Turecko vs. USA. Bojiště: Sýrie. Američani sestřelili dron F-16kou a je malér

06.10.2023 8:20

Nepleťte se nám do toho! Turci varovali svět, i své spojence v NATO, Američany, aby se nepletli do současného silového střetu turecké armády s kurdskými milicemi YPG na severu Sýrie. Stala se totiž nečekaná věc. Američané na severu Sýrie sestřelili turecký dron. Američtí představitelé řekli The Associated Press (AP), že sestřelení bylo nařízeno po více než tuctu telefonátů tureckým vojenským představitelům. Turci prý nebudou chtít zvyšovat napětí s USA. Kvůli kontraktu za 20 miliard dolarů.