, kteří čelili rostoucím cenám kvůli obchodní válce. Čína na oplátku přislíbila zmírnit svá exportní omezení na vzácné zeminy – klíčové suroviny pro výrobu čipů, baterií a elektromobilů. Tento krok by měl stabilizovat globální dodavatelské řetězce, které byly v posledních letech pod značným tlakem.
Dohoda se týká také zemědělství. Peking oznámil, že obnoví rozsáhlé nákupy americké sóji, kukuřice a hovězího masa, což má pomoci americkým farmářům, kteří v minulých letech utrpěli ztráty v důsledku čínských odvetných cel. Kromě ekonomických témat se jednalo také o spolupráci v boji proti fentanylu – syntetické droze, která v USA způsobuje masové předávkování. Čína se podle Trumpa zavázala omezit vývoz chemických látek, z nichž se fentanyl vyrábí.
Otázka technologické spolupráce zůstala otevřená. Trump potvrdil, že se diskutovalo i o čínském přístupu k americkým polovodičům, ale konkrétní dohody nebylo dosaženo. Obě strany se však shodly, že budou pokračovat v technických konzultacích, aby se předešlo dalším sankcím a omezením v oblasti čipů a umělé inteligence.
Roční obchodní příměří
Závěrem setkání obě delegace oznámily dohodu o ročním obchodním příměří. Podrobnosti zatím nebyly zveřejněny, podle diplomatických zdrojů má jít o rámcovou dohodu s možností prodloužení. Obchodní napětí by se tak mělo alespoň dočasně zmírnit, a světové trhy na tuto zprávu reagovaly okamžitě – akciové indexy v Asii i ve Spojených státech po oznámení dohody prudce vzrostly.
Ekonomové označují schůzku v Busanu za pozitivní signál, ale zároveň varují před přehnaným optimismem. „Jde o příměří, nikoli o mír. Zásadní rozpory v technologii, geopolitice i otázce Tchaj-wanu zůstávají,“ uvedl profesor mezinárodních vztahů z pekingské univerzity Renmin pro list Politico. Podle něj obě strany potřebují čas – USA kvůli vnitropolitickému tlaku a Čína kvůli snaze stabilizovat svůj vývoz a domácí průmysl.
Pro světovou ekonomiku však i dočasné uvolnění představuje vítanou úlevu. Stabilnější dodávky surovin by mohly pomoci zejména evropským výrobcům a technologickým firmám. Český průmysl, závislý na dovozu čipů a komponentů pro elektromobily, by mohl těžit z nižší nejistoty a mírnějších cen vstupních materiálů.
Farský: „Trump řeší problém, který sám vytvořil“
Europoslanec Jan Farský (STAN) v České televizi uvedl, že schůzka nepřinesla žádný velký úspěch, jak tvrdí Donald Trump, protože Trump pouze řešil problém, který sám vytvořil. „Trumpovi se podařilo uzavřít příměří ve válce, kterou sám rozpoutal. Kdyby se na začátku nepustil do souboje ve clech, tak dnes nemusel řešit v Busanu tuhle situaci. Nejspíš by přišla stejně, ale přišla by nejspíš později,“ prohlásil Farský.
Expert Motoristů na zahraniční politiku Jan Zahradil ale má za to, že schůzka úspěchem byla. „Je to možná začátek nějaké další cesty, která možná vyhovuje Trumpovi a zřejmě i Číně, to znamená nějaké geopolitické rozdělení vlivu. Tak důležité geopolitické mocnosti jako USA a Čína mají de facto do značné míry zodpovědnost za stabilitu světové ekonomiky a tohle je prostě pozitivní signál, to třeba uklidňuje trhy,“ je přesvědčený Zahradil.
Válka na Ukrajině
Kromě obchodních záležitostí Trump s čínským protějškem řešil i válku na Ukrajině. Žádné konkrétní výstupy ale k tomuto tématu nepadly. Podle Farského totiž nemá Čína zájem angažovat se na řešení ruské války na Ukrajině. „Myslím, že Číně vyhovuje stav na Ukrajině. Ona má levné energie, zároveň si z Ruska dělá svoji provincii a zjišťuje, jaké máme zbraňové systémy na Západě, což se jí může v budoucnu bohužel hodit třeba na Tchaj-wanu,“ řekl europoslanec.
Zahradil souhlasí, že Čína aktuálně nemá důvod se do konfliktu nijak zapojovat ani diplomaticky. „Trump se zjevně snaží toho problému Ukrajina zbavit, skoro bych řekl, že se ho snaží zbavit za každou cenu, a potřebuje tak trochu součinnost Číny, která může na Rusko zatlačit,“ míní Zahradil.
„Myslím, že to může být předmětem nějakých dalších dohod mezi USA a Čínou. Souhlasím s tím, že Čína v tuhle chvíli k tomu nemá nějaký zvláštní důvod, ale může se to někam vyvinout, a pokud tam došlo nebo dojde v budoucnosti k souznění dvou geopolitických mocností o rozdělení sfér vlivu, že najdou nějaký modus vivendi, že si vymezí, kdo co bude dělat, a že se budou snažit zabránit obchodním válkám nebo ještě nějakému horšímu konfliktu, tak já to vyloučit nemohu,“ dodal Zahradil.
autor: Jakub Makarovič
