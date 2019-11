Ty transparenty, pravá tvář Milionu chvilek? Ovčáček tvrdě o Minářově snažení

Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček byl hostem v pořadu Napřímo vysílaném na TV Nova. Vrátil se k oslavám 30. výročí sametové revoluce, které podle jeho slov zkalila slova plná agrese. Hovořil také o rozšíření pravomocí prezidenta, ale také překvapil slovy o tom, že sám přemýšlí o vstupu do politiky. „Pozoruji nenávistné projevy vůči jiným názorům. Chci přispět k tomu, aby se politická scéna vrátila do starých kolejí,“ řekl ke svým ambicím.

Prezident Miloš Zeman byl výraznou personou roku 1989, nakonec se přesto rozhodl 30. výročí sametové revoluce oslavit tichou vzpomínkou. „Právě to, že byl živým aktérem sametové revoluce, byl hlavní důvod, proč se osobně neúčastnil žádných akcí,“ objasnil Ovčáček.

Tím, že prezident zůstal 17. listopadu doma v Lánech, kde si zapálil svíčku a na rok 1989 v tichosti vzpomínal, vytvořil podle Ovčáčka kontrast k tomu, co se naopak dělo v ten den v Praze. „Do čisté pramenité studánky napadaly kapky jedu. Byly to slovní agresivní útoky, které tam přišly uctít památku. Když člověk s minulostí z předlistopadové éry položí kytičku, činí tím pokání, a měl by následovat potlesk, ne řev,“ odsoudil pokřikování během 17. listopadu na Národní třídě.

„To je velmi smutné chování, které zkalilo průběh oslav 17. listopadu 2019. To, co se dělo v neděli na Národní třídě, by se ve svobodné společnosti opravdu nemělo stávat," pokračoval Ovčáček.

Má prý i jednoduchou odpověď na argumenty, které zaznívaly v případě premiéra Andreje Babiše, že byl členem komunistické strany před rokem 1989. „Když člověk, který má nějakou minulost z předlistopadové doby, přijde položit kytičku k pomníku 17. listopadu 1989, tak vlastně činí pokání. A po pokání by mělo přijít odpuštění, nikoli řev a sprostota,“ narážel Ovčáček na skutečnost, že lidé pískali na premiéra v momentně, kdy přišel uctít památku sametové revoluce na Národní třídě.

Podobné reakce se na Národní třídě dočkal i zaměstnanec Hradu, který k památníku přišel položit věnec za prezidenta Miloše Zemana. „Když někdo vytváří takto nenávistnou atmosféru, pan prezident to samozřejmě také vnímá negativně,“ uvedl Ovčáček.

Takové věci podle Ovčáčkových slov nelze přehlížet či omlouvat, pokud bychom tak činili, dopustili bychom se toho, že budou přibývat. Demokracie a svoboda by pak byly skutečně ohrožené. „Je to velmi nebezpečné, protože to znamená, že jsou tyto státní svátky znesvěcovány. To jsou státní svátky nás všech, ne svátek jedné politické strany či skupiny lidí, která si vytvoří kohortu před pomníkem na Národní třídě,“ zdůraznil Ovčáček.

Zemana stejně jako jeho samotného prý velmi oslovil projev premiéra Andreje Babiše. „Prezident premiéra za jeho projev pochválil. I jeho projev vytvořil určitý kontrast k tomu, co se dělo na jiných místech,“ dodává mluvčí prezidenta republiky.

V souvislosti s tím promluvil o „privatizaci“ státních svátků, jako je výročí pražského jara a Dne boje za svobodu a demokracii. „Lidé mohou názory projevovat, ale ne na pietním místě. Lidem se svátky pak odcizují. Ve veřejnosti to pak vyvolává dojem, že si svátek někdo privatizuje, a svátky se jim pak odcizují, jako by nebyly i jejich,“ doplnil mluvčí prezidenta.

Na chvíli se také pozastavil u demonstrace organizované spolkem Milion chvilek pro demokracii, jež se konala o den dříve, 16. listopadu na Letenské pláni. „Nesmírně mě mrzí ty urážející transparenty vůči prezidentovi. Je šokující i to, že se tam objevily transparenty o znárodňování podniků,“ kroutil hlavou Ovčáček, který spolek přejmenoval na „Milion chvilek nenávisti“.

Tato demonstrace nebyla podle jeho slov v podstatě vykřičníkem pro premiéra Andreje Babiše, nýbrž pro opoziční strany. „Výzvy jako spojte se, spolupracujte a změňte situaci, to je varovný vykřičník pro celou opozici. Pokud opozice neprovede některé kroky a spolek Milion chvilek nebude spokojen, vznikne možná nový opoziční subjekt, který se pokusí získat hlasy voličů,“ pousmál se Ovčáček, podle kterého organizátoři nenabízejí žádnou alternativu.

Své také řekl k rozšíření pravomocí prezidenta, že by měl například možnost navrhovat zákony. Zmínil, že čas od času se prezident setkává s tím, že určité profesní skupiny mají nějaké problémy, a dnes nemá šanci předložit zákon, kterým by se to vyřešilo. „Navrhovat zákony umožní panu prezidentovi vnést nový prvek do zákonodárného procesu. Zpestří to debatu,“ myslí si Ovčáček, podle kterého by pak návrhy zákonů měly větší váhu a byly by stručnější.

Padla také otázka, zda by Ovčáček šel do politiky sám za sebe. „O vstupu do politiky velmi intenzivně přemýšlím. Vadí mi tady projevy nenávisti vůči jiným názorům,“ podotkl. V kontextu s tím zmínil například nenávistné projevy vůči Václavu Klausovi mladšímu, kterého považuje za symbol 30. výročí oslav listopadové revoluce. „Chci přispět k tomu, aby se takové věci neděly a politická scéna se vrátila do starých kolejí,“ prozradil prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček.

