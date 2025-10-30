Nerudová (STAN): Celoevropský rámec o welfare zvířat

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zvířatům.

Nerudová (STAN): Celoevropský rámec o welfare zvířat
Není přípustné, aby se týrání zvířat stávalo v České republice, ani nikde jinde. Proto urguji Evropskou komisi, aby se konečně zavedl celoevropský rámec o welfare zvířat. Je to téma, které na evropské scéně velmi dlouho pokulhává a je potřeba to změnit.

V červnu jsme v Evropském parlamentu schválili první celoevropské standardy pro ochranu psů a koček. Pro mě jako majitelku čtyřnohého parťáka Billyho to bylo osobní. 

Teď potřebujeme, aby Komise ukázala stejnou odvahu i u hospodářských zvířat.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

