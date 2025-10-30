Kalouskův úder Fialově vládě. Na Babišovi vám to vadí? Připomněl minulost

30.10.2025 18:33 | Monitoring

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek nechápe, proč politiky současných vládních stran, tedy budoucí opozice, rozlítilo, že poslanci chystané koalice ANO, SPD a Motoristů sobě budou podepisovat dodatek ke koaliční smlouvě. Připomíná, že sami členové dnešní vlády v minulosti postupovali stejně.

Kalouskův úder Fialově vládě. Na Babišovi vám to vadí? Připomněl minulost
Foto: Screen: YouTube
Popisek: Miroslav Kalousek

Politiky současných vládních stran, tedy budoucí opozice, rozčílilo, že 108 poslanců chystané koalice ANO, SPD a Motoristů bude podepisovat dodatek ke koaliční smlouvě. Tímto podpisem se zavážou, že budou dodržovat vše, co z koaliční smlouvy vyplývá. Informoval o tom redaktor serveru iDNES.cz Josef Kopecký.

Koaliční smlouvu podepisují předsedové stran a poslaneckých klubů. Samotní poslanci pak připojují podpis k dodatku, kterým vyjadřují souhlas s textem koaliční smlouvy a zavazují se k jejímu dodržování, potvrdil místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Jako jeden z prvních se proti tomu ozval místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek, který bude ve volbě předsedy Sněmovny soupeřit s lídrem SPD Tomiem Okamurou. „V pondělí slíbí na svou čest, že budou mandát vykonávat podle svého nejlepšího svědomí. A už ve středu je vlastní vedení donutí podepsat dokument, který je zbavuje svobody volby a může třeba jít i proti svědomí a cti mnohých z nich. Když svědomí ustoupí loajalitě, ztrácí se podstata svobody,“ napsal Bartošek na sociální síti X.

Bartošek se zřejmě rozčílil také proto, že dodatek ke koaliční smlouvě, který poslanci ANO, SPD a Motoristů podepisují, je mimo jiné zavazuje hlasovat právě pro Tomia Okamuru při volbě předsedy Poslanecké sněmovny.

 

 

Kalousek připomněl vládním stranám jejich vlastní praktiky

Bývalý ministr financí a bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek ale nechápe, proč podpis dodatku ke koaliční smlouvě vyvolává ve vládních stranách pobouření. Připomíná, že i ony samy se v minulosti řídily stejným principem loajality ke koaliční smlouvě, i když šly proti vlastnímu přesvědčení. „Jak je to mohlo rozzlobit? Cožpak to neznají? Nebudu bývalé kolegy jmenovat, ale jistě si vzpomenou,“ uvedl na síti X.

Sám v minulosti varoval poslance vládních stran, aby nehlasovali pro „vylhaná čísla“ v rozpočtu. „Když jsem je před rokem obcházel a říkal jim, že přece nemohou hlasovat pro vylhaná čísla v rozpočtu 2025, že přece musejí vědět, že jsou vylhaná, dostával jsem standardní odpověď: Jsme vázáni koaliční smlouvou,“ připomněl.

Sami tehdy věděli, že hlasují pro něco, co objektivně není pravda, ale co vyžadovala koaliční dohoda. „Nechci jim to vyčítat, nějaký řád společného vládnutí být musí. Ale odkud berou tu odvahu vyčítat druhé straně svůj vlastní vzorec chování?“ dodal Miroslav Kalousek závěrem.

 

Psali jsme:

O vedení ODS se hlásí Radim Ivan. Český Javier Milei „Děsí strejce a probudí stranu“
Odpůrci nové vlády vyšli do ulic. 45 tisíc? Ani náhodou
„Turkova kauza v USA nezajímá.“ „Lipavský mimo.“ Zvrat ve vztazích s Amerikou
Ministr Rakušan: Pakt Babiš-Okamura-Turek přinese prolomení všech tabu

 

Zdroje:

https://t.co/Ac4Ql4Vz17

https://twitter.com/honzabartosek/status/1983877158905741469?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/opozice-kritizuje-ze-poslanci-budouci-vladni-vetsiny-podepisi-dodatek-ke-koalicni-smlouve.A251030_153745_domaci_kop

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

dodatek , Kalousek , koaliční smlouva , SPD , x , ANO , Bartošek , motoristé

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte, že politici současné vlády nemají co vyčítat, když sami v minulosti dělali totéž?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

JUDr. Daniela Kovářová byl položen dotaz

Komunisté

Moc se mi líbil tento váš článek a děkuji za něj - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Senatorka-Kovarova-Pripominame-si-tri-vyroci-nikoliv-pouze-jedno-782021 Napadla mě ale při jeho čtení otázka, jak se vy sama díváte na komunisty? A jste sympatizantkou spíše končící vlády neb...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Generace „Zvládnu to sama“ se potýká se syndromem vyhořeníGenerace „Zvládnu to sama“ se potýká se syndromem vyhoření Vsaďte na jistotu ochrany i během menopauzyVsaďte na jistotu ochrany i během menopauzy

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kalouskův úder Fialově vládě. Na Babišovi vám to vadí? Připomněl minulost

18:33 Kalouskův úder Fialově vládě. Na Babišovi vám to vadí? Připomněl minulost

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek nechápe, proč politiky současných vládních stran, tedy budo…