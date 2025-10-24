Turek odpustil zradu. Poslal výzvu fanouškům

Poslanec a čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek se prostřednictvím sociálních sítí ještě jednou pokusil vysvětlit, že není žádný nacista ani xenofob.
„Část mé rodiny musela kvůli nacismu a komunismu emigrovat do Ameriky. Chodil jsem se slečnami různých etnik a mám přátele po celém světě, včetně mé milované východní Afriky. Šéfka mého kabinetu je arabského původu a spolupracujeme už roky. Moji prarodiče za války trpěli na obou stranách rodin, jen blázen by mě mohl označit za nacistu,“ napsal na svém facebookovém účtu.
Snahu zvrátit volby vnímá jako logickou. „Jde o miliardy a odhalení obrovských průšvihů dosluhující vlády. Ale když někdo, s kým se přátelíte 20 let, o vás šíří, že jste íránský agent, nacista nebo rasista, to prostě nepochopíte. Přesto, odpouštět je třeba. Jdeme dál, i přes lži, manipulace, podvrhy a ztrátu přátel. Nikomu z vás bych to nepřál,“ vyjádřil se politik a přidal krátké video plné emocí, které vzápětí začali sdílet lidé na sociálních sítích.
Tvl, on ho pozve i na svatbu a pak ho tak podrazí. To musí být hovado non plus ultra ?? pic.twitter.com/sVueb5tQED— Petra (@P_etraN) October 24, 2025
„Tomu neuvěříte. Kvůli politice jsem přišel o kamaráda,“ svěřuje se v něm veřejnosti. „Politika vás naučí spoustu věcí, ale nepřipraví vás na zradu od někoho, komu jste věřili. Byly chvíle, kdy jsem mu pomohl a hájil jsem ho, když se k němu ostatní otočili zády. A teď se ke mně otočil zády on. Vnímám, jak vás to zvedá ze židle, ale nechci, aby se z toho stal hon,“ sdělil svým sledujícím.
Možná ho k tomu někdo tlačil
Dále pokračuje: „Neznám jeho důvody proč to udělal. Možná ho k tomu někdo tlačil, nebo se bál. Možná udělal chybu, snaží se to nějak dohrát, teď toho lituje… Nevím. Co vím, je to, že křivda nejvíc bolí a nenávist pálí nejvíc toho, kdo ji nosí. Zřejmě mě to mělo naučit to, že ve světě, kde se tolik bojuje, musí zůstat místo pro odpuštění. Dnes vím, že síla není v pomstě. Síla je v tom, že dokážeš zůstat člověkem. Pojila nás společná láska k autům, měli jsme na ně podobný vkus, byl jsem ti i na svatbě a bral tě za blízkého kamaráda. Každopádně, Vojto, odpouštím ti,“ vzkázal prostřednictvím videa.
V závěru se objevila Turkova fotografie z volební kampaně doplněná textem: „Přátelství je instituce a jedna z největších lidských hodnot, kterou budu vždy ctít. Bez ohledu na to, kolik lží a manipulací se kolem mě objeví.“ Pod výrokem je podepsán Filip Turek.
Konec starého přátelství
Nově zvolený poslanec za hnutí Motoristé sobě a jeho čestný prezident se v posledních dnech ocitl v centru mediálního skandálu kvůli svým starým příspěvkům na sociálních sítích. Screenshoty pořídil a zveřejnil jeho někdejší dlouholetý kamarád, motoristický novinář Vojtěch Dobeš. Jejich vztah, který trval téměř dvě desetiletí, se postupně rozpadl kvůli osobním sporům, Turkovým politickým ambicím a názorovým rozdílům. Dobeš se nyní údajně obává o svou bezpečnost a je připravený svědčit na policii, zatímco Turek celou kauzu označuje za osobní pomstu.
Turek a Dobeš se seznámili v roce 2006 díky společnému zájmu o vozy značky Jaguar. Oba byli členy Jaguar Clubu a setkávali se na akcích motoristické subkultury. Podle Dobeše byl jejich vztah zpočátku kamarádský, ale už tehdy si všímal Turkových údajných sklonů k rasistickým poznámkám, adoraci nacistů nebo italských fašistů. Výroky tohoto druhu sice považoval za nadsázku nebo provokaci, ale postupně ho začaly znepokojovat.
K prvnímu rozkolu došlo kvůli nákupu vozu Jaguar. Dobeš tvrdí, že Turek sliboval servis v hodnotě 150 tisíc korun, ale realita tomu neodpovídala. Další problém přišel s nástupem Turkových politických ambicí.
Rozhodující zlom nastal letos v dubnu, kdy Dobeš veřejně komentoval Turkovu loňskou schůzku se zástupci íránského režimu na ambasádě v Praze. Turek sice byl členem europarlamentní delegace pro Írán, ale schůzka měla být kontroverzní kvůli vazbám na Rusko. Europoslanec Turek na sociálních sítích označil Dobeše za konspirátora a „dřívějšího kamaráda“ a zeptal se svých sledujících, zda mu „někdo může dát pěstí“, než si na to najde čas sám. Dobeš to vnímal jako vyhrožování.
Kdyby se mi něco stalo...
Screenshoty Turkových příspěvků Dobeš pořídil již v červnu 2024, den před volbami do Evropského parlamentu. Hledal klíčová slova jako Hitler, Mussolini, cikán nebo rasistické urážky, dále např. zlehčování žhářského útoku na romskou dívku ve Vítkově, urážky bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy, Meghan Markelové nebo sexuálních menšin.
Screenshoty sdílel s Petrem Ludwigem, který je předal novinářům Deníku N. Zveřejněny byly až po sněmovních volbách letos v říjnu, kdy se Turek dostal do Parlamentu ČR.
https://t.co/W6Fup2Bx3u— Deník N (@enkocz) October 21, 2025
Printscreeny nenávistných příspěvků Filipa Turka pořídil loni v červnu motoristický novinář – a Turkův někdejší kamarád – Vojtěch Dobeš. Teď se k nim rozhodl přihlásit a je připravený na policii dosvědčit jejich pravost. V rozhovoru s Deníkem N vysvětluje,… pic.twitter.com/RYNs9xBg3h
Politik autorství některých příspěvků popírá, další označuje za černý humor nebo manipulaci a podal trestní oznámení. Strana Motoristé sobě kauzu označuje za dehonestaci.
„Trvám na tom, že část příspěvků, které se v dokumentu objevily, je zmanipulována, a další kroky jsou na orgánech činných v trestním řízení,“ řekl Filip Turek Newsroomu. Snímky příspěvků, které měl Turek podle Deníku N psát, pořídil novinář Vojtěch Dobeš. ??Víc v neděli ve 21:10. pic.twitter.com/PRa1lJcjRv— Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) October 23, 2025
Z anonymity Dobeš vystoupil 21. října v rozhovoru pro Deník N. „Kdyby se mi něco stalo, stopy povedou k Filipovi,“ uvedl novinář, jenž podle svých slov čelí hrozbám smrtí a napadení ze strany Turkových příznivců.
Kauza rezonuje na X (dříve Twitter), kde se objevují sarkastické komentáře k Dobešovým vzpomínkám i podpora Turka jako oběti mediálního lynče.
Následujícím skandálem, který české veřejnosti pan Dobeš odhalí, nejspíš bude historka, kterak se po boku Filipa Turka účastnil bitvy o Stalingrad, kde Filip Turek se zdviženou pravicí popravoval sovětské zajatce a pan Dobeš stál opodál a dělal, že Filipa Turka nezná.— Filip Šamonil (@Filip_Samonil) October 22, 2025
Problémy ve vztahu Turka a Dobeše jsou směsicí osobních (finanční spor o auto), ideových (Turkovy názory) a politických (kritika schůzek a ambicí) faktorů. Co začalo jako kamarádství v motoristickém světě, skončilo výzvou k násilí a zveřejněním minulosti, která ohrožuje Turkovu politickou kariéru. Dobeš tvrdí, že jeho motiv je etický – chránit demokracii před extremismem – zatímco Turek to bere jako zradu. Kauza pokračuje policejním vyšetřováním a veřejnou debatou o hranicích projevu a odpovědnosti politiků.
Tak o Turka jde. Aby nebyl ministrem. Ale to pokrytectví, které bije do očí, to už by jen prase nepoznalo. A ne fakt do něho nejsem zamilovaná a neslitám po něm, jak tady místní prskali??— Petra (@P_etraN) October 24, 2025
autor: Naďa Borská