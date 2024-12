Ukončeme kapří trápení. Jiří Pospíšil rozjíždí v Praze osvětu

Každým rokem sílí hlasy, volající po zákazu prodeje kaprů na Vánoce, a to zejména z důvodu obav, že ryby v kádích trpí a že podmínky jejich prodeje nejsou etické.

Jiří Pospíšil (TOP 09), náměstek primátora hl. m. Prahy pro kulturu, lidem radí, jak se ke kaprům chovat, aby byl jejich konec života bez zbytečného stresu a pomalého umírání. „Věřím, že etičtější a soucitnější přístup ke kaprům během Vánoc je dalším nezbytným krokem k lepší ochraně zvířat. Krokem, který může udělat každý z nás. Cílem kampaně je povzbudit veřejnost, aby se zamyslela nad tím, jakým způsobem se s kapry nakládá a že jim naše mnohé zvyky přinášejí velké, a přitom zcela zbytečné utrpení, což potvrzují i vědecké studie. Pro nás lidi jsou Vánoce svátkem radosti a klidu, ale také časem, kdy se snažíme být velkorysí a laskaví ke svým nejbližším, ale i ke světu kolem. Zkusme být o letošních Vánocích soucitní i vůči kaprům a malou změnou našich zvyků jim pojďme ušetřit velké kapří trápení,“ nabádá náměstek Pospíšil, jenž stojí za kampaní upozorňující na neblahé dopady zvyků spojených s prodejem vánočních kaprů.

Vystresované ryby trpí například při přepravě v igelitových taškách, v nevyhovujících podmínkách chlorované vody domácích van i při neodborném a bolestivém zabíjení. „Stejně jako se v Praze staráme o nejrůznější poraněná či slabá zvířata, měli bychom věnovat pozornost i těm, jejichž trápení není slyšet. Konkrétní prožití vánočních svátků je osobní věcí každého z nás. Naše kampaň si ale klade za cíl upozornit veřejnost na možné soucitnější zacházení s kapry, než se z kádě přesunou na náš talíř. Štědrovečerní večeře bude stejně dobrá i s touto drobnou změnou v našich nákupních zvycích,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková (Piráti).

Magistrát Prahy proto letos přišel s kampaní, v niž lidem radí, jak se ke kaprům chovat s co největším soucitem. Lidé by neměli umisťovat kapry do vany na dlouhý čas, nevypouštět kapry zpět do přírody a, pokud nemají správné zkušenosti, ať se nepokoušejí kapry zabíjet vlastními silami. Kampaň je již k vidění v ulicích Prahy.

Narůstá i počet hypermarketů a supermarketů, které neumožňují před svými supermarkety prodej živých kaprů z kádí. Před dvěma lety byl prvním Lidl, loni se přidala Billa a letos Tesco. Vede jej k tomu „vize odpovědnějšího podnikání a respekt ke zvířatům“. „My si myslíme, že kapři jsou v kádích vystaveni zbytečnému stresu a chceme podporovat udržitelnější a ohleduplnější přístup k okolí, kde my podnikáme,“ řekla pro Českou televizi mluvčí Tesco Iva Pavlousková.

O tom, že Tesco svá prostranství už nebude pronajímat, informovalo jeho vedení prodejce už na jaře. Ochránci zvířat rozhodnutí řetězů vítají. A rybáři, od nichž si stánkaři ryby pořizovali, se smiřují s nižšími zisky. Novohradští rybáři přímo na sádkách každoročně prodali kolem padesáti metráků ryb. Přitom prodejci, kteří ryby nabízeli přímo před velkými prodejnami obchodních řetězců, si jich od rybářů loni brali až desetinásobek.

„Myslím, že to dojde k tomu, že si lidi už tu rybu vůbec nekoupí nebo si koupí rybu zpracovanou,“ řekl ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař. I tak novohradští rybáři, stejně jako ti třeboňští, doufají, že si prodejci najdou nová místa třeba na trzích a že ztráty nebudou tak velké. Objednávky začnou řešit až v následujících dnech.

Ještě před několika lety se ve společnosti setkával zákaz prodeje kaprů s výrazným odporem – část společnost argumentovala, že jde o zachování tradice, která je stále pro mnoho Čechů neodmyslitelnou součástí vánočních svátků.

Připomeňme například, jak velký odpor vyvolala Komerční banka, když před třemi lety přišla s digitální vánoční kampaní, v ní se zaměřila na nešetrné chování lidí vůči kaprům během svátků. Ve spolupráci s influencery na internetu šířila tipy, jak být ekologičtější a neprodukovat tolik CO2. Například v instagramovém videu influencerka Lucie Zelinková pravila, že v Česku se na Vánoce spotřebuje asi 18 tisíc tun kaprů. „Což odpovídá 32 tisícům tunám CO2. A to je obrovské číslo,“ řekla mladá žena s úsměvem na tváři. „A nechcete to třeba letos zkusit jinak?“ táže se hned. Významně pozvedne obočí a se slovy „ať jsou pak ty Vánoce lehčí“ sugeruje, abychom si na Štědrý den kapra odpustili.

Její video tehdy vyvolalo silné kontroverze. Na politické scéně tuto ideologii v té době hájili zejména někteří zástupci Zelených či Demokratické strany zelených. Jak se ukazuje, v současnosti se tyto postoje stávají ve veřejném prostoru docela akceptovatelnými.

