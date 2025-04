Filip Turek na sociálních sítích minulý týden zveřejnil fotografii, na které uhání po dálnici přes 200 kilometrů v hodině a současně drží v ruce mobilní telefon. Za své jednání se neomluvil, ani se od něj nedistancoval, což vyvolalo kritické reakce nejen mezi politiky, ale i v části veřejnosti. Objevují se otázky, zda jde o promyšlenou součást PR strategie, nebo o reálné bezpečnostní riziko. Kauza tak nadále eskaluje i kvůli způsobu, jakým na ni Turek reaguje.

Turek: Jezdím jako všichni ostatní. Dělat, že nikdo nikdy nepřekročil 130, je pokrytectví

Na otázku, co bylo jeho motivací zveřejnit na sociálních sítích fotografii, na níž výrazně překračuje povolenou rychlost, Filip Turek reagoval s tím, že je to normální, pokud člověk musí týdně ujet tisíce kilometrů, zmínil i cestu po německé dálnici do Bruselu a přejíždění mezi kongresy.

„Dělat, že nikdo nikdy nepřekročil 130ku na dálnici, to odmítám. Je to zákon, který nedodržuje polovina obyvatelstva. Polovina lidí na dálnici určitě někdy jela nad 130,“ řekl Filip Turek.

Filip Turek AUTO



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kritizoval i samotnou legislativu, kterou označil za zastaralou: „Máme špatné dopravní předpisy, ze 70. let, které nedodržuje vůbec nikdo. Nebudu pokrytec, nebudu nikomu lhát a říkat, že se to neděje. To se prostě děje, dělají to všichni,“ zdůraznil Turek.

Omluvu? Nevidím důvod. Byl to nejbezpečnější víkend

Po vypuknutí kauzy zveřejnil Filip Turek na sociálních sítích výzvu, aby jeho fanoušci tzv. „hranaté výzvy“ nenapodobovali. Někteří to brali jako formu nepřímé omluvy. On sám to ale odmítá. „Já se nemusím omlouvat. Já jsem dokonce upozorňoval velká média – Seznam, iDNES, i vaši televizi – že pokud budou z toho, že někdo jede překročenou rychlostí po dálnici, dělat takovou aféru, tak to může vyvolat nebezpečnou reakci mnoha lidí, kteří to dělají také, a můžou se začít předvádět a dělat to také. Což se samozřejmě stalo.“

Dodal, že právě proto vyzval veřejnost, aby podobné chování nenásledovala. „Takže jsem pak plošně i individuálně vyzýval, aby se to nedělo.“

Zároveň připomněl, že paradoxně právě během této medializované aféry došlo k výraznému poklesu nehodovosti. „Nakonec ale byl tento velikonoční víkend ukraden touto pseudoaférou, ale stal se nejbezpečnějším víkendem na silnicích v historii vůbec – v podstatě i v počtu úmrtí a nehod. Takový nebyl žádný víkend v tomto století,“ zdůraznil Filip Turek, že šlo spíše o řízenou kampaň ze strany velkých médií.

Nemyslím, že bychom měli žít ve společnosti, kde stát určuje, kdo je blbec

Turek rozšířil svou kritiku nejen na platnou legislativu, ale i na způsob, jakým stát přistupuje k individualitě řidičů a k jejich schopnostem. „Nemyslím si, že bychom měli žít ve společnosti, kde by měl stát určovat lidem, jestli jsou, nebo nejsou blbci, jestli umí, nebo neumí řídit,“ řekl. A že větším rizikem na silnici je nejistota a strach než svižnější jízda: „Jestli někdo neumí jet 130 km/h po dálnici a bojí se jet o něco víc, tak je to pro mě nebezpečný člověk, který by měl zvážit, jestli chce po té dálnici vůbec jezdit,“ podotkl Turek.

Na otázku, zda jeho slova a počínání mohou vzbuzovat dojem, že vybízí k porušování dopravních předpisů, Filip Turek jednoznačně reagoval: „Ne, máme to brát jako výzvu k tomu, aby dopravní předpisy a zákony odpovídaly realitě, která se děje v této zemi. Pokud po dálnici všichni jezdí více než 130, nebo polovina obyvatelstva, tak to znamená, že zákon je špatný. Ten zákon odpovídá 70. letům a škodovce 100 nebo škodovce 120, ale neodpovídá novému superbu nebo nové oktávce,“ řekl Turek.

Důrazně zopakoval, že své postoje vztahuje na situace, kdy jsou pro svižnější jízdu skutečně vhodné a bezpečné podmínky. „Bavíme se o podmínkách, kdy je dobrá viditelnost, kdy není velký provoz. O volné dálnici, ne o městě nebo o hustém provozu.“

Ministr Kupka: Turek předvádí pokrytectví. Přestupky nejsou cestou k debatě o rychlosti

Na výroky europoslance Filipa Turka reagoval v pořadu 360° na CNN Prima News i ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle něj nejde o žádné nedorozumění, ale o vážné porušení pravidel, které nemůže být relativizováno. „Je to soubor podivných a vzájemně si odporujících argumentů. To prostě byla ukázka pokrytectví,“ řekl ministr.

Odmítl pokračovat v osobní polemice s Turkem, a místo toho apeloval na principy, které by měly v dopravě platit pro každého. „Přestaňme se věnovat Filipu Turkovi a pojďme říct několik důležitých věcí. Normální je pravidla dodržovat. A v okamžiku, kdy po české dálnici jede 200 km/h, ještě se u toho fotografuje, tak v každém případě několik těch pravidel hrubě porušil. A to jsou fakta.“

Mgr. Martin Kupka ODS



ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nejvíce ho podle jeho slov znepokojuje dopad takového jednání na veřejnost. „Co se týče toho, co mi na tom vadilo nejvíc? Je to ten příklad, který dává celé řadě svých následovníků nebo sympatizantů,“ zmínil Kupka.

Zásadně se ohradil proti argumentu, že o Velikonocích nedošlo k žádné smrtelné nehodě: „Byť argumentuje tím, že se o víkendu nestala žádná smrtelná dopravní nehoda, tak to je přece úplně přitažené za vlasy. To není žádný argument.“

Závěrem zkritizoval pokus otevřít debatu o zvýšení rychlostního limitu právě skrze vědomé porušování pravidel: „Využívat ty přestupky k tomu, aby otevřel debatu o vyšším rychlostním limitu, je nejhorší možná příležitost,“ zdůraznil ministr dopravy Martin Kupka.