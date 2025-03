Tsunami morálního kýče se valí. Zahradil nevydržel pláč za Svobodnou Evropou

Americký prezident Donald Trump rozhodl o ukončení financování Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda, což vyvolalo obavy o jeho budoucnost. Tento krok je součástí širšího plánu na omezení výdajů a činnosti médií financovaných USA.

Kritici varují, že tím zanikne důležitý zdroj nezávislých informací v autoritářských režimech. Evropská unie zvažuje možnosti, jak rádio udržet, zatímco Rusko rozhodnutí vítá a označuje jej za vnitřní záležitost USA.

Dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa a Českého rozhlasu Lída Rakušanová se v komentáři pro iROZHLAS.cz zamýšlí nad tím, zda bychom měli Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda zachránit, a to zejména ve vztahu k jeho historickému významu a současné roli v boji proti autoritářským režimům a dezinformacím.

Připomíná, že Svobodná Evropa byla klíčovým demokratickým protějškem komunistické propagandy, a zmiňuje, že po pádu železné opony někteří volali po jejím zrušení, protože považovali její misi za splněnou. Zdůrazňuje ale, že i v 90. letech byla role rádia stále důležitá – například Václav Havel se osobně zasadil o to, aby RFE/RL vysílalo z Prahy jako symbol demokratické záruky a bezpečnosti.

Přípomíná, že je to třicet let, co rádio vysílá do zemí s autoritářskými režimy, jako je Rusko nebo státy Perského zálivu. Argumentuje tím, že v době dezinformací, hybridní války a fake news je role RFE/RL možná důležitější než kdy dříve, protože je jedním z mála nezávislých zdrojů informací pro lidi ve střední a východní Evropě.

Podle ní je proto otázkou, zda je Evropa připravena převzít odpovědnost a financování RFE/RL, pokud se Spojené státy rozhodnou stáhnout podporu. „Hlasu legendárního rádia, u jehož zrodu byli slavní českoslovenští novináři jako Ferdinand Peroutka nebo Pavel Tigrid, je dnes v Evropě zapotřebí víc než kdy jindy za těch posledních třicet let. Stíhačky a tanky mohou odstrašit agresora. Vymývání mozků ale zabránit nedovedou. Evropa má teď jedinečnou šanci převzít od Ameriky štafetu,“ uvádí Rakušanová.

Bývalý europoslanec ODS Jan Zahradil kritizuje snahy o záchranu Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda a označuje je za morální kýč. „Tsunami morálního kýče se opět valí českou kotlinkou. Trump ‚zařízl‘ RFE/RL, jsme povinni je zachránit – hlásá zdejší mediálně/politicko/intelektuální establishment, a opakovaně tím prokazuje, jak hluboko je utopen v nánosech sentimentu po minulosti.“

Podle něj se mediální svět od dob studené války dramaticky změnil a v době nových komunikačních technologií, online médií, podcastů, streamovacích platforem a sociálních sítí je model provozu a financování těchto rozhlasových stanic „překonaný a neefektivní“.

Je toho názoru, že za celou diskusí o zachování Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda skrývá něco víc – vytvoření evropského média, které by bylo řízené z Bruselu: „Symbolicky to za všechny podobné názory vyjádřila paní Rakušanová, legenda předlistopadového vysílání RFE/RL. Po čem se tady vlastně volá? Aby se značky RFE/RL nějak zmocnila EU a pod záminkou boje s ‚dezinfo‘ ji přetvořila v kvazi státní eurorozhlas, financovaný z evropského rozpočtu, nějaký další propagandistický nástroj?“ přemítá.

Především byrokratům v Evropské komisi a ideologům v Evropském parlamentu se takový nápad musí také líbit. „Přihrát si lukrativní nemovitost s pozemkem, s moderním technickým vybavením a plným personálem. A zase by se mohlo spolurozhodovat o nějakém dalším rozpočtu a ovlivňovat náplň vysílání,“ dodává Zahradil.

Naznačuje, že by se převzetí RFE/RL mohlo zdůvodnit novou unijní legislativou na regulaci digitálních médií a svobody tisku. „Zdůvodnilo by se to legislativou DSA (Digital Services Act) a MFA (Media Freedom Act),“ dodává.

Jako příklad takového myšlení zmiňuje bývalou eurokomisařku Věru Jourovou, která se podle něj dlouhodobě profilovala jako zastánkyně regulace médií a boje proti dezinformacím, a také současné aktivity některých europoslanců v Evropském parlamentu, kdy zmiňuje Danuši Nerudovou a Jana Farského z hnutí STAN.

Národní vlády by podle Zahradila měly tento plán včas zarazit. „Jde totiž jen o další výron sociálně-inženýrských iluzí o světě, v němž poučené elity budou mediálně školit nevzdělané publikum (a věřit, že je na jejich školení někdo zvědav),“ píše Zaharadil. Za zvlášť zarážející považuje, že včera otevřel téma právě český ministr zahraničí Jan Lipavský. „Je navýsost podivné, že na včerejší ministeriádě EU toto téma otevřel zrovna ministr Lipavský. Z jakého titulu? Měl k tomu pověření vlády? Existuje nějaká vládní pozice? Nebo šel jen oportunisticky naproti očekávaným titulkům v médiích?“ pozastavuje se.

Závěrem Zahradil uvádí, že varoval některé europoslance před možným plánem EU: „Včera, coby soukromá osoba, jsem využil svých dřívějších kontaktů a zavolal pár rozumnějším europoslancům a dalším několika politikům z evropských zemí, aby si na to dali pozor. Odezva byla pozitivní. A celá věc není naštěstí tak jednoduchá ani právně, ani majetkově, ani technologicky,“ zakončuje někdejší poslanec Evropského parlamentu.

