V pozadí Soros a extremisté. Favorit na starostu New Yorku rozblikal alarm

30.10.2025 17:10 | Monitoring

Favorit na příštího newyorského starostu – 34letý praktikující muslim a socialista Zohran Mamdani, kandidující za Demokratickou stranu, se opírá o nepřímou podporu nejen od Open Society Foundations George Sorose, ale též mnoha islámských organizací. Americká média hovoří o příjmech od extremistů.

V pozadí Soros a extremisté. Favorit na starostu New Yorku rozblikal alarm
Foto: depositphotos.com
Popisek: Mamdani

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
95%
2%
hlasovalo: 4514 lidí
Mamdani, jenž je aktuálně podle většiny průzkumů favoritem na nového starostu největšího amerického města, se dlouhodobě vyjadřuje v otázkách životní úrovně Newyorčanů, kde sklízí u voličů podporu své socialistické politiky, rovněž však neupozaďuje ani odkaz na islám, což mu vynáší sympatie (nejen) u rostoucího muslimského obyvatelstva ve městě.  

Praktikující muslim původem z Ugandy tak svoji kampaň staví na tématech, jako jsou růst zdanění majetku, výstavba veřejných bytů, zastropování cen, a zároveň hovoří o podpoře muslimské minority či častokrát objevuje na akcích mířených proti Izraeli. 

V poslední době nejvíce rezonoval Mamdaniho projev, kdy lkajíc vzpomínal na 11. září, ale namísto obětí terorismu bědoval nad svou tetou, jež měla čelit po útocích nevlídným pohledům. „Chci uctít památku své tety, která po 11. září přestala jezdit metrem, protože se v hidžábu necítila bezpečně,“ zmínil s obavami z islamofobie a naznačil, že kritika jeho protiizraelských postojů pramení z opovržení vůči jeho muslimské víře.

Krátce na to se však ukázalo, že ve skutečnosti jeho teta v té době nežila v USA a nenosila ani islámskou pokrývku hlavy, což Mamdani komentoval s tím, že slovy označoval zcela jinou ženu a označení „teta“ podle něj myslel obecně. 

Kampaň staví také na protiizraelských výrocích, v rámci nichž zemi obviňuje z „páchání genocidy“ a žádá bojkot a sankce na Jeruzalém, a neméně kontroverzní jsou slova jeho otce Mahmúda, profesora na Kolumbijské univerzitě, v nichž pár let po útocích na mrakodrapy Světového obchodního centra obhajoval sebevražedné atentátníky jako „vojáky“. „Sebevražedné atentáty je třeba chápat jako rys moderního politického násilí spíše než je stigmatizovat jako známku barbarství,“ zaznělo například v jeho knize.

Americká média upozorňují, že by pozornost kromě výroků zasloužila i samotná finanční linie podpory možného budoucího newyorského starosty.

Fotogalerie: - Berlínská mešita a muslimský hřbitov

Mešita a hřbitov v Berlíně
U mešity v německé metropoli
U mešity v Berlíně
Mešita v Berlíně
V berlínské mešitě
V berlínské mešitě

V rámci příjmů se objevují známá jména a mnoho podporovatelů Mamdaniho se těší samo příjmům od Open Society Foundations miliardáře George Sorose. Organizace MPower a Emgage podporující kandidáta od Sorose měla podle stanice Fox News v posledních letech získat již celkem téměř 2,5 milionu dolarů a peníze pak mohly nepřímo putovat přímo k jeho kampani touto cestou. 

„Financujeme řadu organizací občanské společnosti, které pracují na prohloubení občanské angažovanosti prostřednictvím pokojné demokratické účasti, bojují proti diskriminaci, a to i vůči muslimským Američanům, a prosazují lidská práva,“ řekl mluvčí Nadace Open Society Foundations Fox News Digital. „Všechny granty, které zmiňujete, byly uděleny roky před volbami o starostu a my jsme nestranická organizace, která nefinancuje politické kandidáty a jejich kampaně,“ tvrdí. 

Hovoří se i o propojení kampaně s radikálními imámy, z nichž někteří podporovali teroristy a jejich finančníky. Mezi kandidáty a funkcionáře, které Emgage podporuje v rámci iniciativy „Defend and Advance“, patří i starosta Dearbornu v Michiganu Abdullah Hammoud, jenž například nedávno oznámil křesťanskému pastorovi, že „není vítán“, jelikož odmítl návrh pojmenovat ulici na počest místního muže, který měl podle něj chválit teroristické skupiny Hamás a Hizballáh.

Fotogalerie: - Muslimové o terorismu

Fungl nové české vydání Koránu
Na kongresu Společně proti terorismu vystoupil jak...
Akce se konala v sále Autoklubu ČR v Praze
Rozdávaly se brožurky Interpelace islámu
Odborník na islámské nauky z kuvajtské univerzity ...
Zamyšlená posluchačka

Stanice uvádí, že se Mamdani v rámci získávání podpory mimo jiné dvořil imámu Muhammadovi Al-Barrovi a navštívil jeho mešitu jen několik měsíců poté, co se Al-Barr veřejně modlil za zničení Izraele.

V květnu mu pak slíbil podporu imám Siraj Wahhaj, jenž častokrát hovoří proti americké vládě a hovořil o „džihádu beze zbraní“, či Talib Abdur-Rashid, který veřejně obhajoval Rafiqa Sabira, amerického lékaře, jenž se připojil k al-Káidě.

Na Manhattanu má být dalším významným podporovatelem Mamdaniho imám Chálid Latif, který se v roce 2012 účastnil poutě do Mekky spolu s Omarem Mateenem, který později zavraždil 49 lidí v nočním klubu Pulse v Orlandu během útoku namířeného proti LGBTQ komunitě.

Fotogalerie: - Protidemonstrace za přijímání uprchlíků

Protidemonstrace za přijímání uprchlíků a proti fa...
Protidemonstrace za přijímání uprchlíků a proti fa...
Protidemonstrace za přijímání uprchlíků a proti fa...
Protidemonstrace za přijímání uprchlíků a proti fa...
Protidemonstrace za přijímání uprchlíků a proti fa...
Protidemonstrace za přijímání uprchlíků a proti fa...

Server Politico zmiňuje také upozornění rivala Mamdaniho Andrewa Cuoma na to, že organizace podporující Mamdaniho má nepřímé propojení s Radou pro americko-islámské vztahy (CAIR), jejíž ředitel Nihad Awad krátce po 7. říjnu řekl, že je „rád, když vidí lidi, jak prolamují obléhání, odhazují okovy své vlastní země a svobodně vcházejí do své země, do které jim nebylo dovoleno vstoupit.“

The New York Post dále podotýká, že Wahhaj, s nímž se Mamdani veřejně setkal, dříve čelil rovněž vyšetřování po bombovém útoku na Světové obchodní centrum v roce 1993, kdy jej federální prokurátoři považovali za spoluspiklence, avšak kvůli nedostatku důkazů nikdy nebyl obžalován. 

Aktuální průzkumy ukazují, že Zohran Mamdani jen pár dnů před úterními volbami vede před druhým Andrewem Cuomem s dvouciferným náskokem před Andrewem Cuomem. Průzkum bostonské Suffolk University ukazuje, že Mamdani vede s rozdílem 44 ku 34 procentům, které má podle něj Cuomo, zatímco republikánský kandidát Curtis Sliwa má podle daného průzkumu očekávanou podporu pouze jedenácti procent voličů.

Psali jsme:

Masová střelba v New Yorku. Ozval se Trump i odpůrci zbraní
„Není komunista,“ tvrdí experti. Ale chce znárodňovat a konec miliardářů
Je to tu: V USA oficiální výzva k odporu proti Trumpovi
Trumpova hvězda s českými kořeny může získat baštu Demokratů

 

Zdroje:

https://nypost.com/2025/10/19/us-news/muslims-rip-mamdanis-association-with-controversial-imam-accused-of-terror-ties-hatred-for-the-united-states/?utm_medium=social&utm_campaign=nypost&utm_source=twitter

https://t.co/aILr4JtVvF

https://t.co/BKp7WNyhKJ

https://t.co/P9p6OQkCOd

https://twitter.com/greg_price11/status/1981785770659586431?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/nypost/status/1979896651822010498?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.foxnews.com/politics/inside-mamdani-machine-soros-cash-socialists-radical-imams-engineered-zohran-mamdanis-path-power

https://www.foxnews.com/us/dearborns-muslim-mayor-tells-christian-hes-not-welcome-debate-honoring-pro-terror-arab-leader

https://www.memri.org/tv/bklyn-friday-sermon-imam-muhammad-al-barr-allah-liberate-palestine-occupiers-annihilate-victory-mujahideen

https://www.nytimes.com/interactive/polls/nyc-mayoral-election-polls-2025.html

https://www.politico.com/news/2025/10/07/cuomo-paints-mamdanis-backers-as-extremists-mamdani-frames-cuomos-as-oligarchs-00595523

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

islám , muslimové , New York , USA , zahraničí , Spojené státy , Mamdani

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte, že obliby Mamdaniho mohou zneužít islámští extremisté k prosazování svých cílů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Radek Kotas

JUDr. Daniela Kovářová byl položen dotaz

Komunisté

Moc se mi líbil tento váš článek a děkuji za něj - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Senatorka-Kovarova-Pripominame-si-tri-vyroci-nikoliv-pouze-jedno-782021 Napadla mě ale při jeho čtení otázka, jak se vy sama díváte na komunisty? A jste sympatizantkou spíše končící vlády neb...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický indexZmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický index Vsaďte na jistotu ochrany i během menopauzyVsaďte na jistotu ochrany i během menopauzy

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

V pozadí Soros a extremisté. Favorit na starostu New Yorku rozblikal alarm

17:10 V pozadí Soros a extremisté. Favorit na starostu New Yorku rozblikal alarm

Favorit na příštího newyorského starostu – 34letý praktikující muslim a socialista Zohran Mamdani, k…