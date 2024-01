USA: I na nejvyšších místech mají z Trumpa nahnáno

Viceprezidentka Spojených států amerických Kamala Harrisová je dle svých slov velice vystrašená, že by Trump mohl vyhrát. Bát by se nicméně podle ní měli bát všichni. Listopadové volby budou prý volbou mezi demokracií a chaosem.

Viceprezidentka Spojených států amerických Kamala Harrisová ve vysílání televizní stanice ABC přiznala, že má strach z toho, že by listopadové prezidentské volby mohl vyhrát Donald Trump.

„Bojím se sakra moc,“ řekla Harrisová v souvislosti s Trumpovou možnou výhrou. Po drtivém vítězství mezi republikánskými kandidáty v Iowě, kde získal 51 % voličských hlasů, se zdá pravděpodobným, že republikánským kandidátem se stane právě on.

„Jedno staré přísloví říká, že kandidovat na úřad lze jen dvěma způsoby: buď bez protikandidáta, nebo se bát. Takže ano, všichni bychom se měli bát,“ dodala.

Harrisová je odhodlána k boji. „Když se něčeho bojíme, neutíkáme před tím, ale bojujeme proti tomu," řekl viceprezidentka, „Když se bojíme o budoucnost svých dětí, zůstáváme pak v posteli s peřinou přes hlavu? Nemůžeme, nemůžeme,“ shrnula.

Následně byla dotázána, co říká na to, že Demokraté musí „bojovat“ o to, aby vůbec mohli konkurovat kandidátovi z Republikánské strany, který navíc čelí čtyřem obviněním.

„Všichni se začínáme soustředit na to, co tyto volby budou znamenat, a upřímně řečeno, uprostřed tolika velkých problémů, které jsou výzvou pro náš svět a které, víte, nejsou binární, není to jen jedna nebo druhá strana,“ odpověděla Harrisová s tím, že volba prezidenta bude volbou mezi demokracií s kompetentností a chaosem.

V rozhovoru se dále věnovala i problematice potratů. „Vláda by neměla ženám říkat, co by měli dělat se svými těly,“ řekla a sklidila od publika potlesk.

Let me be clear: The government should not be telling women what to do with their bodies. pic.twitter.com/Gsk36LkgEo — Vice President Kamala Harris (@VP) January 18, 2024

Při cestování Amerikou přišla Harrisová dle svých slov do kontaktu s mnoha ženami. „Mají obavy o budoucnost naší země,“ sdělila Harrisová. Následně vysvětlila, že spousta žen myslí na budoucnost i v kontextu budoucnosti svých dětí.

„Ženy mluví o obavách, zda jejich dcery budou mít přístup ke zdravotní péči, kterou by mohli potřebovat. Mluví o modlitbách, které pronáší, když své děti odevzdávají do škol, kvůli jejich strachu, že tam může být někdo s útočnou zbraní,“ uvedla Harrisová typy obav žen, které během kampaně potkala.

Těm vzkázala, že spolu s prezidentem Bidenem bude vždy bojovat za základní svobody a příležitosti pro všechny občany Spojených států.

President Biden and I will always fight for fundamental freedoms and opportunity for all people in our nation. pic.twitter.com/1FTxcrHVKR — Vice President Kamala Harris (@VP) January 18, 2024

Kamala Harrisová je americkou právničkou a političkou Demokratické strany. Od ledna 2021 zastává funkci viceprezidentky. V prezidentských volbách byla spolukandidátkou současného prezidenta Joa Bidena.

