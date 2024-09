Trump sledován a okraden. Cizí mocností

Informace o předávání informací Demokratické straně přinesla FBI. Podle ní ale jejich příjemci nikdy na e-maily neodpovídali a nejspíš je ani nečetli, takže nic neporušili.

Samotnou práci hackerů zpravodajci odsoudili jako „snahu podnítit neshody a podkopat důvěru v náš volební proces“.

Trumpova kampaň již v červnu obvinila Írán z pokusu o hackerský útok. Od konce června se podle informací FBI měli Íránci začít pokoušet předávat materiály vládnoucí straně a americkým zpravodajským agenturám.

Nyní FBI vzkázala, že jejich aktivity sleduje. Současně zdůraznila, že sleduje i případné aktivity z Ruska a Číny. Tyto země se podle nich „pokoušejí určitým způsobem prohloubit rozdělení v americké společnosti ve svůj vlastní prospěch a považují volební období za okamžiky zranitelnosti“.

Mluvčí Trumpovy kampaně sdělila, že Írán se zjevně snaží pomáhat Bidenovi a později Harrisové, protože správně předvídá, že Trump by jako prezident obnovil přísné sankce, které na zemi byly uvaleny za jeho vlády.

Trump později na sociální síti napsal, že jej ilegálně špehoval štáb Harrisové.

„Dávali jim to, protože Biden spolupracuje s Íránem,“ řekl Trump v projevu v New Yorku. „Nemůžu tomu uvěřit. No, vlastně můžu,“ poznamenal za smíchu publika.

Mluvčí její kampaně ale uvedl, že tým spolupracuje s vyšetřovateli od první chvíle, kdy si e-mailů všiml. Poměrně dlouho je podle něj pracovníci kampaně ignorovali, protože je považovali za spam nebo pokus o phishing.

Vyšetřovatelé následně informovali, že naopak oni varovali tým Harrisové, že jim chodí problematická pošta. Štáb je neinformoval, ale to podle bezpečnostních expertů není provinění, spíše si neuvědomili, co jim chodí do schránky.

Ministerstvo spravedlnosti chce kvůli hackerským útokům podat trestní oznámení. Íránský velvyslanec při OSN popřel, že by s tím orgány Islámské republiky měly cokoliv společného.

Kauza měla pokračování v kongresovém výboru pro dohled nad tajnými službami. Jeho předseda, republikán Mike Turner, se vyptával agentů FBI, co dělala agentura z informacemi z Trumpovy kampaně.

Na to reagoval zástupce demokratů Jim Himes, který poznamenal, že v roce 2016 zase Trump vyzýval Rusko, aby hacknulo kampaň Hillary Clintonové. „Naštěstí Kamala Harrisová a Joe Biden chápou, že zahraniční intervence do našich voleb jsou neakceptovatelné,“ dodal.

Navíc se objevilo podezření, že ukradené materiály měly Íránci nabízet americkým médiím. Zatím není jasné, zda něco z toho bylo skutečně publikováno.

Celá věc se však měla dostat na veřejnost až poté, co v minulých dnech kontaktovali Trumpův tým reportéři, kterým měl tyto dokumenty nabízet jakýsi člověk jménem Robert.

