USA nejsou hloupé. Ale teď přituhne. Čína k Ukrajině a hrozbě války

Uvedl to v rozhovoru s portugalskou RTP. Kromě toho také popisoval, jaké bojové skupiny jsou připraveny v Pobaltí a v Polsku a že NATO má zelenou pro rozmístění stejných skupin na Slovensku, v Rumunsku, v Maďarsku a v Bulharsku. Každá bojová skupina má 1000 mužů.

„Myslím si, že je to důležitý vzkaz pro Rusko, náš postoj se změnil. Dáváme jasně najevo, že pokud by Rusko mělo v úmyslu napadnout NATO, je to červená linie,“ řekl Bauer, který má za to, že Západ musí pokračovat v pomoci Ukrajině, jinak bude mít Rusko na hranicích. Upozornil na předválečný požadavek, aby se síly a zbraně NATO stáhly ze zemí, které do aliance vstoupily po roce 1997. Podle Bauera je jasné, že chce Putin obnovit Sovětský svaz.

Také komentoval nedostatek vojenského materiálu a vybavení v zemích aliance. A že by země měly přejít na „válečnou ekonomiku v mírových časech“. Válečná ekonomika funguje tak, že vojenský materiál má ve výrobě přednost před civilní produkcí, tedy například automobilky vyrábějí vojenská vozidla, nikoliv civilní. Uznal, že to je obtížné. Podle Bauera k jadernému konfliktu nedojde, protože „Putin není šílenec“.

Jeho slov si už všimli v Číně. Čínští vojenští experti míní, že riziko světové války se po slovech admirála Bauera zvýšilo. Ale nejde jen o jeho slova, ale také o sliby dodávek dalekonosných střel a stíhaček. Tito odborníci také odhadují, že než k těmto dodávkám dojde, Rusko zahájí novou ofenzivu. Zatím Rusko postupuje, v neděli dobylo vesnici Blagodatnoje na sever od Bachmutu.

Wagnerovci v Blagodatnoje

Zdroj: Twitter

Cui Heng z centra pro studium Ruska na Východočínské univerzitě listu Global Times sdělil, že od jmenování Valerije Gerasimova velitelem celé operace se výkon ruských sil zlepšil a Ukrajina utrpěla těžké ztráty jak na mužstvu, tak na bojových vozidlech a vybavení.

Komentátor v oblasti vojenství Song Zhongping pak míní, že Kyjev se vždy bude snažit, aby své spojence z NATO zatáhl do přímého konfliktu, protože je to v podstatě jediný způsob, jak situaci na bojišti zvrátit. „Ale Washington není hloupý, takže se nedá od Kyjeva zneužít, ale použije ho k oslabení Moskvy,“ řekl. Pekingský vojenský expert Wei Dongxu podotkl, že pokud Ukrajina skutečně obdrží stíhačky F-16, dalekonosné střely a tanky, tak bude schopna protiútoku v oblastech, které drží Rusové. Což by prý mohlo být ještě tuto zimu nebo v období po ní.

Song ovšem namítá, že Rusko nebude čekat, až se Ukrajina nechá od NATO plně vyzbrojit a zahájí ofenzivu. Bauerova slova jsou dle expertů ve skutečnosti jasný signál, že přímo se NATO ve válce o Ukrajinu angažovat nehodlá. Dokud ta bude omezena jen na území Ukrajiny. Ovšem varovali před tím, že některé země NATO, jako například Polsko, podporují Ukrajinu na vlastní pěst. A z toho vzniká nejistota.

Song také varuje, že pokud by Rusko nedokázalo dosáhnout vítězství před dodávkami zbraní ze zemí NATO, tak mohou Ukrajinci způsobit velké škody na Krymu a dalších ruských územích. A na to Moskva bude muset odpovědět tvrdě a eskalovat konflikt. A pokud by došlo k přímému boji mezi NATO a Ruskem, je riziko třetí světové války vysoké, soudí Song Zhongping. Podle expertů Bauerova slova vypovídají o tom, že se NATO „připravuje na nejhorší scénář“. A Rusko také.

Admirál Rob Bauer zastává v NATO stejnou funkci jako dříve generál a zvolený prezident ČR Petr Pavel. K vítězství mu pogratuloval. „Jako předseda vojenského výboru NATO jsi vedl silně a pracovitě. Jako prezident půjdeš příkladem. Odhodlaný bránit hodnoty, v které všichni věříme. Všechno nejlepší, kamaráde. Brzy na viděnou.“

Congratulations @general_pavel! As CMC you showed strong, diligent leadership. As President you will lead by example. Determined to uphold the values we all believe in. All the best to you my friend, see you soon https://t.co/j1VdInm4q2 — Admiral Rob Bauer (@CMC_NATO) January 29, 2023

