Kalouskův úder Fialově vládě. Na Babišovi vám to vadí? Připomněl minulost

Politiky současných vládních stran, tedy budoucí opozice, rozčílilo, že 108 poslanců chystané koalice ANO, SPD a Motoristů bude podepisovat dodatek ke koaliční smlouvě. Tímto podpisem se zavážou, že budou dodržovat vše, co z koaliční smlouvy vyplývá. Informoval o tom redaktor serveru iDNES.cz Josef Kopecký.
Koaliční smlouvu podepisují předsedové stran a poslaneckých klubů. Samotní poslanci pak připojují podpis k dodatku, kterým vyjadřují souhlas s textem koaliční smlouvy a zavazují se k jejímu dodržování, potvrdil místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.
Jako jeden z prvních se proti tomu ozval místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek, který bude ve volbě předsedy Sněmovny soupeřit s lídrem SPD Tomiem Okamurou. „V pondělí slíbí na svou čest, že budou mandát vykonávat podle svého nejlepšího svědomí. A už ve středu je vlastní vedení donutí podepsat dokument, který je zbavuje svobody volby a může třeba jít i proti svědomí a cti mnohých z nich. Když svědomí ustoupí loajalitě, ztrácí se podstata svobody,“ napsal Bartošek na sociální síti X.
Bartošek se zřejmě rozčílil také proto, že dodatek ke koaliční smlouvě, který poslanci ANO, SPD a Motoristů podepisují, je mimo jiné zavazuje hlasovat právě pro Tomia Okamuru při volbě předsedy Poslanecké sněmovny.
V pondělí slíbí na svou čest, že budou mandát vykonávat podle svého nejlepšího svědomí. A už ve středu je vlastní vedení donutí podepsat dokument, který je zbavuje svobody volby a může třeba jít i proti svědomí a cti mnohých z nich. Když svědomí ustoupí loajalitě, ztrácí se… pic.twitter.com/Ac4Ql4Vz17— Jan Bartošek (@honzabartosek) October 30, 2025
Kalousek připomněl vládním stranám jejich vlastní praktiky
Bývalý ministr financí a bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek ale nechápe, proč podpis dodatku ke koaliční smlouvě vyvolává ve vládních stranách pobouření. Připomíná, že i ony samy se v minulosti řídily stejným principem loajality ke koaliční smlouvě, i když šly proti vlastnímu přesvědčení. „Jak je to mohlo rozzlobit? Cožpak to neznají? Nebudu bývalé kolegy jmenovat, ale jistě si vzpomenou,“ uvedl na síti X.
Sám v minulosti varoval poslance vládních stran, aby nehlasovali pro „vylhaná čísla“ v rozpočtu. „Když jsem je před rokem obcházel a říkal jim, že přece nemohou hlasovat pro vylhaná čísla v rozpočtu 2025, že přece musejí vědět, že jsou vylhaná, dostával jsem standardní odpověď: Jsme vázáni koaliční smlouvou,“ připomněl.
Sami tehdy věděli, že hlasují pro něco, co objektivně není pravda, ale co vyžadovala koaliční dohoda. „Nechci jim to vyčítat, nějaký řád společného vládnutí být musí. Ale odkud berou tu odvahu vyčítat druhé straně svůj vlastní vzorec chování?“ dodal Miroslav Kalousek závěrem.
V pondělí slíbí na svou čest, že budou mandát vykonávat podle svého nejlepšího svědomí. A už ve středu je vlastní vedení donutí podepsat dokument, který je zbavuje svobody volby a může třeba jít i proti svědomí a cti mnohých z nich. Když svědomí ustoupí loajalitě, ztrácí se… pic.twitter.com/Ac4Ql4Vz17— Jan Bartošek (@honzabartosek) October 30, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská