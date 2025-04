Trump už má dost Ruska i Ukrajiny. Kolem Zelenského se brousí nože

V předvolební kampani Donald Trump sliboval, že jako prezident ukončí ruskou agresi na Ukrajině za 24 hodin. Teď je Trump prezidentem USA třetí měsíc, prozatím se mu nepodařilo dojednat mír, nepodařilo se mu sjednat ani příměří a podle agentury Reuters v Bílém domě zaznívá, že se v příštích měsících nepodaří dojednat ani příměří, natož mír. A mezi Trumpovými lidmi prý narůstá naštvanost.

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 82% Nemá 16% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17639 lidí

Podle agentury Reuters americký ministr zahraničí Marco Rubio minulý týden na setkání s ministry zahraničí pobaltských zemí svým protějškům řekl, že mír na Ukrajině není zaručen, a naznačil, že USA jsou stále daleko od zajištění dohody. Ale když se agentura Reuters obrátila ve Washingtonu na ministerstvo zahraničí se žádostí o komentář, ministerstvo na žádost nereagovalo. Stejně tak prý na žádost o komentář nereagovalo velvyslanectví Ruské federace a Ukrajiny ve Washingtonu.

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov v rozhovoru zveřejněném v úterý uvedl, že Moskva nemůže přijmout americké návrhy na ukončení války v jejich současné podobě, protože neřeší problémy, které podle Kremlu válku rozpoutaly.

Američané jsou prý vedle Rusů naštvaní i na Ukrajince, a to už dlouho.

„Nejvyšší američtí představitelé si již několik týdnů soukromě stěžují na postup Kyjeva při jednáních a na to, že se podle nich brání dohodě o minerálech s Washingtonem a pokračování mírových rozhovorů,“ napsala agentura Reuters.

Britský týdeník The Economist naznačil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hledá cestu, jak si Donalda Trumpa naklonit. Jednou z možností je uspořádání voleb, po jejichž konání na Ukrajině volá jak Donald Trump, tak jeho viceprezident J. D. Vance.

Britský týdeník The Economist k úvahám o uspořádání voleb napsal, že „v Kyjevě se kolem Zelenského brousí dýky“. A podle The Economist možná sám vytasí dýku a kývne na konání voleb někdy během roku 2025. Proč? Britský týdeník tvrdí, že podle průzkumů voličských nálad, které má The Economist k dispozici, obliba Zelenského mezi lidmi opět roste. Nemalá část Ukrajinců se za svého prezidenta staví už kvůli tlaku, jaký na něj vyvíjejí Vladimir Putin a Donald Trump. Ukrajinský prezident tak cítí možnost, že by mohl obhájit svou politiku.

„Podle vládních zdrojů svolal Zelenskyj minulý týden schůzku, na níž pověřil svůj tým, aby zorganizoval hlasování po úplném příměří, které by podle Američanů mohlo být nastoleno koncem dubna (Velikonoční neděle 20. dubna by měla jistý ohlas),“ napsal The Economist s tím, že 8. května vyprší momentálně nastolený výjimečný stav a ukrajinský parlament bude pravděpodobně 5. května hlasovat o tom, zda výjimečný stav prodlouží.

Podle týdeníku The Economist by si Zelenskyj uměl představit konání voleb někdy v červenci. Otázkou je, zda se do té doby podaří připravit aktuální voličské seznamy, bez nichž je konání voleb nereálné. A vymyslet, jak do voleb zapojit vojáky sedící na frontě, případně občany pobývající na územích momentálně okupovaných Ruskem, nebude snadné.

The Economist s odvoláním na svůj zdroj z vlády v Kyjevě napsal, že Zelenskyj kalkuluje s tím, že pokud vypíše volby dostatečně rychle, nedokáže se proti němu postavit žádný protikandidát. Nedokáže zmobilizovat síly. The Economist však jedním dechem dodal, že tento postup by mohl ještě zhoršit již tak napjaté vztahy mezi prezidentskou kanceláří a ostatními politiky stojícími mimo tábor prezidentových podporovatelů.

Britský týdeník však upozorňuje, že v otázce konání ukrajinských voleb drží v ruce zásadní karty i ruský vládce Vladimir Putin.

Anketa Které z menších opozičních stran se dostanou do PSP ČR? Motoristé sobě i STAČILO! 79% Jen Motoristé sobě 4% Jen STAČILO! 16% Ani jedna 1% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 3986 lidí

Britská BBC s odvoláním na další zdroje upozornila, že k možnosti uspořádat volby se vyjádřil i Zelenského potenciální rival v prezidentských volbách, bývalý nejvyšší vojenský velitel Valerij Zalužnyj, jenž je dnes velvyslancem v Londýně.

„Moje odpověď na to se nezměnila,“ řekl tiskové agentuře RBC-Ukrajina. „Dokud válka pokračuje, musíme všichni pracovat na záchraně země, ne myslet na volby. Žádné fámy nekomentuji.“

Už sám fakt, že měl Zelenskyj potřebu se ke konání voleb vyjádřit, je podle BBC zvláštní a může znamenat, že se v zákulisí ukrajinské politiky opravdu něco děje.

Ale prezidentská kancelář možnost brzkého konání voleb oficiálně odmítá.

„Jsou tam falešné informace,“ řekl zdroj z prezidentské kanceláře BBC News Ukrainian. „Žádná taková schůzka nebyla a žádná taková instrukce neexistovala.“

Psali jsme: Keller: O čem se jedná v přísném utajení. Babiš měl pravdu Ne každý je Vetchý. Umělci o zbrojení hodně jinak Zvorali Kursk, naštvali Trumpa, Rusové jdou. Jaký mír dostanou Ukrajinci Putin prý Trumpovi předloží věc, po které lídr USA „skočí“