Ukončit válku na Ukrajině. Hned, chtějí v EU. Orbán předložil výzkum

„Čísla jsou jasná: Byrokraté v Bruselu nezastupují evropský lid!“ hlásí maďarský premiér Viktor Obrán s odkazem na nejnovější průzkum Project Europe Research od nadace Századvég.

The numbers are clear: the bureaucrats in Brussels do not represent the European people!



71% of Europeans (EU27+UK) want the #RussiaUkraineWar to end immediately, while 73% agree that #Russia and #Ukraine should be forced into peace negotiations according to the latest Project…