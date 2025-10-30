Ministr Výborný: Okamura v čele sněmovny? Chceme tam Bartoška

Pokud vznikající vládní koalice skutečně dopustí, aby v čele sněmovny stál Tomio Okamura, bude to velmi špatný signál o tom, kam chce Andrej Babiš a poslanci ANO naši zemi směřovat.
Tomio Okamura opakovaně ukázal, že místo sjednocování společnosti sází na šíření nenávisti a vědomých lží a že jeho postoje jsou často v souladu se zájmy Ruska. Volba předsedy sněmovny je víc než jen politické rozhodnutí. Je to otázka hodnot a reprezentace České republiky doma i v zahraničí.
Proto jako KDU-ČSL navrhujeme Jana Bartoška, zkušeného politika a místopředsedu PS, který má respekt doma i v zahraničí a který by byl důstojným reprezentantem sněmovny. Zcela jistě by hájil sněmovnu a poslance jako celek. Spravedlnost při řízení schůzi prokázal mnohokrát.
Mgr. Marek Výborný
autor: PV