Trumpovu mluvčí vyhodila majitelka restaurace Rudá slepice. Doktor Macek neodolal a napsal...

Nová ministryně spravedlnosti poslankyně Taťána Malá je šéfkou resortu teprve velmi krátce a už teď na sebe strhává pozornost veřejnosti. Server Českého rozhlasu přinesl mimo jiné zprávu o tom, že Malá možná nepovoleně „obšlehla“ věty z cizí akademické práce a použila je ve vlastní vysokoškolské práci. Bez toho, aby to přiznala. Právního vzdělání navíc nedosáhla na žádné státní, české právnické škole, nýbrž na Slovenské soukromé.

Podle Macka to ale ani moc nevadí. Hlavní kvalifikací nové ministryně bude, aby uchránila svého šéfa před problémy v kauze Čapí hnízdo.

Macek však tentokrát nezůstal jen v českých vodách. Zaujalo ho i stále rostoucí napětí v USA, kde studená občanská válka mezi příznivci a odpůrci 45. prezidenta Donalda Trumpa nabírá na obrátkách. Lidé, kteří pracují pro Donalda Trumpa už jsou vyhazováni z restaurací.

„Studená občanská válka mezi demokraty a republikány v USA eskalovala na zcela nový stupeň iracionality, kdy zarytí antitrumpovci pořádají hony na spolupracovníky a příznivce Trumpa, obtěžují je na veřejných místech a „vytlačují“ je z restaurací a od benzinových pump. Nejznámější případ se stal v minulou sobotu, kdy Trumpovu mluvčí Sarah Sandersovou ze svého podniku vyhodila majitelka restaurace Rudá slepice ve virginském Lexingtonu. Kdyby to nebylo vážné, neboť míra nesnášenlivosti a agresivity neustále stoupá (a to nejen v USA), byla by k zasmání kombinace majitelky a názvu restaurace,“ napsal Macek na serveru Viditelný Macek.

