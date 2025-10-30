Ministr Výborný: Okamura v čele sněmovny? Chceme tam Bartoška

30.10.2025 21:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pozici předsedy Poslanecké sněmovny.

Ministr Výborný: Okamura v čele sněmovny? Chceme tam Bartoška
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

Pokud vznikající vládní koalice skutečně dopustí, aby v čele sněmovny stál Tomio Okamura, bude to velmi špatný signál o tom, kam chce Andrej Babiš a poslanci ANO naši zemi směřovat.

Tomio Okamura opakovaně ukázal, že místo sjednocování společnosti sází na šíření nenávisti a vědomých lží a že jeho postoje jsou často v souladu se zájmy Ruska. Volba předsedy sněmovny je víc než jen politické rozhodnutí. Je to otázka hodnot a reprezentace České republiky doma i v zahraničí.

Proto jako KDU-ČSL navrhujeme Jana Bartoška, zkušeného politika a místopředsedu PS, který má respekt doma i v zahraničí a který by byl důstojným reprezentantem sněmovny. Zcela jistě by hájil sněmovnu a poslance jako celek. Spravedlnost při řízení schůzi prokázal mnohokrát.

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • ministr zemědělství
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Bezradná Evropa mudruje, jak se ubránit Rusům
Jiří Paroubek: Fádní projev prezidenta Pavla k výročí 28. října 1918
CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině
„Obtížná situace“ Ukrajiny. Rusové přidali, když měli brzdit

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Okamura , Výborný

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by být předsedou Poslanecké sněmovny radši Jan Bartošek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

JUDr. Jana Turoňová byl položen dotaz

Komunisti

Vypadáte sympaticky, proč hájíte právě komunisty? A fakt věříte, že když už podruhé dostali stopku, že to není jejich konec u nás?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kombinace potravin pro tělo naprosto nevhodnéKombinace potravin pro tělo naprosto nevhodné Nápoje s největší koncentrací mikroplastů Nápoje s největší koncentrací mikroplastů 

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Výborný: Okamura v čele sněmovny? Chceme tam Bartoška

21:02 Ministr Výborný: Okamura v čele sněmovny? Chceme tam Bartoška

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pozici předsedy Poslanecké sněmovny.