Ukázal na ODSáka i exministra ČSSD. Šokující zpověď stíhaného Horáčka

Podnikatel Tomáš Horáček obviněný z korupce otevřeně promluvil. V rozhovoru pro středeční Lidové noviny prohlásil, že ho tíží skutečnost, že přistoupil na to, jak to v českém zdravotnictví už léta chodí. Hlavním hybatelem celého systému je prý bývalý poslanec ODS Marek Šnajdr. V poslední době se o něm sice moc nemluví, ale podle Horáčka je to muž, který tahá za nitky. Jak to dělá? Údajně takto...

Jak funguje onen údajně temný systém, který se Horáček pokusil rozkrýt? O zakázkách ve zdravotnictví prý rozhodují ředitelé nemocnic nebo zřizovatel příslušné nemocnice, který se prý řídí kupříkladu doporučeními různých vlivových skupin. A aby podnikatel ve zdravotnictví v Česku skutečně uspěl, musí podle Horáčka být zadobře i s těmito vlivovými skupinami. V rámci tohoto systému si prý lidé předávají informace a občas požadují protislužby. Ať už ve formě finanční, nebo v podobě nějaké subdodávky na té či oné zakázce.

Horáček také upozornil, že v těchto skupinách zpravidla nenajdeme politiky. Většinou jde o zákulisní hráče.

„Mohl bych zmínit třeba Marka Šnajdra (exposlanec ODS a bývalý šéf správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny). O něm se dlouhá léta ví, že kdo ve zdravotnictví podniká a chce ve zdravotnictví fungovat, tak chtě nechtě na něj někde narazí. Síť společností, které skrytě ovládá, a jeho byznysu je tak rozsáhlá, že je téměř vyloučené na něj a na jeho lidi ve zdravotnictví nenarazit,“ vysvětlil.

„Co se týče mocenské sítě ve zdravotnictví, tak jsem přesvědčen, že hlavní hybatel českého zdravotnictví je doposud Šnajdr, byť se o něm nemluví. I na případu mých aktuálních problémů v souvislosti s ataky na mé firmy je vidět, že vliv neztratil. Pracuje sice zákulisně, ale o to intenzivněji. Tak třeba: v těchto dnech pověřil svého advokáta, aby atakoval mé klienty,“ pokračoval Horáček.

Ale jak jeden člověk dokáže hýbat celým systémem českého zdravotnictví? Horáček vysvětlil, že tak Šnajdr údajně činí třeba přes Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP).

„Z vlastní zkušenosti vím, že VZP je stále pod velkým vlivem Marka Šnajdra. Nevím, s jakými osobami kromě ředitele VZP Zdeňka Kabátka a dnes už exnáměstka Petra Hoňka ještě komunikuje, ale jeho vliv je tam enormní. Nestátní zdravotnická zařízení, která znám a která historicky bojovala o smlouvu s touto pojišťovnou, dost často narazila na to, že když to nebylo projednáno s inkriminovanou skupinou osob, které v pojišťovně oficiálně nepůsobí, nebyla s nimi smlouva uzavřena,“ doplnil Horáček s tím, že onou skupinou osob ve skutečnosti myslel Marka Šnajdra. „Lze to nazvat tak, že se mu musí platit,“ uvedl obviněný podnikatel, který důsledně odmítá, že by byl hybatelem celého systému on sám. On prý jen předával různé informace.

Horáček nepochybuje o tom, že má Šnajdr vliv na současného ředitele VZP. Stejně tak nepochybuje o tom, že měl vliv na bývalého ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD). Prý se spolu přátelili. „Šnajdr často popisoval, jak si Němečka vodí a jakým způsobem dobře komunikují,“ pravil Horáček.

Šnajdr Horáčkova slova nejednou označil za nesmysly a podnikatele za lháře.

autor: mp