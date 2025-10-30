V pozadí Soros a extremisté. Favorit na starostu New Yorku rozblikal alarm

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Anketa
Praktikující muslim původem z Ugandy tak svoji kampaň staví na tématech, jako jsou růst zdanění majetku, výstavba veřejných bytů, zastropování cen, a zároveň hovoří o podpoře muslimské minority či častokrát objevuje na akcích mířených proti Izraeli.
V poslední době nejvíce rezonoval Mamdaniho projev, kdy lkajíc vzpomínal na 11. září, ale namísto obětí terorismu bědoval nad svou tetou, jež měla čelit po útocích nevlídným pohledům. „Chci uctít památku své tety, která po 11. září přestala jezdit metrem, protože se v hidžábu necítila bezpečně,“ zmínil s obavami z islamofobie a naznačil, že kritika jeho protiizraelských postojů pramení z opovržení vůči jeho muslimské víře.
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Zohran through tears: “My aunt stopped taking the subway after 9/11 because she did not feel safe in her hijab.”— Greg Price (@greg_price11) October 24, 2025
Yes, she was the real victim of 9/11
pic.twitter.com/aILr4JtVvF
Krátce na to se však ukázalo, že ve skutečnosti jeho teta v té době nežila v USA a nenosila ani islámskou pokrývku hlavy, což Mamdani komentoval s tím, že slovy označoval zcela jinou ženu a označení „teta“ podle něj myslel obecně.
Kampaň staví také na protiizraelských výrocích, v rámci nichž zemi obviňuje z „páchání genocidy“ a žádá bojkot a sankce na Jeruzalém, a neméně kontroverzní jsou slova jeho otce Mahmúda, profesora na Kolumbijské univerzitě, v nichž pár let po útocích na mrakodrapy Světového obchodního centra obhajoval sebevražedné atentátníky jako „vojáky“. „Sebevražedné atentáty je třeba chápat jako rys moderního politického násilí spíše než je stigmatizovat jako známku barbarství,“ zaznělo například v jeho knize.
Americká média upozorňují, že by pozornost kromě výroků zasloužila i samotná finanční linie podpory možného budoucího newyorského starosty.
V rámci příjmů se objevují známá jména a mnoho podporovatelů Mamdaniho se těší samo příjmům od Open Society Foundations miliardáře George Sorose. Organizace MPower a Emgage podporující kandidáta od Sorose měla podle stanice Fox News v posledních letech získat již celkem téměř 2,5 milionu dolarů a peníze pak mohly nepřímo putovat přímo k jeho kampani touto cestou.
„Financujeme řadu organizací občanské společnosti, které pracují na prohloubení občanské angažovanosti prostřednictvím pokojné demokratické účasti, bojují proti diskriminaci, a to i vůči muslimským Američanům, a prosazují lidská práva,“ řekl mluvčí Nadace Open Society Foundations Fox News Digital. „Všechny granty, které zmiňujete, byly uděleny roky před volbami o starostu a my jsme nestranická organizace, která nefinancuje politické kandidáty a jejich kampaně,“ tvrdí.
Hovoří se i o propojení kampaně s radikálními imámy, z nichž někteří podporovali teroristy a jejich finančníky. Mezi kandidáty a funkcionáře, které Emgage podporuje v rámci iniciativy „Defend and Advance“, patří i starosta Dearbornu v Michiganu Abdullah Hammoud, jenž například nedávno oznámil křesťanskému pastorovi, že „není vítán“, jelikož odmítl návrh pojmenovat ulici na počest místního muže, který měl podle něj chválit teroristické skupiny Hamás a Hizballáh.
Stanice uvádí, že se Mamdani v rámci získávání podpory mimo jiné dvořil imámu Muhammadovi Al-Barrovi a navštívil jeho mešitu jen několik měsíců poté, co se Al-Barr veřejně modlil za zničení Izraele.
V květnu mu pak slíbil podporu imám Siraj Wahhaj, jenž častokrát hovoří proti americké vládě a hovořil o „džihádu beze zbraní“, či Talib Abdur-Rashid, který veřejně obhajoval Rafiqa Sabira, amerického lékaře, jenž se připojil k al-Káidě.
Na Manhattanu má být dalším významným podporovatelem Mamdaniho imám Chálid Latif, který se v roce 2012 účastnil poutě do Mekky spolu s Omarem Mateenem, který později zavraždil 49 lidí v nočním klubu Pulse v Orlandu během útoku namířeného proti LGBTQ komunitě.
Server Politico zmiňuje také upozornění rivala Mamdaniho Andrewa Cuoma na to, že organizace podporující Mamdaniho má nepřímé propojení s Radou pro americko-islámské vztahy (CAIR), jejíž ředitel Nihad Awad krátce po 7. říjnu řekl, že je „rád, když vidí lidi, jak prolamují obléhání, odhazují okovy své vlastní země a svobodně vcházejí do své země, do které jim nebylo dovoleno vstoupit.“
The New York Post dále podotýká, že Wahhaj, s nímž se Mamdani veřejně setkal, dříve čelil rovněž vyšetřování po bombovém útoku na Světové obchodní centrum v roce 1993, kdy jej federální prokurátoři považovali za spoluspiklence, avšak kvůli nedostatku důkazů nikdy nebyl obžalován.
Mamdani appears smiling, arm-in-arm with unindicted ‘93 WTC bombing co-conspirator and terrorist apologist. Read today's cover here: https://t.co/P9p6OQkCOd pic.twitter.com/BKp7WNyhKJ— New York Post (@nypost) October 19, 2025
Aktuální průzkumy ukazují, že Zohran Mamdani jen pár dnů před úterními volbami vede před druhým Andrewem Cuomem s dvouciferným náskokem před Andrewem Cuomem. Průzkum bostonské Suffolk University ukazuje, že Mamdani vede s rozdílem 44 ku 34 procentům, které má podle něj Cuomo, zatímco republikánský kandidát Curtis Sliwa má podle daného průzkumu očekávanou podporu pouze jedenácti procent voličů.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radek Kotas