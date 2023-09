USA: 200 milionů dolarů na reformy a boj s korupcí na Ukrajině

Politici Spojených států odsouhlasili další pomoc Ukrajině. Podle amerického ministra zahraničí Anthonyho Blinkena dostane Kyjev navíc 1 miliardu dolarů na podporu protiofenzivy.

„V probíhající protiofenzivě se pokrok v posledních týdnech zrychlil. Tato nová pomoc ji pomůže udržet a posílit další dynamiku,“ řekl Blinken na tiskové konferenci s ukrajinským ministrem zahraničí Dmytrom Kulebou při středeční návštěvě Kyjeva. Jde o rakety do systému HIMARS, o komunikační techniku a o další vybavení.

Nový balíček vojenské pomoci také poprvé zahrnuje munici s ochuzeným uranem, řekl americký představitel CNN. Munice je mírně radioaktivní, protože je vyrobena z hustého kovu, vedlejšího produktu při výrobě paliva pro jaderné elektrárny. Lze je střílet z tanků Abrams vyrobených v USA, které mají dorazit na Ukrajinu letos na podzim.

Více než jedna pětina nové podpory oznámené ve středu, v celkové výši více než 200 milionů dolarů, půjde na podporu transparentnosti a reforem, které posílí úsilí v oblasti boje proti korupci, právního státu a sektoru spravedlnosti, uvedlo ministerstvo zahraničí USA.

Dalších 200 milionů má jít na potraviny a další pomoc pro lidi vyhnané válkou ze svých domovů.

A mluvčí ruského prezidenta Putina Dmitrij Peskov na to konto prohlásil, že Američané dál tlačí Ukrajince do války, takže Rusům nezbývá než pokračovat ve speciální vojenské operaci.

„Opakovaně jsme slyšeli prohlášení, že (USA) hodlají nadále ‚pomáhat‘ Kyjevu. tak dlouho, jak to bude trvat. Jinými slovy, budou i nadále podporovat Ukrajinu, která je ve skutečnosti ve válečném stavu, a bojovat tuto válku do posledního Ukrajince, aniž by ušetřili na nákladech. Tak to vidíme. My to víme,“ řekl novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Jak taková speciální operace může vypadat ukázal útok na tržiště ve městě Kosťantynivka v Donbasu, při kterém zemřelo 17 lidí. Videa na sociálních sítích ukazují jasně oranžovou explozi na druhém konci ulice, kde lidé nakupovali. Anglicky mluvící čtenáře o útoku informovala BBC.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj útok odsoudil. Obvinil Moskvu a řekl, že byli usmrceni „lidé, kteří neudělali nic špatného“ – a varoval, že počet obětí se může zvýšit. Předpokládá se, že zraněno je nejméně 33 lidí. Podle dostupných informací, s nimiž BBC pracuje, byly zasaženy tržnice, lékárna a obchody.

„Ruští teroristé zaútočili na běžné tržiště, obchody a lékárnu a zabíjeli nevinné lidi. Počet obětí by se mohl ještě zvýšit. Kdokoli na světě, kdo se stále zabývá čímkoli ruským, tuto realitu jednoduše ignoruje. Hrozné zlo. Drzá špatnost. Naprostá nelidskost. Upřímnou soustrast všem, kteří ztratili někoho blízkého. Ruské zlo musí být poraženo co nejdříve,“ uvedl doslova Zelenskyj na twitteru.

