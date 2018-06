Turecko: Erdogan vyhrál. Během hlasování zastřelili opozičního politika

V neděli 24. 6. 2018 ve 22 hodin se dosavadní turecký prezident Recep Erdogan ve státní televizi prohlásil vítězem voleb. Podle těsně před půlnocí zveřejněných oficiálních výsledků mu ústřední volební komise přiřkla 52,4 % hlasů. V parlamentních volbách získala podle oficálních výsledků jeho islamistická Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) 42,4 % hlasů. Společně s Nacionálně činnou stranou (MHP) – kandidující s ní v koalici – která získala 11,2 % hlasů ovládne nový parlament. „Otázkou je, jestli to, co se dělo v neděli v Turecku, ještě lze nazvat volbami,“ ptá se překladatelka a publicistka Jana Maříková. V průběhu hlasování byl zastřelen opoziční politik. Tisíce volebních komisařů bylo zbito a vyhnáno vládními ozbrojenci. Stovky z nich zatčeny ještě před zahájením hlasování. Na jejich místa nastoupila armáda a úředníci loajální vládní straně AKP.

Oficiální výsledky prezidentských voleb, tak jak byly o půlnoci zveřejněny státní volební komisí, kterou plně ovlává dosavadní vláda:

Recep Erdogan – kandidující v koalici islamistické (AKP) a nacionalistické MHP, 52,4 %

Muharrem Ínce – kemalistická Republikánská lidová strana (CHP) , 30,8 %

Selahattin Demirtaş – kurdská Lidová demokratická strana (HDP), 8,2 %

Meran Akşenerová – nová nacionalistická Strana dobra (IP), 7,4 %

Temel Karamollaoglu – opoziční islamistická Šťastná strana (SP), 0,9 %

Dogu Perinçek – levicová, nacionalistická strana VATAN, 0,2 %

Oficiální výsledky parlamentních voleb, tak jak byly o půlnoci zveřejněny státní volební komisí, včetně přepočtu na mandáty parlamentu, který má mít nově 600 členů:

Lidová aliance

Erdoganova doposud vládní Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP), 42,4 %, 293 křesel;

Nacionálně činná strana (MHP), 11,2 %, 49 křesel;

MHP posílila, AKP proti minulým volbám ztratila.

Národní aliance

Republikánská lidová strana (CHP), 22,7 %, 46 křesel;

Strana dobra (IYI), 10,1 %, 45 křesel;

Šťastná strana (SP), 1,4 %, 0 křesel;

Kurdové

Lidová demokratická strana (HDP), 11,5 %, 67 křesel.

Pramen: Turecká státní tisková agentura Anadolu

Při vyhlašování voleb panovala v Turecku velmi napjatá atmosféra. Již odpoledne – ještě během hlasování – armádní vozidla vybudovala kole prezidentského paláce barikády z pytlů s pískem. Z obav před možnými demonstracemi.

V Evropě Turci v noci jezdili po německých a švýcarských městech, troubili a dělali kravál. Slavili vítězství. Tedy ti, co volili Erdogana a jeho Stranu spravedlnosti a rozvoje (AKP). Což zdaleka nemusí být všichni. Ale je to celá pátá kolona Turecka v Evropě. Příznivci opozičního republikánského kandidáta Muharrema Ínceho a kurdské strany HDP skřípou zuby a mluví o brutálním zfalšování voleb. A mají pravdu. I kdyby byla pravda jen desetina toho, co jsem se během volebního dne dočetla na sociálních sítích a viděla na videích, je to naprostý skandál.

Hlasování pod hlavněmi samopalů

Celý volební den provázelo násilí. Do volebních místností zejména v kurdských částech Turecka ve spoustě zdokumentovaných případů vtrhli ozbrojenci – vojáci, policisté či jen ozbrojení příznivci vládní strany AKP – a zmlátili volební komisaře za prokurdskou stranu HDP. Po násilném vyhnání volebních komisařů opoziční HDP na jejich místo nastoupili „dobrovolníci“ z řad AKP. Na jihovýchodě Turecka v částech obývaných Kurdy se volební místnosti často přesunuly přímo na vojenské základny.

Přímo ve volební místnosti v obci Karaçoban byl zastřelen starosta Mehmet Siddik Durman, který byl volebním komisařem za Stranu dobra (IP) opoziční kandidátky na prezidenta Meran Aksenerové. Informace o jeho vraždě zveřejnila IP na svém twitterovém účtu. Podle jejího prohlášení vtrhla během voleb do volební místnosti skupina úředníků ministerstva vnitra a dožadovali se odvolání zástupce IP z komise. Za jeho setrvání se postavili zástupci opoziční Republikánské strany (CHP). Úředníci a stoupenci AKP se starostu snažili násilím vyhnat z místnosti. „V nastalé potyčce byl zastřelen starosta Durman“, potvrdil účastník tohto incidentu, volební komisař za CHP Hüsnü Yilan.



Členové meznárodních pozorovatelských misí byli často zatýkáni a bylo jim zabráněno účastnit se dohledu nad regulérností voleb. S formálním zdůvodněním, že prý nemají platné doklady. Na pondělí k tomu chystá oficiální vyjádření Rada Evropy. Jde o skandál, který po 2. světové válce v Evropě nemá obdobu.

Hlasovali i syrští bojovníci Islámského státu

Zdrojů jsem celý den sledovala hodně – přímo z Turecka i z Německa, kde „sedí“ mé hlavní zdroje, Kerem Schamberger a Jan Jessen. Ti jsou přes Twitter v přímém spojení se zdroji z Turecka.

Videa pak byla natáčena přímo na místě – a není to pěkný pohled. Policisté mlátící volební komisaře. Autobusy falešných voličů přijíždějících z Afrínu a plné tam usazených džihádistů – veteránů války v Sýrii – kteří měli hlasovat pro AKP. Orazítkované lístky s kandidáty HDP vyhozené u popelnic.

Večer pouliční kravály, napadání kanceláří kurdské strany HDP, která se dostala do parlamentu. Taková nápodoba Křišťálové noci z nacistického Německa. Kurdské straně HDP se podle oficiálních výsledků podařilo samostatnou kandidátkou překročit 10 % hranici pro vstup do parlamentu. Přestože armádní sčítači naházeli do popelnic mnoho pytlů s nespočítanými hlasy pro HDP. Další pytle s ještě nespočítanými hlasy skončily v popelnicích poté, kdy se Erdogan prohlásil vítězem voleb. I když ještě nebylo spočteno.

Postup do parlamentu je morálním vítězstvím kurdské levicové strany HDP, která zažívala během volební kampaně největší represe ze strany vlády. Její prezidentský kandidát Selahattin Demirtas sedí ve vězení a Erdogan mu vyhrožuje trestem smrti za „podporu terorismu“. V Dyiarbarkiru, neoficiálním hlavním městě tureckého Kurdistánu, získal přes 60 procent.

Spiegel Online v sobotu večer napsal:

Uzurpátor

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se prohlásil na základě „neoficiálních výsledků“ vítězem prezidentských voleb. „Naši lidé dali mé osobě mandát prezidentství a vlády,“ řekl Erdogan v neděli v noci v Istanbulu. Předtím mluvčí vlády vyhlásil Erdoganovo volební vítězství. Erdogan promluvil v době, kdy nebyly započítány všechny hlasy. O aktuálním stavu existovaly v neděli večer velmi protichůdné informace. Státní zpravodajská agentura Anadolu hlásila kolem 23 hodiny na svých německých internetových stránkách, že je sečteno více než 96 procent hlasů. Erdogan má 52,6 procenta. V prvním hlasování by tedy rovnou zvítězil. Na stránkách v jiných jazycích se udávalo, že čísla o aktuálním stavu hovoří pouze o počtech na dosud otevřených urnách.

Hlavní opoziční strana CHP obviňuje agenturu Anadolu z úmyslu a snahy ovlivnit veřejnost – s cílem, aby pozorovatelé opustili brzy volební místnosti. Počítání hlasů ještě zdaleka není ukončeno, řekl mluvčí CHP Bülent Tezcan v neděli v Ankaře. „Pokud nejsou spočítány všechny hlasy, nikdo se nemůže prohlásit vítězem.“ Nikdo by se neměl radovat příliš brzy. Údaje budou zadávány až do rána. Počkáme si na konečný výsledek, řekl Tezcan.

Nástup diktátora v plné parádě

Volby uzavřely zavedení Erdoganova prezidentského systému. Nový prezident bude hlavou státu a vlády a bude mít rozsáhlé pravomoci. V budoucnu už nebude žádný předseda vlády. Podle Anadolu byla účast v Turecku něco málo přes 87 procent. Pozorovatelé voleb oznámili v neděli řadu „nesrovnalostí“. Erdogan naopak hovořil o „festivalu demokracie“. Festival demokracie po turecku.

O turecké páté koloně v Evropě hovoří jasně sčítání v Německu – v neděli kolem půlnoci sečteno celkem málo, ale i tak měl Erdogan kolem 65 procent, Ínce – republikánská CHP – jen asi 22. Jako Evropa se máme na co těšit.

Jak napsal Wolfgang Pechlaner na FB profil Kerema Schambergera: „Připomíná mi to volby do Říšského sněmu v roce 1933. Poté, co už byl Hitler říšským kancléřem, dosáhl pomocí podpory konzervativních stran a teroru jen těsně 50 %. Následky jsou známé.“

Kerem pak doplnil: „Je jasné, že volbami se Erdogan odstranit nedá – jen politickým a sociálním bojem. Pokračujeme.“

Jsem zvědavá, jak se k volbám postaví Evropa, USA a Rusko. Vlastně nejsem. Těm všem totiž Erdogan vyhovuje. U USA a Ruska je to i docela pochopitelné – báječně se s ním obchoduje. Evropa si ale tolerancí diktátora, který má v ulicích jejích měst početné vojsko, zadělává na obrovské problémy.

Na závěr – v 1 hodinu evropského času napsal na svou zeď kurdský politik žijící v Německu, Ali Ertan Toprak, že Ínce uznal vítězství Erdogana. Tou dobou byly ulice plné vojáků a policistů.

Zvláštní. Plaudite amici comedia finita est.

Video – vyhánění opozičních volebních komisařů z volební místnosti – Christine Valain

autor: Jana Maříková