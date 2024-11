Trumpův generál, vyhozený kvůli Rusům, přišel zúčtovat. Ostrý plán

„Toto je bezpečné vítězství a – ruku na srdce – historický okamžik pro tuto zemi. Je to porážka globalistického hnutí v naší zemi, marxistického, komunistického tělesa lidí, kteří jsou v naší vládě a v mnoha vládních institucích. Nyní je čas utáhnout si opasky a připravit se,“ řekl generál Michael Flynn, bývalý poradce pro národní bezpečnost prezidenta Donalda Trumpa, kterým se stal během Trumpovy kampaně v roce 2016.

V únoru 2017 byl ovšem nucen rezignovat kvůli tomu, že za vládu údajně jednal s Ruskem o amerických sankcích ještě před Trumpovým nástupem do úřadu. Flynn měl několikrát telefonicky hovořit s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem. V posledních týdnech svého funkčního období Trump Flynnovi odpustil a nyní se spekuluje, zda Michael Flynn bude součástí nové Trumpovy administrativy.

V pořadu The Alex Jones Show pravicového moderátora Alexe Jonese Flynn zdůraznil, jak velkého vítězství se doopravdy Republikánská strana díky porážce Kamaly Harrisové dočkala. „Je to pravděpodobně největší válka, kterou jsme vyhráli, a to se vedla už od 6. ledna,“ zmínil datum 6. ledna 2021, kdy proběhl tzv. útok na Kapitol Spojených států amerických. V Americe tehdy došlo k protestům, část demonstrujících podporujících Donalda Trumpa následně pronikla do komor Kongresu. Během potyček s policisty zemřeli nejméně čtyři lidé. Flynn však útok označil za léčku a naznačil, že lidé, kteří následně skončili ve vězení, budou „ospravedlněni a propuštěni v příštích měsících“.

„Jakmile nastane den inaugurace, je čas jít do války,“ prohlásil generál Flynn s tím, že „další fáze“ po vyhraných volbách bude ještě těžší. Naznačil, že je třeba výrazně zredukovat federální vládu Spojených států. „Další fází operace bude rozebrat tuto vládu – v mnoha případech kousek po kousku – a začít se skutečně zaměřovat na to, co je důležité. Které klíčové části federální vlády musíme ještě zachovat a které části federální vlády nám již neprospívají. Ve skutečnosti nám většina z nich dělá medvědí službu,“ vysvětlil Flynn a potvrdil, že převzetí moci musí proběhnout pokojně, chytře a disciplinovaně.

Tým, kterým je Donald Trump obklopen, přinese podle Flynna rychlou změnu i v oblasti bezpečnosti amerických občanů. „Chystáme se věci rychle změnit. Snažíme se pouze o to, aby naše vláda lépe reagovala na bezpečnost a ochranu amerického lidu, což se dosud nedělo,“ uvedl Flynn.

Předpověděl také změnu médií, kdy dle jeho názoru mainstreamová média nahradí nově vznikající média v podobě podcastů a nových občanských novinářů. „To budou nově vznikající média, kam budou lidé chodit, aby se dozvěděli pravdu. Co zanikne, budou mainstreamová korporátní média,“ řekl Flynn a vyzval Američany, aby se na mainstreamová média rovnou přestali dívat. „Lžou, byla součástí propagandy, byla součástí podvodu,“ dodal na jejich adresu.

Následně Flynn vyjádřil obavy o bezpečnost Donalda Trumpa a řekl, že tzv. „marxistická levice“ v USA má silný zájem na udržení moci. „Chci, aby Donald Trump zůstal v bezpečí. Nechci, aby se mu něco stalo, a vím, že ti lidé na levici se pokusí o cokoli, aby zůstali u moci,“ dodal.

„Vracíme se. Demokratická strana je mrtvá. Mainstreamová, woke média jsou mrtvá. A teď, co musíme udělat, když jsme dosáhli tohoto cíle, musíme se probojovat dál. Čeká nás ještě hodně práce, velké oběti,“ předpověděl generál Flynn.

Exclusive: General Flynn Puts The Deep State On Notice After Massive Trump Victory!



